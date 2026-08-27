EQS-News: Erlebnis Akademie AG veröffentlicht Bericht zum ersten Halbjahr 2026

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Erlebnis Akademie AG veröffentlicht Bericht zum ersten Halbjahr 2026



27.08.2026 / 16:30 CET/CEST

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Erlebnis Akademie AG veröffentlicht Bericht zum ersten Halbjahr 2026

Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 bei 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: 9,1 Mio. Euro)

Operatives Ergebnis (EBIT) bei -3,2 Mio. Euro nach -2,2 Mio. Euro im Vorjahr

Laufende Hochsaison mit positiver Dynamik: Vorjahresumsatz wurde bis Mitte August übertroffen, steigendes Besucheraufkommen seit Beginn des dritten Quartals

Bad Kötzting, 27. August 2026 – Die Erlebnis Akademie AG hat heute ihren Bericht zum ersten Halbjahr 2026 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen in den ersten sechs Monaten 2026 einen Konzernumsatz von 8,7 Mio. Euro nach 9,1 Mio. Euro im Vorjahr (-4,6 %). Die Entwicklung ist im Wesentlichen auf im Vorjahresvergleich zusätzliche 32 Tage zurückzuführen, an denen einzelne Standorte witterungsbedingt aufgrund von Eis und Schnee geschlossen bleiben mussten sowie auf die extreme Hitzewelle im Juni. Das zum ersten Halbjahr üblicherweise immer negative operative Ergebnis EBIT lag bei -3,2 Mio. Euro (Vorjahr: -2,2 Mio. Euro). Das EBITDA lag bei -0,6 Mio. Euro nach 0,4 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

„Das erste Halbjahr verlief unterhalb unserer Erwartungen, was die Besucherzahlen und unseren Umsatz anbelangt“, sagt Christoph Blass, CFO der Erlebnis Akademie AG. „Seit Beginn des dritten Quartals zieht die Dynamik deutlich an, was erneut zeigt, dass kurzfristige Rückgänge nicht isoliert betrachtet werden sollten. Bereits Ende Juli konnten wir deutlich aufholen und lagen beim Umsatz fast auf dem Niveau des Vorjahres, bis Mitte August wurde der Vorjahreswert dann übertroffen. Für den weiteren Verlauf des Jahres bleiben wir daher zuversichtlich.“

In den ersten sechs Monaten 2026 lag der Fokus unverändert auf der Erweiterung der bestehenden Standorte um zusätzliche Attraktionen für die Besucher. Mittelfristig sollen so die Aufenthaltsdauern der Gäste und die Umsätze erhöht werden und die Entwicklung hin zu Ganztagesdestinationen sukzessive erreicht werden. Im April 2026 wurde zu diesem Zweck ein Bärengehege in Krkonoše eröffnet, im August folgte ein Abenteuergolfplatz am Standort Schwarzwald. Auch im weiteren Jahresverlauf bleibt die Entwicklung und Umsetzung zusätzlicher Attraktionen an verschiedenen Standorten ein wichtiger Antreiber. Zusätzlich arbeitet das Unternehmen seit Anfang des Jahres an neuen Angeboten, die den Ticketverkauf fördern sollen. Zu nennen sind die bis dato erfolgreich umgesetzten Kombiticketaktionen sowie an einem Pilotstandort die Zusammenarbeit mit einem Ticketdienstleister, der auf die Online-Vermarktung spezialisiert ist.

Nach einer längeren Investitionspause, bedingt durch Pandemie, Ukrainekrieg und darauffolgende Unsicherheiten, plant die Erlebnis Akademie aktuell auch wieder grössere Neuprojekte. In Istrien, Kroatien, sowie in Nordirland, Grossbritannien, sollen bis 2028 neue Baumwipfelpfade unter Regie der Erlebnis Akademie als Minderheitenbeteiligungen entstehen. Bernd Bayerköhler, Vorstandssprecher der Erlebnis Akademie AG: „Die beiden geplanten Neustandorte erweitern unser Portfolio perfekt um zwei Länder, in denen wir bislang noch nicht aktiv waren. Bei der Entwicklung sind wir derzeit gut im Plan und werden die Standorte voraussichtlich zur Sommersaison 2028 in Betrieb haben.“ Auch in Deutschland prüft das Unternehmen weitere Standortkonzepte, die das Portfolio sinnvoll ergänzen sollen.

Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und erwartet, dass die Prognosewerte jeweils am unteren Ende der bisherigen Bandbreiten liegen. Beim Konzernumsatz liegt die im Jahresabschluss 2025 gegebene Prognosebandbreite für 2026 zwischen 25,7 Mio. Euro bis 27,6 Mio. Euro nach einem Umsatz von 24,8 Mio. Euro im Vorjahr. Beim EBITDA wird auf Konzernebene eine Bandbreite von 6,2 Mio. Euro bis 7,4 Mio. Euro und beim EBIT von 1,0 Mio. Euro bis 2,2 Mio. Euro prognostiziert. Positiv auf das Ergebnis im Jahr 2026 könnte sich der Abschluss von seit 2024 laufenden Beschwerden vor dem Bundesfinanzgericht der Republik Österreich auswirken. Für die österreichische Tochtergesellschaft wurden im Zusammenhang mit diesen Beschwerden über eine mögliche Umsatzsteuernachzahlung seit dem Jahr 2018 vorsorglich Rückstellungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. Euro gebildet. Nach einer mündlichen Verhandlung vor dem Österreichischen Bundesfinanzgericht wurde nun zugunsten der Tochtergesellschaft entschieden. Das Finanzgericht lässt in seiner Entscheidung aber die Revision zu. Sollte die Entscheidung rechtskräftig werden, könnten die hierfür gebildeten Rückstellungen aufgelöst werden und das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr positiv beeinflussen.

Hinweis: Der Quartalsbericht zum zweiten Quartal 2026 steht auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet, 12 davon befinden sich heute noch im Bestand der Erlebnis Akademie. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife.

Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Krkonoše (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)], Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten betreibt das Unternehmen zusätzlich insgesamt vier Abenteuerwälder. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2025 besuchten insgesamt mehr als 2,1 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. einer Minderheitenbeteiligung). Neben der Planung von – unter normalen Rahmenbedingungen – durchschnittlich von jährlich zwei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing – sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

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