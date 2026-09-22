Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’990 0.2%  SPI 19’844 0.4%  Dow 52’196 0.3%  DAX 25’718 0.6%  Euro 0.9395 -0.2%  EStoxx50 6’341 0.4%  Gold 4’333 -0.3%  Bitcoin 70’557 -0.6%  Dollar 0.8201 -0.1%  Öl 98.9 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
Nestlé-Aktie robust: Russland-Geschäft wird trotz Zwangsverwaltung normal weitergeführt
Sandoz: Rückkehr und Rückenwind
Bernstein Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Outperform
ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Suche...
Plus500 Depot

EPH Group Aktie 148969554 / AT0000A34DM3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2026 14:33:53

EQS-News: EPH Group AG entwickelt exklusives Luxusresort mit rund 300 Betten im Burgenland

EPH Group
7.30 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
EPH Group AG entwickelt exklusives Luxusresort mit rund 300 Betten im Burgenland

22.09.2026 / 14:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Inmitten der Weinlandschaft des Mittelburgenlandes soll eine neue Destination für anspruchsvolle Reisende entstehen: ein exklusives 5-Sterne-Resort, das aussergewöhnliche Architektur, gehobene Kulinarik, Wein, Wellness und Golf zu einem ganzheitlichen Urlaubserlebnis verbindet. Private Lodges mit eigenen Pools, ein Rooftop-Restaurant mit Panoramablick und eine eigene Wein- und Genusswelt sollen das Resort zu einer neuen Adresse der internationalen Luxushotellerie machen. Gleichzeitig will das Projekt den Ganzjahrestourismus stärken und langfristige wirtschaftliche Impulse für die Region setzen.

Wien, 22. September 2026. Die EPH Group AG mit Sitz in Wien setzt ihre Expansion im österreichischen Tourismus fort und plant im Burgenland ein neues 5-Sterne-Resort mit rund 300 Betten. Das Konzept verbindet zeitgemässen Luxus mit der unverwechselbaren Identität einer der renommiertesten Weinregionen Österreichs und stellt dabei die besondere Landschaft, Weinkultur und Kulinarik des Burgenlandes in den Mittelpunkt.

Über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft EPH BGL GmbH hat das Unternehmen nun Kaufverträge für eine rund 2,6 Hektar grosse Liegenschaft unterzeichnet.

Das geplante Resort soll die touristischen Stärken der Region mit einem international ausgerichteten Ganzjahreskonzept verbinden und insbesondere Gäste aus dem gehobenen Leisure- und Luxury-Segment ansprechen. Im Mittelpunkt steht ein exklusives Resort-Erlebnis, das Privatsphäre, grosszügige Rückzugsorte und aussergewöhnliche Genussmomente vereint.

Zu den besonderen Highlights zählen nach derzeitigem Planungsstand ein grosszügiger Wellnessbereich, exklusive Private Lodges mit jeweils eigenem Pool und privatem Wellnessbereich inmitten der Weinberge, ein Rooftop-Restaurant mit Panoramablick über die Weinlandschaft, ein stilvoller Heuriger direkt in den Weinbergen sowie eine eigene Wein- und Genusswelt.

Die unmittelbare Nähe zu einer renommierten Therme und einem Golfplatz ergänzt das Resort-Konzept um attraktive Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Die ruhige Panoramalage mit weitem Blick über die burgenländische Hügellandschaft bis nach Ungarn soll zu einem prägenden Bestandteil des architektonischen und touristischen Gesamterlebnisses werden. 

Für den künftigen Hotelbetrieb ist wie auch bei anderen Projekten der EPH Group die Zusammenarbeit mit einem international renommierten Hotelbetreiber vorgesehen.

Ganzjahrestourismus mit regionaler Identität

Mit dem geplanten Resort möchte die EPH Group das Burgenland als Destination für anspruchsvolle internationale Gäste weiter stärken und zugleich neue Perspektiven für den regionalen Tourismus eröffnen. Das Zusammenspiel von Wein, Kulinarik, Wellness und Golf ermöglicht einen weitgehend saisonunabhängigen Betrieb.

Neben den unmittelbar im Resort entstehenden Arbeitsplätzen sollen insbesondere auch regionale Gastronomie- und Weinbaubetriebe, Produzenten, Handwerksunternehmen und Dienstleister sowie weitere touristische Anbieter in der Umgebung in die Wertschöpfung eingebunden werden.

„Das Burgenland vereint eine einzigartige Landschaft mit einer traditionsreichen Wein- und Kulinarikkultur und bietet damit ideale Voraussetzungen für anspruchsvollen Ganzjahrestourismus. Mit unserem Resort möchten wir diese besonderen Qualitäten in einem international positionierten Luxushotelkonzept zusammenführen. Dabei ist uns wichtig, die Identität der Region sichtbar und erlebbar zu machen und gleichzeitig nachhaltige Impulse für die regionale Wertschöpfung zu setzen“, sagt Yasmin Wilfling, Vorständin der EPH Group AG.

Grundlage für die weitere Projektentwicklung geschaffen

Mit der Unterzeichnung der Kaufverträge wurde eine wesentliche Grundlage für die weitere Entwicklung des Projekts geschaffen. Die Kaufverträge stehen unter aufschiebenden Bedingungen: Der Liegenschaftserwerb setzt insbesondere eine rechtskräftige Baubewilligung für das geplante Resort voraus. Das Projekt wird unter Berücksichtigung der örtlichen Rahmenbedingungen sukzessive vorangetrieben.

Über EPH Group AG:  

Die 2023 gegründete EPH Group AG ist eine Investment- und Entwicklungsgesellschaft mit Fokus auf Hotelimmobilien im DACH-Raum, deren Aktien an mehreren deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. Das Unternehmen entwickelt Hotelprojekte bis zur Baureife und realisiert ausgewählte Projekte selbst. Beim Betrieb der Hotels setzt die EPH Group AG auf die Zusammenarbeit mit internationalen Hotelmarken. Ziel ist die Entwicklung hochwertiger Hotelstandorte mit internationaler Positionierung und langfristigem Wertsteigerungspotenzial. Mit aktuell zehn Projekten in Österreich und Deutschland gelang es dem Unternehmen binnen kurzer Zeit, eine attraktive Projektpipeline aufzubauen.

Die Aktien der EPH Group AG werden seit 2025 im Freiverkehr der Börse Stuttgart gehandelt und sind seit 2026 im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert. Zudem erfolgte im Mai 2026 der Handelsstart im Open Market der Börse Frankfurt und auf Xetra.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Projekten: https://eph-group.com/

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

 


22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EPH Group AG
Gumpendorfer Strasse 26
1060 Wien
Österreich
E-Mail: info@eph-group.com
Internet: www.eph-group.com
ISIN: AT0000A34DM3, DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4,
WKN: A3EGG4, A3L7AM, A3LJCB,
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Stuttgart
LEI Code: 894500SN5GTABFSFWS54
EQS News ID: 2403284

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2403284  22.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EPH Group AG Inhaber-Akt

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EPH Group AG Inhaber-Akt

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

13:27 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
12:41 RWE: Wird aus dem Versorger ein europäischer Energie-Infrastrukturplayer?
09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Logo WHS Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’565.60 19.66 S6BWWU
Short 14’854.61 13.96 SXBVXU
Short 15’415.52 8.95 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’989.65 22.09.2026 14:54:27
Long 13’428.96 19.94 SYBVIU
Long 13’133.52 13.96 SXBT2U
Long 12’548.30 8.89 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.