Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’635 0.0%  SPI 20’600 0.1%  Dow 53’944 -0.1%  DAX 26’404 0.3%  Euro 0.9354 0.0%  EStoxx50 6’563 0.4%  Gold 4’397 0.2%  Bitcoin 52’037 0.5%  Dollar 0.8104 0.0%  Öl 87.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Alcon43249246Idorsia36346343Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Scharfe Kritik von BofA-Ökonomen an Fed-Chef Warsh
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
US-KI-Giganten unter Druck: Kimi K3 aus China fordert Anthropic und OpenAI heraus
Ausblick: Virgin Galactic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Plus500 Depot

STS Group Aktie 41834076 / DE000A1TNU68

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2026 07:30:04

EQS-News: Erstes Halbjahr 2026 der STS Group AG bildet starke Grundlage für die Erfüllung der Jahresziele

STS Group
3.25 EUR 8.33%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
Erstes Halbjahr 2026 der STS Group AG bildet starke Grundlage für die Erfüllung der Jahresziele

11.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erstes Halbjahr 2026 der STS Group AG bildet starke Grundlage für die Erfüllung der Jahresziele 

  • Konzernumsatz steigt um 9,3 % auf 156,8 Mio. EUR (H1/2025: 143,4 Mio. EUR)
  • EBITDA-Marge auf 9,5 % erhöht (H1/2025: 7,7 %)
  • EBITDA verbessert sich auf 14,9 Mio. EUR (H1/2025: 11,0 Mio. EUR)
  • Fortschreitender Abbau der Nettofinanzschulden auf 10,9 Mio. EUR (31.12.2025: 20,0 Mio. EUR)
  • Vorstand bestätigt Jahresziele und rechnet im zweiten Halbjahr 2026 mit einer gegenüber dem ersten Halbjahr abgeschwächten Geschäftsdynamik.

Hagen, 11. August 2026 – Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter, weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, veröffentlicht heute ihren Halbjahresbericht 2026.

Alberto Buniato, CEO der STS Group AG: „Trotz des weiterhin anspruchsvollen und regional uneinheitlichen Marktumfelds konnten wir im ersten Halbjahr 2026 eine sehr gute Geschäftsentwicklung erzielen. Die Umsatzerlöse stiegen in allen drei Segmenten, wobei das Segment China die höchste Wachstumsrate erzielte. Dabei profitierten wir insbesondere von einer steigenden Nachfrage unserer Nutzfahrzeugkunden in China und Europa sowie der weiteren operativen Stabilisierung unseres US-Werks, das einen wichtigen Wachstumsbeitrag für das Segment Plastics leistete. Zugleich schritt der Bau des neuen Werkes in Taixing zügig voran. Nach aktuellem Plan soll der Produktionsstart noch im Jahr 2026 erfolgen. Der neue Standort wird von Gesellschaften der Adler Pelzer Group errichtet; die dortigen Produktionsflächen sollen künftig von der Adler Pelzer Group und der STS Group gemeinsam genutzt werden. Dies ermöglicht es, Synergien zu realisieren und Produktionsflächen sowie Investitionen effizient einzusetzen. Der neue Standort soll unsere Marktposition in China stärken und zugleich die Voraussetzungen schaffen, das Geschäft mit Pkw-Kunden, insbesondere im Bereich der Elektromobilität, auszubauen. Das neue Werk in Taixing bildet damit die Plattform für die nächste Entwicklungsstufe unseres China-Geschäfts und unterstreicht unsere langfristige Wachstumsstrategie. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 bilden eine hervorragende Grundlage für die Erfüllung unserer Jahresziele. Gleichzeitig rechnen wir im zweiten Halbjahr 2026 mit einer gegenüber dem ersten Halbjahr abgeschwächten Geschäftsdynamik.“

Umsatzentwicklung

Im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2026 erwirtschaftete die STS Group AG Konzernumsatzerlöse in Höhe von 156,8 Mio. EUR nach 143,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025. Die Umsatzerlöse stiegen in allen drei Segmenten. Den grössten absoluten Wachstumsbeitrag leistete das Segment Plastics, dessen Umsatzerlöse um 11,0 Mio. EUR auf 130,7 Mio. EUR zunahmen. Insgesamt wurde die positive Umsatzentwicklung im Wesentlichen durch die Aktivitäten im Euroraum und in China getragen. Auch das Werk in den USA leistete einen wichtigen Beitrag, während die Umsatzerlöse in Mexiko leicht unter dem Vorjahresniveau lagen.

Ergebnisentwicklung

Die Ergebnisentwicklung profitierte ebenfalls vom positiven Geschäftsverlauf. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 3,9 Mio. EUR von 11,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 14,9 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026. Dies ist hauptsächlich auf die Ergebnisbeiträge aus China, dem Euroraum sowie aus dem US-Werk und auf positive Kosteneffekte der in den vergangenen Jahren eingeleiteten Effizienzmassnahmen zurückzuführen. Auch in Mexiko lag das EBITDA trotz leicht rückläufiger Umsatzerlöse geringfügig über dem Vorjahresniveau. Dies spiegelt sich auch im Konzernergebnis wider. Bei stabilen Abschreibungen, geringeren Finanzaufwendungen und trotz höherer Steuern erzielte die STS Group im ersten Halbjahr 2026 ein positives Konzernergebnis von 2,6 Mio. EUR nach -0,7 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Das Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) belief sich daher im Berichtshalbjahr auf 0,40 EUR nach -0,11 EUR im Vorjahr.

