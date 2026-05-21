EQS-News: Ernst Russ AG veräussert MS „EF Emira“ und hebt Prognose für Gesamtjahr 2026 an

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Ernst Russ AG veräussert MS „EF Emira“ und hebt Prognose für Gesamtjahr 2026 an



21.05.2026 / 20:10 CET/CEST

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Hamburg, 21. Mai 2026 – Wie das Unternehmen zuvor per Ad-hoc Mitteilung bekannt gegeben hat, hebt es seine EBIT-Prognose für das Gesamtjahr an. Das prognostizierte Betriebsergebnis (EBIT) befindet sich nunmehr in einer Bandbreite zwischen 45 und 55 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 34 und 44 Mio. EUR). Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich unverändert in einer Bandbreite zwischen 145 und 160 Mio. EUR.

Die Anhebung der Prognose resultiert aus der heute ebenfalls bekanntgegebenen strategiekonformen Veräusserung des im Jahr 2008 gebauten 1.710 TEU-Containerschiffes MS „EF Emira“. Die Übergabe des Schiffes wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 erfolgen. Über den Kaufpreis und die weiteren Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Die angepasste Prognose resultiert ferner aus dem positiven Geschäftsverlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2026 und basiert auf überwiegend bereits abgeschlossenen Charterverträgen, einer plangemässen technischen Verfügbarkeit der Flotte der Ernst Russ-Gruppe in Höhe von rund 97 %, einem wirtschaftlich unveränderten Umfeld sowie auf der Annahme eines durchschnittlichen Wechselkurses für das verbleibende Geschäftsjahr in Höhe von 1,20 USD/EUR. Weitere künftige Schiffsverkäufe sind in der angepassten Prognose nicht enthalten.

Die Veräusserung der MS „EF Emira“ ist Bestandteil der konsequenten Weiterentwicklung des Flottenportfolios der Hamburger Reederei Ernst Russ AG. Die Transaktion schafft gezielt Raum für moderne, ESG-konforme Tonnage mit langfristiger Beschäftigung und trägt zur Verjüngung der Gesamtflotte bei. Überdies verfolgt die Ernst Russ AG eine klare Diversifizierungsstrategie über verschiedene Schiffssegmente hinweg, was sie zuletzt mit dem Erwerb von zwei Multipurpose-Schiffen und dem Erwerb von vier Tanker-Neubauten unter Beweis stellte.

„Die Prognoseanhebung ist das Ergebnis eines guten operativen Starts in das Jahr 2026 und eines strategisch richtigen Zeitpunkts für den Schiffsverkauf. Beides zusammen stärkt unsere Ertragslage und unseren Handlungsspielraum für weiteres Wachstum," sagt Dr. Christopher Eilers, Co-CEO und CFO der Ernst Russ AG. „Dieser Verkauf steht exemplarisch für die strategische Disziplin, mit der wir die Flotte der Ernst Russ gezielt weiterentwickeln. Diese beinhaltet sowohl die aktive Steuerung des Bestandsportfolios als auch die gezielte Akquisition neuer Tonnage, wie wir zuletzt mehrfach gezeigt haben“, ergänzt Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG.

Der Dreimonatsbericht 2026 der Ernst Russ AG sowie die Investorenpräsentation für das erste Quartal 2026 werden am 28. Mai 2026 veröffentlicht. Das Management wird die Ergebnisse im Rahmen eines Earnings Calls präsentieren und steht im Anschluss für Fragen von Investoren, Analysten und Pressevertretern zur Verfügung. Der Webcast ist am 28. Mai 2026 um 10:30 Uhr (MESZ) unter folgendem Link abrufbar: Earnings Call

Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte Hamburger Reederei mit einer Unternehmensgeschichte, die bis ins Jahr 1893 zurückreicht. Das Ziel ist eine nachhaltige und breit diversifizierte Flotte mit ausgewogener Risikoverteilung hinsichtlich Beschäftigungsdauer und Vertragspartnern. Die bestehende Flotte umfasst Containerschiffe verschiedener Grössenklassen, ergänzt durch Multipurpose-Schiffe und einen Handysize-Bulker. Darüber hinaus verfügt die Gruppe über ein Orderbuch mit Neubauten, die in den kommenden Jahren ausgeliefert werden und die strategische Weiterentwicklung der Flotte gezielt vorantreiben.

Kontakt:

Ernst Russ AGAnika HillmerInvestor RelationsTel. +49 40 88 88 1 1800E-Mail: ir@ernst-russ.de