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23.10.2026 15:21:53

EQS-News: EPH Group AG: Wertpapierprospekt für neue 10-Prozent-Anleihe gebilligt – Zeichnungsstart am 28. Oktober 2026

EPH Group
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EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
EPH Group AG: Wertpapierprospekt für neue 10-Prozent-Anleihe gebilligt – Zeichnungsstart am 28. Oktober 2026 (News mit Zusatzmaterial)

23.10.2026 / 15:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wien, 23. Oktober 2026 – Die EPH Group AG hat einen weiteren wichtigen Schritt bei der Emission ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/2033 (ISIN: AT0000A3XVE4) abgeschlossen: Der Wertpapierprospekt für die besicherte Tourismus-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro wurde von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF gebilligt und für das öffentliche Angebot in Österreich und Deutschland notifiziert. Die Zeichnungsfrist beginnt am kommenden Mittwoch, dem 28. Oktober 2026.

Die neue Unternehmensanleihe bietet einen festen Zinssatz von 10 Prozent pro Jahr. Die Zinsen werden monatlich an die Investoren ausgeschüttet. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre, die Stückelung liegt bei 1.000 Euro. Die erste Zinszahlung ist für Jänner 2027 vorgesehen. Wie bereits bei der 2025 emittierten Anleihe ist die Besicherung durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der EPH Group AG vorgesehen.

Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist läuft vom 28. Oktober bis zum 25. November 2026, 12:00 Uhr. Anleger aus Österreich, Deutschland und Luxemburg können die Schuldverschreibungen über die Website der EPH Group AG unter www.eph-group.com zeichnen. Valutatag ist der 1. Dezember 2026. Gleichzeitig ist die Einbeziehung der Anleihe in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse im Segment corporates prime geplant.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • Emittentin: EPH Group AG
  • ISIN / WKN: AT0000A3XVE4 / A4E2PD
  • Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro
  • Zinssatz: 10,00 % p. a., monatliche Zinszahlung
  • Laufzeit: 7 Jahre (2026–2033)
  • Stückelung: 1.000 Euro
  • Besicherung: Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
  • Stückzinsfreie Zeichnungsfrist: 28.10. bis 25.11.2026, 12:00 Uhr
  • Valutatag: 01.12.2026
  • Erste Zinszahlung: Jänner 2027
  • Geplante Börseneinbeziehung: Vienna MTF, corporates prime

Parallel dazu plant die EPH Group AG, den Inhabern der Schuldverschreibungen “2023/2030” (ISIN: DE000A3LJCB4) und “2025/2032” (ISIN: DE000A3L7AM8) ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 zu unterbreiten. Die konkreten Bedingungen sollen gesondert bekannt gegeben werden, voraussichtlich nach Ablauf der stückzinsfreien Zeichnungsfrist.

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Kontakt Investoren / Presse:
max. Equity Marketing GmbH
Maximilian Fischer
Marienplatz 2
80331 München
Tel.: +49 89 139 2889 0
Mail: m.fischer@max-em.de

Disclaimer / Rechtlicher Hinweis:
Diese Information ist Werbung und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (www.eph-group.com) veröffentlichten, von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSSF) am 23.10.2026 gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Der Prospekt enthält die endgültigen Bedingungen und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://eph-group.com/assets/wertpapierprospekt-anleihe-2026-2033.pdf. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Zusatzmaterial zur Meldung:

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23.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EPH Group AG
Gumpendorfer Strasse 26
1060 Wien
Österreich
E-Mail: info@eph-group.com
Internet: www.eph-group.com
ISIN: AT0000A34DM3, DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4,
WKN: A3EGG4, A3L7AM, A3LJCB,
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Stuttgart
LEI Code: 894500SN5GTABFSFWS54
EQS News ID: 2421448

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2421448  23.10.2026 CET/CEST

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