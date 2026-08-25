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Ernst Russ Aktie 30376429 / DE000A161077

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25.08.2026 07:30:04

EQS-News: Ernst Russ AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026

Ernst Russ
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EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Ernst Russ AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026

25.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Höherer Charter Backlog, vier Flottensegmente und breitere Aktionärsbasis zeigen Fortschritt der Transformation

  • Umsatzerlöse von 78,6 Mio. EUR und EBIT von 24,6 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026
  • Durchschnittliche Tagescharterrate stieg um 2.304 USD auf 19.716 USD bei einer Beschäftigungsquote von 98,3 %
  • Charter Backlog auf 688,6 Mio. USD erhöht, durchschnittliche Restlaufzeit der Charterverträge auf 32 Monate verlängert
  • Einstieg in das Tankersegment: Erwerb von vier Produkten-/Chemikalientanker-Neubauten mit Übernahme im ersten Halbjahr 2027
  • Erhöhung des Streubesitzes von 24,7 % auf 28,0 %
  • Vorstandsvertrag von Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer, um fünf Jahre bis 2031 verlängert

Hamburg, 25. August 2026 - Die Hamburger Reederei Ernst Russ AG hatte zu Jahresbeginn strategische Massstäbe für ihre Transformation im Jahr 2026 definiert: die konsequente Diversifizierung und Modernisierung der Flotte, die Erhöhung des Charter Backlogs sowie den Ausbau der Sichtbarkeit der Ernst Russ-Aktie an den Kapitalmärkten. Sechs Monate später lässt sich der Fortschritt in allen drei Bereichen konkret belegen.

Auf Flottenebene hat die Ernst Russ AG Ende März beziehungsweise Anfang April mit der MS „Ronnie“ und der MS „Charlie“ zwei moderne Multipurpose-Schiffe übernommen, die jeweils für sieben Jahre fest verchartert sind. Im Mai wurde strategiekonform der im Jahr 2008 gebaute 1.710 TEU-Containerfeeder MS „EF Emira“ verkauft und zu Beginn des dritten Quartals an den Käufer übergeben. Parallel dazu realisiert die Ernst Russ AG gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Eimskip zwei 2.280 TEU-Neubauten des Joint Ventures ElbFeeder. Der Stahlschnitt ist für das zweite Quartal 2027 geplant, beide Schiffe werden bei Ablieferung eine Zehnjahrescharter antreten.

Von besonderer strategischer Bedeutung war der Einstieg ins Tankersegment im April mit dem Erwerb von vier Produkten-/Chemikalientanker-Neubauten der Intermediate-Klasse. Die Tanker sollen im ersten Halbjahr 2027 abgeliefert werden und sind ab Ablieferung für jeweils mindestens fünf Jahre fest verchartert. Mit ihren langfristigen Charterverträgen tragen alle Neubauprojekte massgeblich zum strategischen Ziel bei, den Charter Backlog zu erhöhen.

Die geopolitische Lage bleibt herausfordernd. Die Situation im Nahen Osten und rund um die Strasse von Hormus ist fragil, handelspolitische Massnahmen und Gegenmassnahmen prägen weiterhin die Rahmenbedingungen des Seeverkehrs. Auch im Roten Meer bleibt die Sicherheitslage angespannt, weshalb Linienreedereien ihre Schiffe weiterhin um das Kap der Guten Hoffnung umleiten. Der Aufbau von Resilienz gegenüber geopolitischer Volatilität bleibt daher ein zentrales Ziel der Flottenstrategie der Ernst Russ AG.

Operativ hat die Flotte das Vorjahresniveau übertroffen: Die durchschnittliche Charterrate stieg um 2.304 USD auf 19.716 USD pro Tag, bei einer Beschäftigungsquote von 98,3 %. Der Charter Backlog der Gesamtflotte stieg von 522,2 Mio. USD zum Jahresende 2025 auf 688,6 Mio. USD und die durchschnittliche Restlaufzeit der Charterverträge verlängerte sich von 26,0 auf 32,0 Monate.

Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2026 lagen mit 78,6 Mio. EUR auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Das EBIT reduzierte sich um 31,0 Mio. EUR auf 24,6 Mio. EUR; ursächlich hierfür waren Sondereffekte aus dem Vorjahr in Höhe von 32,3 Mio. EUR aus dem Verkauf von zwei Containerschiffen. Bereinigt um Schiffsverkäufe verbesserte sich die EBITDA-Marge leicht auf 50,4 %. Der operative Cashflow von 38,1 Mio. EUR war im Jahresvergleich stabil, die Liquidität blieb mit 117,7 Mio. EUR zum 30. Juni 2026 hoch.