Bilanz

Aufgrund des positiven Konzernergebnisses sowie vorteilhafter Währungseffekte erhöhte sich das Eigenkapital des Konzerns zum 30. Juni 2026 auf 46,7 Mio. EUR nach 42,9 Mio. EUR zum 31. Dezember 2025. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,0 % (31. Dezember 2025: 18,9 %). Die liquiden Mittel erhöhten sich zum 30. Juni 2026 um 9,3 Mio. EUR auf 44,9 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 35,6 Mio. EUR). Im Berichtshalbjahr erwirtschaftete die STS Group einen positiven Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit in Höhe von 19,0 Mio. EUR gegenüber 9,8 Mio. EUR im Vorjahr. Hierzu trugen insbesondere das auf 2,6 Mio. EUR verbesserte Konzernergebnis (H1/2025: -0,7 Mio. EUR), ein leichter Mittelzufluss aus dem Net Working Capital sowie höhere Mittelzuflüsse aus der Veränderung sonstiger Schulden und Verbindlichkeiten bei. Die Nettofinanzschulden der Gruppe verringerten sich zum 30. Juni 2026 um 9,1 Mio. EUR auf 10,9 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 20,0 Mio. EUR), vor allem aufgrund der Zunahme der liquiden Mittel.

Vorstand bestätigt Jahresziele 2026

Die STS Group verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 eine Geschäftsentwicklung im Rahmen der eigenen Erwartungen. Für das zweite Halbjahr rechnet der Vorstand jedoch mit einer gegenüber dem ersten Halbjahr abgeschwächten Geschäftsdynamik. Auf Grundlage der Entwicklung in den ersten sechs Monaten und der derzeitigen Einschätzung der relevanten Absatzmärkte bestätigt der Vorstand daher die im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Danach werden Konzernumsatzerlöse auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2025 von 292 Mio. EUR erwartet. Der Vorstand erwartet ausserdem einen weiteren leichten Ausbau der EBITDA-Marge, die sich im höheren einstelligen Prozentbereich weiter stabilisieren soll. Entsprechend wird ein EBITDA leicht über dem Vorjahreswert von 23,0 Mio. EUR erwartet.

Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass sich die wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen nicht nachhaltig weiter verschlechtern. Wesentliche Unsicherheiten bestehen insbesondere hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise, möglicher Störungen globaler Lieferketten, handelspolitischer Massnahmen sowie der regional unterschiedlichen Nachfrage auf den Nutzfahrzeugmärkten.

Der Halbjahresbericht 2026 der STS Group AG steht unter www.sts.group als Download zur Verfügung.
 

Konzernkennzahlen im ersten Halbjahr 2026

in Mio. EUR
 		   H1/2026   H1/2025 Veränderung
Konzernumsatzerlöse   156,8   143,4 9,3 %
Segment Plastics   130,7   119,6 9,2 %
Segment China   19,5   15,4 26,1 %
Segment Materials   17,2   15,8 8,9 %
Unternehmen/Konsolidierung   -10,5   -7,4 41,5 %
           
EBITDA   14,9   11,0 35,0 %
Segment Plastics   12,3   9,3 32,4 %
Segment China   1,8   1,1 57,3 %
Segment Materials   0,8   0,8 -5,6 %
Unternehmen/Konsolidierung   0,0   -0,2 -98,7 %
EBITDA-Marge   9,5 %   7,7 % 1,8 Pp
           
    30.06.2026   31.12.2025  
Konzern-Eigenkapital   46,7   42,9 9,0 %
Konzern-Eigenkapitalquote   19,0 %   18,9 % 0,1 Pp
Zahlungsmittel (frei verfügbar)   44,9   35,6 26,2 %
Nettofinanzschulden   10,9   20,0 -45,5 %

 

Über STS Group:

Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit ca. 1.400 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 292,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren Werken und Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen grossen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.

 

STS Group AG
Investor Relations
Kabeler Str. 4
58099 Hagen
ir@sts.group
www.sts.group

Ansprechpartner Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de


11.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STS Group AG
Kabeler Str. 4
58099 Hagen
Deutschland
E-Mail: ir@sts.group
Internet: https://sts.group
ISIN: DE000A1TNU68
WKN: A1TNU6
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 894500HMNYJTKW5H0X64
EQS News ID: 2380312

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2380312  11.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu STS Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu STS Group AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:47 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
09:08 SMI kratzt an seiner Bestmarke
09:04 Marktüberblick: Ölpreise ziehen wieder an
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
10.08.26 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
10.08.26 Europas strategische Autonomie
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.78 S3CBQU
Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 S03BFU
SMI-Kurs: 14’635.40 11.08.2026 15:12:35
Long 14’010.74 19.51 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SMBH3U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Neue Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag auf rotes Terrain
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.