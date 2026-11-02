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02.11.2026 11:51:23
EQS-News: Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der ERWO Holding Aktiengesellschaft
|
EQS-News: HOFTEX GROUP AG
/ Schlagwort(e): Delisting
Die ERWO Holding Aktiengesellschaft hat die HOFTEX GROUP AG („Gesellschaft“, ISIN: DE0006760002 / WKN: 676000) über das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots zum Erwerb sämtlicher nicht von ihr gehaltenen Aktien der Gesellschaft informiert. Demnach sind der ERWO Holding Aktiengesellschaft 88.115 Aktien zu einem Preis von EUR 4,65 je Aktie angedient worden. Dies entspricht 1,62% der Aktien der Gesellschaft. Die ERWO Holding Aktiengesellschaft hält nach diesem Erwerb 86,41% der Gesellschaftsanteile.
Hof, 02. November 2026
HOFTEX GROUP AG
Der Vorstand
02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hoftex Group AG
|Fabrikzeile 21
|95028 Hof
|Deutschland
|Telefon:
|++49 9281 49-0
|Fax:
|++49 9281 49-216
|E-Mail:
|IR@hoftexgroup.com
|Internet:
|www.hoftexgroup.com
|ISIN:
|DE0006760002
|WKN:
|676000
|Börsen:
|Freiverkehr in München (m:access)
|LEI Code:
|5299009PGHLRW80C2M04
|EQS News ID:
|2426514
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426514 02.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu HOFTEX GROUP AG
Analysen zu HOFTEX GROUP AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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