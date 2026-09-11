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SM Wirtschaftsberatungs Aktie 19807071 / DE000A1RFMZ1

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11.09.2026 15:14:53

EQS-News: Ergebnis des Aktienrückkaufangebots der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

SM Wirtschaftsberatungs
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EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Kapitalmassnahme
Ergebnis des Aktienrückkaufangebots der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

11.09.2026 / 15:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
ISIN: DE000A1RFMZ1 / WKN: A1RFMZ

Sindelfingen, den 11. September 2026

Ergebnis des Aktienrückkaufangebots der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
  • Im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots wurden 54.494 Aktien zu je 4,55 € angedient; das entspricht einem Volumen von 247.947,70 €.
  • Sämtliche fristgerecht eingereichten Aktien werden übernommen.
  • Es sollen 60.000 eigene Aktien eingezogen werden; das Grundkapital sinkt dadurch von 3.900.000 € auf 3.840.000 €.
Ergebnis des Angebots
Zum Ablauf der Annahmefrist am 9. September 2026 wurden im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „SMW“) insgesamt 54.494 Aktien zu je 4,55 € angedient. Das Volumen beläuft sich auf 247.947,70 €. Da die angebotene Höchstzahl von 60.000 Aktien nicht erreicht wurde, war eine verhältnismässige Berücksichtigung nicht erforderlich; sämtliche fristgerecht eingereichten Aktien werden übernommen. Die RCM Beteiligungs AG als Konzernmuttergesellschaft hat, wie angekündigt, keine Aktien eingereicht.

Einziehung und Kapitalherabsetzung
Zusammen mit dem bereits vorhandenen Bestand hält die Gesellschaft nach Abwicklung des Angebots 62.553 eigene Aktien. Hiervon sollen 60.000 Aktien eingezogen werden; die übrigen 2.553 Aktien verbleiben zunächst im Bestand der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat hat der Einziehung und der damit verbundenen Herabsetzung des Grundkapitals bereits am 21. August 2026 zugestimmt. Das Grundkapital verringert sich durch die Einziehung von 3.900.000 € (nach Eintragung der bereits angemeldeten Einziehung von 30.000 Aktien) auf 3.840.000 €, eingeteilt in 3.840.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Die Kapitalherabsetzung wird mit der Eintragung im Handelsregister wirksam.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Martin Schmitt, Vorstand
SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen
Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
E-Mail: info@smw-ag.de

Impressum:
SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen
www.smw-ag.de, info@smw-ag.de
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE211264389
Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:
Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäss Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

Newsletter:
Informationen über die SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können.
 

11.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstrasse 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)70 31 - 46909-60
E-Mail: info@smw-ag.de
Internet: www.smw-ag.de
ISIN: DE000A1RFMZ1
WKN: A1RFMZ
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BQREX03QDSFT72
EQS News ID: 2398152

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398152  11.09.2026 CET/CEST

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