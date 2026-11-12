EQS-News: Ernst Russ AG veröffentlicht Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026

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Ernst Russ AG veröffentlicht Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026



12.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Neunmonatszahlen 2026 bestätigen den eingeschlagenen strategischen Kurs

Erste Tanker in die Flotte übernommen: MT „Frankie Russ“ im September, MT „Farrie Russ“ Ende Oktober

Umsatzerlöse von EUR 118,8 Mio. und EBIT von EUR 47,9 Mio. in den ersten neun Monaten 2026

Durchschnittliche Charterrate der Bestandsflotte um rund 11 % auf USD 19.811 pro Tag gestiegen

Charter Backlog seit Jahresbeginn um rund 38 % auf USD 722,1 Mio. erhöht, durchschnittliche Restlaufzeit der Charterverträge auf 33,1 Monate verlängert

Prognose im dritten Quartal und nach dem Stichtag erneut angehoben: Umsatzerlöse von EUR 159 bis 164 Mio. und EBIT von EUR 63 bis 70 Mio. erwartet

Kapitalmarktpräsenz international ausgebaut

Hamburg, 12. November 2026 – Wenige Monate nach dem Einstieg in das Tankersegment sind die ersten Produkten-/Chemikalientanker der Ernst Russ-Flotte im Einsatz. Im September übernahm die Hamburger Reederei die MT „Frankie Russ“, Ende Oktober folgte das Schwesterschiff MT „Farrie Russ“. Der Charter Backlog ist seit Jahresbeginn um rund 38 % angestiegen. Die Jahresprognose 2026 hat die Ernst Russ AG im dritten Quartal angepasst und nach dem Stichtag ein weiteres Mal angehoben.

Parallel dazu hat die Ernst Russ AG die Verjüngung ihres Portfolios fortgesetzt. Im dritten Quartal wurde das 2008 gebaute Feeder-Containerschiff MS „EF Emma“ verkauft. Die Übergabe an den Käufer ist für Ende des vierten Quartals 2026 geplant. Nach dem Quartalsstichtag folgte der Verkauf der 2007 gebauten MS „Mirror“, deren Übergabe für Januar 2027 vorgesehen ist.

Auch im dritten Quartal 2026 prägten geopolitische Spannungen die Schifffahrtsmärkte. Während die grossen Linienreedereien überwiegend ins Rote Meer zurückkehrten, mieden die meisten Reeder die Strasse von Hormus weiterhin. Ausweichlösungen, Staus in wichtigen Häfen und Taifune in China banden zusätzliche Kapazität. Schiffsraum blieb damit knapp, und vor allem im Containersegment hielten sich die Charterraten auf hohem Niveau. Branchenanalysten rechnen mit einer allmählichen Normalisierung, sobald sich die geopolitische Lage beruhigt und mehr Neubauten in Dienst gestellt werden.

Mit Blick auf die in den kommenden Jahren anstehenden Neubauablieferungen stimmt die Ernst Russ AG bei Investitionen die Charterlaufzeit und die Bonität des Charterers auf das Orderbuch des jeweiligen Segments ab. Die Diversifizierung der Flotte über mehrere Schiffstypen verringert darüber hinaus die Abhängigkeit von einzelnen Marktsegmenten.

Operativ zeigte sich die Flotte robust. Die durchschnittliche Charterrate der Bestandsflotte stieg um rund 11 % auf USD 19.811 pro Tag (Vorjahr: USD 17.802). Der Charter Backlog stieg von USD 522,2 Mio. zum Jahresende 2025 auf USD 722,1 Mio. Die durchschnittliche Mindestrestlaufzeit der Charterverträge verlängerte sich von 26,0 auf 33,1 Monate. Umsatzgewichtet beträgt die Restlaufzeit der Gesamtflotte 69,3 Monate.

Die Umsatzerlöse lagen in den ersten neun Monaten 2026 mit EUR 118,8 Mio. auf Vorjahresniveau (EUR 119,2 Mio.). Höhere Charterraten glichen dabei den in der ersten Jahreshälfte bedeutend schwächeren US-Dollar-Kurs und eine im Durchschnitt kleinere Flotte aus. Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf EUR 47,9 Mio. (Vorjahr: EUR 77,6 Mio.). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf geringere Gewinne aus Schiffsverkäufen sowie auf höhere Dockungskosten infolge einer höheren Anzahl an planmässigen Dockungen im Berichtszeitraum zurückzuführen. Nach Minderheiten verbleibt ein Konzernergebnis von EUR 34,2 Mio. (Vorjahr: EUR 54,6 Mio.). Aufgrund des operativen Cashflows von EUR 56,2 Mio. erhöhte sich die Liquidität auf EUR 134,7 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 114,3 Mio.). Die Eigenkapitalquote liegt mit 70,8 % (31. Dezember 2025: 79,1 %) weiterhin auf einem hohen Niveau.

Nach der Anpassung im September konnte die Ernst Russ AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 am 9. November 2026 ein weiteres Mal anheben. Das Unternehmen erwartet nun Umsatzerlöse von EUR 159 bis 164 Mio. (zuvor: EUR 150 bis 160 Mio.) und ein EBIT von EUR 63 bis 70 Mio. (zuvor: EUR 55 bis 65 Mio.). Massgeblich waren zunächst die Veräusserung der MS „EF Emma“ für die September-Anpassung und nunmehr der stärkere US-Dollar-Kurs, der auch für den weiteren Jahresverlauf angenommen wird. Bereits weitgehend kontrahierte Charterverträge und eine technische Flottenverfügbarkeit von rund 97 % stützen die Prognose zusätzlich.

Kapitalmarktseitig hat die Ernst Russ AG ihre Investorenansprache mit Stationen in Oslo und Paris international ausgeweitet. Zudem hat Pareto Securities, ein auf die Schifffahrt spezialisiertes Analystenhaus mit Fokus auf nordische und internationale Investoren, die Coverage der Aktie aufgenommen.

„Mit den ersten beiden Tankern ist unser Tankersegment nun operativ, gleichzeitig trennen wir uns gezielt von älteren Schiffen. So wird unsere Flotte Schritt für Schritt jünger, breiter aufgestellt und unabhängiger von einzelnen Marktsegmenten, gerade in einem geopolitisch angespannten Umfeld“, sagt Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG. „Seit Jahresbeginn ist unser Charter Backlog deutlich gewachsen, vor allem durch die langfristigen Charterverträge unserer Neuzugänge. Damit ist ein wesentlicher Teil unserer Erlöse über mehrere Jahre vertraglich abgesichert. Das schafft gerade in einem volatilen Marktumfeld eine verlässliche Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens“, ergänzt Dr. Christopher Eilers, Co-CEO und Chief Financial Officer der Ernst Russ AG.

Der Neunmonatsbericht 2026 und die Investorenpräsentation sind im Investor Relations-Bereich der Ernst Russ-Website abrufbar, die seit Anfang November mit einer neuen Struktur und einem überarbeiteten Design online ist: Download

Im Rahmen eines Earnings Calls wird der Vorstand die Ergebnisse der ersten neun Monate präsentieren, über Strategie, Marktumfeld und Flottenentwicklung informieren und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. Der Webcast ist heute um 10:00 Uhr (MEZ) unter folgendem Link abrufbar: Earnings Call

Ergebnis 9M 2026 9M 2025 Veränderung in Mio. EUR Umsatzerlöse EUR Mio. 118,8 119,2 -0,4 Betriebsergebnis (EBIT) EUR Mio. 47,9 77,6 -29,7 Konzernperiodenergebnis nach nicht beherrschenden Anteilen EUR Mio. 34,2 54,6 -20,4 Bilanz & Liquidität 30.09.2026 31.12.2025 Veränderung Eigenkapitalquote % 70,8 79,1 -8,3 PP Liquidität EUR Mio. 134,7 114,3 EUR 20,4 Mio. Operative Kennzahlen 30.09.2026 31.12.2025 Veränderung Charter Backlog* USD Mio. 722,1 522,2 USD 199,9 Mio. Ø Restlaufzeit der Charterverträge (min.)* Monate 33,1 26,0 7,1 Monate 9M 2026 9M 2025 Veränderung Durchschnittliche Charterrate USD/Tag 19.811 17.802 USD 2.009 Beschäftigungsquote % 97,3 97,7 -0,4 PP

*Inklusive Akquisitionspipeline.

Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte Hamburger Reederei mit einer Unternehmensgeschichte, die bis ins Jahr 1893 zurückreicht. Das Ziel ist eine nachhaltige und breit diversifizierte Flotte mit ausgewogener Risikoverteilung hinsichtlich Beschäftigungsdauer und Vertragspartnern. Die Bestandsflotte umfasst Containerschiffe verschiedener Grössenklassen, ergänzt durch Multipurpose-Schiffe, Produkten-/Chemikalientanker und einen Handysize-Bulker. Darüber hinaus verfügt die Gruppe über eine Akquisitionspipeline mit Neubauten, die in den kommenden Jahren abgeliefert werden und die strategische Weiterentwicklung der Flotte gezielt vorantreiben.

Kontakt:

Ernst Russ AGAnika HillmerInvestor RelationsTel. +49 40 88 88 1 210E-Mail: ir@ernst-russ.de