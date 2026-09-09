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Ernst Russ Aktie 30376429 / DE000A161077

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09.09.2026 15:46:23

EQS-News: Ernst Russ AG setzt strategischen Kurs konsequent fort

Ernst Russ
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EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Ernst Russ AG setzt strategischen Kurs konsequent fort

09.09.2026 / 15:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anpassung der Prognose für 2026, Erwerb von zwei weiteren Tanker-Neubauten

  • Anhebung der EBIT-Prognose 2026 auf 55-65 Mio. EUR (bisher: 45-55 Mio. EUR)
  • Konkretisierung der Umsatz-Prognose 2026 auf 150-160 Mio. EUR (bisher: 145-160 Mio. EUR)
  • Verkauf des Containerschiffs MS „EF Emma"
  • Tankerflotte der Ernst Russ AG wächst durch zwei weitere Neubauten auf sechs Einheiten
  • Ablieferung der beiden Tanker-Neubauten im Jahr 2026, Charter von mindestens drei Jahren mit Cargill, Charter Backlog steigt um rund 38,3 Mio. USD

Hamburg, 9. September 2026 – Wie das Unternehmen heute per Ad-hoc Mitteilung veröffentlicht hat, hat es seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 angepasst. Das prognostizierte Betriebsergebnis (EBIT) befindet sich nunmehr in einer Bandbreite zwischen 55 und 65 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 45 und 55 Mio. EUR). Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich nun in einer Bandbreite zwischen 150 und 160 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 145 und 160 Mio. EUR).

Die Prognoseanhebung für das EBIT resultiert aus der in diesem Zusammenhang heute ebenfalls berichteten strategiekonformen Veräusserung des im Jahr 2008 gebauten 1.710 TEU-Containerschiffes MS „EF Emma“, das im Joint Venture mit der isländischen Reederei Eimskip betrieben wird. Die Übergabe des Schiffes ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Zum Kaufpreis sowie zu weiteren Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Konkretisierung der Prognose für die Umsatzerlöse basiert auf überwiegend bereits abgeschlossenen Charterverträgen. Die angepasste Prognose resultiert ferner aus dem positiven Geschäftsverlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2026, einer plangemässen technischen Verfügbarkeit der Flotte der Ernst Russ-Gruppe in Höhe von rund 97 %, einem wirtschaftlich unveränderten Umfeld sowie auf der Annahme eines durchschnittlichen Wechselkurses für das verbleibende Geschäftsjahr in Höhe von 1,18 USD/EUR. Weitere zukünftige Schiffsverkäufe sind in der angepassten Prognose nicht enthalten.

Zudem baut die Ernst Russ AG ihr Tankersegment weiter aus. Zusätzlich zu den im April 2026 erworbenen vier IMO Type II-Chemikalien-/Produktentankern der Intermediate-Klasse (18.500 dwt) hat die Hamburger Reederei den Erwerb von zwei weiteren baugleichen Neubauten vereinbart. Damit wächst die Flotte dieses Schiffstyps auf insgesamt sechs Einheiten. Die Ablieferung des ersten Schiffes soll in den kommenden Tagen erfolgen und das zweite Schiff soll bis zum Ende des Jahres 2026 folgen.

Die beiden neuen Einheiten werden wie die bereits erworbenen vier Tanker auf der Wuhu Shipyard Co., Ltd., China, gebaut. Die Schiffe verfügen über zwölf mit MarineLINE beschichtete Tanks, die den Transport eines breiten Ladungsspektrums von Pflanzenölen über Petroleumprodukte bis hin zu Chemikalien ermöglichen. Das Methanol-Ready-Design erfüllt zudem aktuelle ESG-Anforderungen, während die Eisklasse 1B und die Great-Lakes-Tauglichkeit den Zugang zu Nischenmärkten mit attraktiven Ratenstrukturen eröffnen.

Für beide Schiffe wurde eine Charter von mindestens drei Jahren ab Ablieferung mit Cargill vereinbart. Zusammen mit den fünfjährigen Verträgen der ersten vier Einheiten ergibt sich damit eine gezielte Staffelung der Vertragslaufzeiten sowie eine Diversifikation der Vertragspartner im Tankersegment. Die Staffelung verteilt künftige Anschlussverhandlungen über mehrere Jahre, reduziert das Wiedervercharterungsrisiko und schafft Flexibilität, um von Ratensteigerungen zu profitieren. Der Charter Backlog erhöht sich im Rahmen dieser Transaktion um weitere rund 38,3 Mio. USD. Eine Finanzierung beider Schiffe zu attraktiven Konditionen ist sichergestellt.

Mit dem Ausbau des Tankersegments setzt die Hamburger Reederei ihre zu Jahresbeginn definierten strategischen Ziele für 2026 konsequent um. Dazu zählen die Diversifizierung und Modernisierung der Flotte, die Erhöhung des Charter Backlogs sowie der Ausbau der Sichtbarkeit der Ernst Russ-Aktie an den Kapitalmärkten. Nach dem Einstieg ins Tankersegment im April unterstreicht Ernst Russ mit dieser Erweiterung die Konsequenz ihrer Transformationsstrategie. Durch die beiden zusätzlichen Neubauten wächst der Charter Backlog weiter an und sichert der Gruppe zusätzliche langfristige Cashflows. Auch der Verkauf der MS „EF Emma“ reiht sich in diese strategiekonformen Massnahmen ein und treibt die Weiterentwicklung und Verjüngung des Flottenportfolios weiter voran.

„Die Anhebung unserer EBIT-Prognose resultiert vor allem aus dem Verkauf der EF Emma, mit dem wir unser Bestandsportfolio gezielt weiterentwickeln. Die Eingrenzung unserer Umsatzprognose spiegelt darüber hinaus den planmässigen Verlauf des laufenden Geschäftsjahres wider,“ sagt Dr. Christopher Eilers, Co-CEO und Chief Financial Officer der Ernst Russ AG. „Mit dem Ausbau unseres Tankersegments setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort. Der Tankermarkt bleibt für uns ein Segment mit struktureller Attraktivität und langfristigem Wertschöpfungspotenzial. Die dreijährige Festcharter der beiden neuen Schiffe staffelt sich gezielt mit den fünfjährigen Verträgen der ersten vier Einheiten, entzerrt künftige Anschlussverhandlungen und sichert uns Flexibilität“, ergänzt Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG.

Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte Hamburger Reederei mit einer Unternehmensgeschichte, die bis ins Jahr 1893 zurückreicht. Das Ziel ist eine nachhaltige und breit diversifizierte Flotte mit ausgewogener Risikoverteilung hinsichtlich Beschäftigungsdauer und Vertragspartnern. Die Bestandsflotte umfasst Containerschiffe verschiedener Grössenklassen, ergänzt durch Multipurpose-Schiffe und einen Handysize-Bulker. Darüber hinaus verfügt die Gruppe über eine Akquisitionspipeline mit Neubauten, die in den kommenden Jahren abgeliefert werden und die strategische Weiterentwicklung der Flotte gezielt vorantreiben.

Kontakt:
Ernst Russ AG
Anika Hillmer
Investor Relations
Tel. +49 40 88 88 1 1800
E-Mail: ir@ernst-russ.de

09.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 88881-0
Fax: +49 (0)40 88881-199
E-Mail: ir@ernst-russ.de
Internet: www.ernst-russ.de
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