EQS-News: EPH Group AG: Wertpapierprospekt für neue 10-Prozent-Anleihe gebilligt – Zeichnungsstart am 28. Oktober 2026

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EPH Group AG: Wertpapierprospekt für neue 10-Prozent-Anleihe gebilligt – Zeichnungsstart am 28. Oktober 2026 (News mit Zusatzmaterial)



23.10.2026 / 15:21 CET/CEST

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Wien, 23. Oktober 2026 – Die EPH Group AG hat einen weiteren wichtigen Schritt bei der Emission ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/2033 (ISIN: AT0000A3XVE4) abgeschlossen: Der Wertpapierprospekt für die besicherte Tourismus-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro wurde von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF gebilligt und für das öffentliche Angebot in Österreich und Deutschland notifiziert. Die Zeichnungsfrist beginnt am kommenden Mittwoch, dem 28. Oktober 2026.

Die neue Unternehmensanleihe bietet einen festen Zinssatz von 10 Prozent pro Jahr. Die Zinsen werden monatlich an die Investoren ausgeschüttet. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre, die Stückelung liegt bei 1.000 Euro. Die erste Zinszahlung ist für Jänner 2027 vorgesehen. Wie bereits bei der 2025 emittierten Anleihe ist die Besicherung durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der EPH Group AG vorgesehen.

Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist läuft vom 28. Oktober bis zum 25. November 2026, 12:00 Uhr. Anleger aus Österreich, Deutschland und Luxemburg können die Schuldverschreibungen über die Website der EPH Group AG unter www.eph-group.com zeichnen. Valutatag ist der 1. Dezember 2026. Gleichzeitig ist die Einbeziehung der Anleihe in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse im Segment corporates prime geplant.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Emittentin: EPH Group AG

EPH Group AG ISIN / WKN: AT0000A3XVE4 / A4E2PD

AT0000A3XVE4 / A4E2PD Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro

bis zu 50 Mio. Euro Zinssatz: 10,00 % p. a., monatliche Zinszahlung

10,00 % p. a., monatliche Zinszahlung Laufzeit: 7 Jahre (2026–2033)

7 Jahre (2026–2033) Stückelung: 1.000 Euro

1.000 Euro Besicherung: Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften

Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften Stückzinsfreie Zeichnungsfrist: 28.10. bis 25.11.2026, 12:00 Uhr

28.10. bis 25.11.2026, 12:00 Uhr Valutatag: 01.12.2026

01.12.2026 Erste Zinszahlung: Jänner 2027

Jänner 2027 Geplante Börseneinbeziehung: Vienna MTF, corporates prime

Parallel dazu plant die EPH Group AG, den Inhabern der Schuldverschreibungen “2023/2030” (ISIN: DE000A3LJCB4) und “2025/2032” (ISIN: DE000A3L7AM8) ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 zu unterbreiten. Die konkreten Bedingungen sollen gesondert bekannt gegeben werden, voraussichtlich nach Ablauf der stückzinsfreien Zeichnungsfrist.





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Disclaimer / Rechtlicher Hinweis:

Diese Information ist Werbung und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (www.eph-group.com) veröffentlichten, von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSSF) am 23.10.2026 gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Der Prospekt enthält die endgültigen Bedingungen und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://eph-group.com/assets/wertpapierprospekt-anleihe-2026-2033.pdf. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.