Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 67’947 0.1%  Dollar 0.8270 -1.0%  Öl 105.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Suche...
ETF Sparplan

OHB Aktie 1158963 / DE0005936124

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 10:00:04

EQS-News: ESA-Studie zu Klima-Kipppunkten gestartet: OHB und AWI tauschen sich zu Möglichkeiten künftiger Erdbeobachtungsmissionen aus

OHB
156.67 CHF -2.05%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Studie/Sonstiges
ESA-Studie zu Klima-Kipppunkten gestartet: OHB und AWI tauschen sich zu Möglichkeiten künftiger Erdbeobachtungsmissionen aus

15.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bremen, 15.10.2026. Wie lassen sich abrupte Veränderungen im Erdsystem frühzeitig erkennen? Dieser Frage widmet sich die neue ESA-Studie EO4TIPP (Future Earth Observation Architecture for Monitoring Tipping Points), die OHB gemeinsam mit dem Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) und der Universität Exeter durchführt. Der Projektstart war unter anderem Thema beim Besuch des neuen AWI-Direktors Dr. Hajo Eicken und seiner Delegation aus führenden Klima-, Polar- und Meeresforschern am OHB-Standort Bremen. Dort tauschten sich die Partner über aktuelle Herausforderungen der Klimaforschung sowie die Bedeutung moderner Erdbeobachtungssysteme für die Überwachung globaler Veränderungen im Erdsystem aus.

„Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit dem AWI und der Universität Exeter. Der enge Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie ist entscheidend, um neue Erkenntnisse in innovative Raumfahrtlösungen zu überführen und Europas Erdbeobachtung weiter zu stärken“, sagt Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE.

Im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA untersucht die Studie in den kommenden zwei Jahren die Eignung bestehender und künftiger Erdbeobachtungssysteme zur frühzeitigen Erkennung und Überwachung von Kipppunkten im Erdsystem. Im Fokus der Studie stehen vier besonders relevante Prozesse: das Auftauen von Permafrostböden, Veränderungen im Amazonas-Regenwald, ein möglicher Kollaps des westantarktischen Eisschilds sowie ein Kollabieren der Atlantischen Umwälzzirkulation (AMOC). Ziel ist es, die hierfür entscheidenden Beobachtungsdaten zu identifizieren, bestehende Beobachtungslücken aufzuzeigen und Empfehlungen für künftige Erdbeobachtungsmissionen und Monitoring-Dienste abzuleiten.

„Kipppunkte im Erdsystem gehören zu den grössten Herausforderungen unserer Zeit. Um sie frühzeitig zu erkennen, braucht es wissenschaftliche Spitzenforschung und leistungsfähige Erdbeobachtung“, betont Dr. Stephan Holsten, Leiter der Abteilung Erdbeobachtung in der Vorentwicklung bei OHB. „Im Rahmen der Studie analysieren wir, welche Beobachtungsdaten für die Überwachung von Kipppunkten entscheidend sind, wo heute noch Lücken bestehen und wie künftige Erdbeobachtungsarchitekturen gezielt weiterentwickelt werden können“, so Holsten.

In der Erdbeobachtung ist der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB führend. Erdbeobachtungsmissionen wie die Copernicus-Mission CO2M, für die OHB als Hauptauftragnehmerin die Satelliten entwickelt und baut, die deutsche Hyperspektralmission EnMAP zur Beobachtung von Umwelt- und Klimaprozessen sowie die ESA-Mission Harmony, die künftig neue Erkenntnisse über die Dynamik von Ozeanen, Eisflächen und Landoberflächen liefern wird, zeigen die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Raumfahrtindustrie.

Gemeinsam tragen diese Missionen dazu bei, die Dynamik unseres Planeten besser zu verstehen, den Klimawandel präziser zu beobachten und Europas Kompetenzen in der Erdbeobachtung kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Kontakt:
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de

15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Telefon: +49 421 2020 8
E-Mail: info@ohb.de
Internet: www.ohb.de
ISIN: DE0005936124
WKN: 593612
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Y9EA2FRAPKRQ70
EQS News ID: 2416408

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2416408  15.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu OHB SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten