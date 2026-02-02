Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CHEPLAPHARM Aktie 116179369 / DE000CHP2222

02.02.2026 15:36:53

EQS-News: Erfolgreiche Refinanzierung: CHEPLAPHARM´S neue 6,750%-Anleihe mehrfach überzeichnet

EQS-News: CHEPLAPHARM AG / Schlagwort(e): Anleihe
Erfolgreiche Refinanzierung: CHEPLAPHARM´S neue 6,750%-Anleihe mehrfach überzeichnet

02.02.2026 / 15:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Greifswald, 2. Februar 2026

Die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH („CHEPLAPHARM“), eine international führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, gibt die erfolgreiche Platzierung einer 950 Mio. € vorrangig besicherten Anleihe zu einem Zinssatz von 6,750 % bekannt. Die Erlöse aus der neuen Anleihe werden zur frühzeitigen vollständigen Ablösung von zwei noch ausstehenden Tranchen unter einer im Jahr 2028 zur Rückzahlung fälligen Anleihen in Höhe von insgesamt rund 750 Mio. € sowie zur teilweisen Rückzahlung eines Term-Loan-B-Darlehens mit Laufzeit bis 2029 verwendet. Durch die Transaktion erhöht CHEPLAPHARM ihre finanzielle Flexibilität und kann ihr Fälligkeitsprofil zu attraktiven Konditionen verlängern.

 

Die neue Anleihe traf auf grosses Investoreninteresse und war mehrfach überzeichnet, so dass CHEPLAPHARM das Volumen von ursprünglich geplanten 750 Mio. € auf 950 Mio. € erhöhen und gleichzeitig den Kupon auf 6,750 % reduzieren konnte.

„Wir konnten im Jahr 2025 deutliche Fortschritte im Rahmen unseres Transformationsprogramms verzeichnen und unsere Geschäftsentwicklung spürbar stabilisieren, womit wir die Basis für diese erfolgreiche Refinanzierung geschaffen haben“, sagt Sebastian Braun, Co-CEO der CHEPLAPHARM. „Die hohe Nachfrage nach unserer neuen Anleihe zeugt von dem grossen Vertrauen der Investoren in den eingeschlagenen Weg. Nun gilt es unser Transformationsprogramm weiterhin konsequent umzusetzen und CHEPLAPHARM auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten.“

„Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es uns ermöglicht, mehrere Tranchen unter einer ausstehenden Anleihe bereits frühzeitig abzulösen und unser Fälligkeitsprofil zu attraktiven Konditionen zu verlängern“, sagt Dr. Kia Parssanedjad, CFO der CHEPLAPHARM. „Unsere neue Anleihe war mehrfach überzeichnet, wodurch wir das Volumen um 200 Mio. € erhöhen und zugleich einen Kupon von 6,750 % erzielen konnten. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei unseren bestehenden sowie neuen Investoren für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen bedanken.“

Die neue vorrangig besicherte EUR-Anleihe verfügt über eine Laufzeit bis 2032. Die Ausgabe der Anleihe soll am 9. Februar 2026 erfolgen, vorbehaltlich marktüblicher Vollzugsbedingungen.

Citigroup und Deutsche Bank agierten im Rahmen der Transaktion als Joint Global Coordinators und Bookrunners. Joint Bookrunners waren Barclays, BofA Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, ING, UBS Investment Bank und UniCredit. Auf der rechtlichen Seite wurde CHEPLAPHARM von Latham & Watkins beraten, während Freshfields LLP als Rechtsberater für die Banken mandatiert war.

 

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

 

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germany

 

CHEPLAPHARM Investor Relations:

Email: investor-relations@cheplapharm.com

 

CHEPLAPHARM Press Office:

Email: presse@cheplapharm.com

 

DISCLAIMER

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihe oder eines anderen Wertpapiers dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung oder kein Verkauf in den Vereinigten Staaten oder in einer Rechtsordnung, in der oder an Personen, denen gegenüber ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die Anleihe und die damit verbundenen Garantien wurden und werden nicht gemäss des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder die Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Bürgern angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze unterliegt. Dementsprechend wurde die Anleihe und die damit verbundenen Garantien (i) in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäss Rule 144A des Securities Act und (ii) in "Offshore-Transaktionen" an Nicht-US-Bürger ausserhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Emission der Anleihe abgeschlossen wird oder, falls sie abgeschlossen wird, zu welchen Bedingungen sie abgeschlossen wird.

Das Angebot und der Verkauf der Anleihe erfolgt gemäss einer Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts für Wertpapierangebote nach der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung"). Diese Pressemitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung noch ein öffentliches Angebot dar.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung in bestimmten Ländern kann gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen die Gesetze einer solchen Gerichtsbarkeit darstellen.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Wertpapiergesetze bestimmter Rechtsordnungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von Cheplapharm in Bezug auf unter anderem: Cheplapharms zukünftige finanzielle Bedingungen und Leistungen, Betriebsergebnisse und Liquidität; Cheplapharms Strategie, Pläne, Zielsetzungen, Aussichten, Wachstum, Ziele und Vorgaben; zukünftige Entwicklungen auf den Märkten, an denen Cheplapharm teilnimmt oder teilzunehmen versucht; und erwartete regulatorische Änderungen in der Branche, in der Cheplapharm tätig ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschliesslich der Begriffe "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "fortlaufend", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "anstreben" oder jeweils deren Verneinung oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäss bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen sind und dass die tatsächliche Finanzlage, die Betriebsergebnisse und der Cashflow von Cheplapharm sowie die Entwicklung der Branche, in der Cheplapharm tätig ist, wesentlich von diesen Aussagen abweichen (und negativer ausfallen) können.


02.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cheplapharm AG
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Deutschland
Telefon: 03834 3914 O
E-Mail: info@cheplapharm.com
Internet: www.cheplapharm.com
ISIN: DE000CHP2222
WKN: CHP222
EQS News ID: 2269838

Notierung vorgesehen
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269838  02.02.2026 CET/CEST