Gemäss der im Mai aktualisierten Prognose erwartet die Ernst Russ AG für das Gesamtjahr 2026 nunmehr ein Betriebsergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 45 bis 55 Mio. EUR (zuvor: 34 bis 44 Mio. EUR). Die Anhebung ist im Wesentlichen auf die Veräusserung der MS „EF Emira“ zurückzuführen. Für die Umsatzerlöse geht das Unternehmen unverändert von einer Bandbreite zwischen 145 und 160 Mio. EUR aus, von denen 151,4 Mio. EUR per 30. Juni 2026 bereits kontrahiert sind.

Kapitalmarktseitig hat die Ernst Russ AG ihre Präsenz auf Investorenkonferenzen ausgeweitet und quartalsweise Earnings Calls eingeführt. Weitere Meilensteine waren die erfolgreiche Umplatzierung von Aktien, die den Streubesitz von 24,7 % auf 28,0 % erhöht hat, sowie die Zahlung einer Dividende von 0,25 EUR je Aktie.

Zudem hat der Aufsichtsrat der Ernst Russ AG den Vertrag von Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer, vorzeitig um fünf Jahre bis 31. Dezember 2031 verlängert und damit ein klares Signal für die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens gesetzt.

„Mit dem Einstieg ins Tankersegment und zwei neuen Multipurpose-Schiffen haben wir unsere Flotte auf vier Segmente diversifiziert. Diese breite Aufstellung macht uns widerstandsfähiger gegenüber geopolitischer Volatilität und schwankenden Marktzyklen und ist damit ein zentraler Baustein unserer langfristigen Flottenstrategie. Ich freue mich, diesen Weg auch in den kommenden Jahren weiter mitzugestalten“, sagt Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG. „Dass unser Charterbacklog auf 688,6 Mio. USD gestiegen und die durchschnittliche Restlaufzeit unserer Charterverträge auf 32 Monate verlängert ist, ist unmittelbares Ergebnis unserer Flottenstrategie. Jedes neue Schiff, das wir in unsere Flotte integrieren, sichern wir mit einem langfristigen Chartervertrag ab. Das schafft eine Planbarkeit, die wir unseren Investorinnen und Investoren am Kapitalmarkt bieten können“, ergänzt Dr. Christopher Eilers, Co-CEO und Chief Financial Officer der Ernst Russ AG.

Den Halbjahresbericht 2026 der Ernst Russ AG sowie die Investorenpräsentation können Sie unter Finanzberichte herunterladen.

Der Vorstand wird die Ergebnisse im Rahmen eines Earnings Calls präsentieren und steht im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Der Webcast ist heute um 09:30 Uhr (MESZ) unter folgendem Link abrufbar: Anmeldelink 

Ergebnis   H1 2026 H1 2025 Veränderung in Mio. EUR
Umsatzerlöse Mio. EUR 78,6 79,8 -1,2
Betriebsergebnis (EBIT) Mio. EUR 24,6 55,6 -31,0
Konzernperiodenergebnis nach nicht beherrschenden Anteilen Mio. EUR 20,3 34,9 -14,6
Bilanz & Liquidität   30.06.2026 31.12.2025 Veränderung
Eigenkapitalquote % 73,4 79,1 -5,7 PP
Liquidität Mio. EUR 117,7 114,3 3,4 Mio. EUR
Operative Kennzahlen   30.06.2026 31.12.2025 Veränderung
Charter Backlog* Mio. USD 688,6 522,2 166,4 Mio. USD
Ø Restlaufzeit der Charterverträge (min.)* Monate 32,0 26,0 6,0 Monate
    H1 2026 H1 2025 Veränderung
Durchschnittliche Charterrate USD/Tag 19.716 17.412 2.304 USD
Beschäftigungsquote % 98,3 97,3 1,0 PP

*Inklusive Akquisitionspipeline.

Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte Hamburger Reederei mit einer Unternehmensgeschichte, die bis ins Jahr 1893 zurückreicht. Das Ziel ist eine nachhaltige und breit diversifizierte Flotte mit ausgewogener Risikoverteilung hinsichtlich Beschäftigungsdauer und Vertragspartnern. Die Bestandsflotte umfasst Containerschiffe verschiedener Grössenklassen, ergänzt durch Multipurpose-Schiffe und einen Handysize-Bulker. Darüber hinaus verfügt die Gruppe über eine Akquisitionspipeline mit Neubauten, die in den kommenden Jahren abgeliefert werden und die strategische Weiterentwicklung der Flotte gezielt vorantreiben.

Kontakt:
Ernst Russ AG
Anika Hillmer
Investor Relations
Tel. +49 40 88 88 1 1800
E-Mail: ir@ernst-russ.de

25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 88881-0
Fax: +49 (0)40 88881-199
E-Mail: ir@ernst-russ.de
Internet: www.ernst-russ.de
ISIN: DE000A161077
WKN: A16107
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate BSX
LEI Code: 529900MP0OZ3LL80MX76
EQS News ID: 2387704

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2387704  25.08.2026 CET/CEST

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