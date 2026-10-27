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27.10.2026 10:00:13

EQS-News: EPH Group AG: Baugenehmigung für exklusives Boutiquehotel am Tegernsee erteilt

EPH Group
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EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Vereinbarung
EPH Group AG: Baugenehmigung für exklusives Boutiquehotel am Tegernsee erteilt

27.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Auf einem rund 4.500 Quadratmeter grossen Grundstück oberhalb des Tegernsees soll ein hochwertiges Boutique-Designhotel entstehen. Für dieses Projekt wurde nun die Baugenehmigung erteilt. Der finale Kaufvertrag soll kurzfristig abgeschlossen und anschliessend mit der Realisierung begonnen werden. Zur Finanzierung sollen auch Mittel aus der neuen besicherten 50-Millionen-Euro-Anleihe eingesetzt werden.

Wien, 27. Oktober 2026. Die EPH Group AG mit Sitz in Wien hat bei einem ihrer Hotelprojekte in Deutschland einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht: Für ein geplantes exklusives Boutiquehotel am Tegernsee in Oberbayern wurde nun die Baugenehmigung für das finale Hotelprojekt erteilt. Das rund 4.500 Quadratmeter grosse Grundstück befindet sich in erhöhter Lage mit Panoramablick auf den Tegernsee. Geplant ist ein hochwertiges, designorientiertes Resort, das sich insbesondere an anspruchsvolle Gäste richtet, die Wert auf Individualität, Ruhe und eine besondere Lage legen. Der Betrieb soll durch einen international etablierten Hotelbetreiber erfolgen.

Bereits am 26. Februar 2026 hatte die EPH Group AG mit dem Verkäufer im Rahmen eines Term Sheets eine grundsätzliche Einigung über den Erwerb des Hotelprojekts erzielt. Diese stand unter anderem unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung einer Baugenehmigung für das finale Hotelprojekt. Mit der erfolgten Genehmigung ist diese wesentliche Bedingung nun erfüllt. Der finale Kaufvertrag soll kurzfristig abgeschlossen und anschliessend unmittelbar mit der Realisierung des Projekts begonnen werden.

Zur Finanzierung des Boutiquehotels sollen unter anderem Mittel aus der neuen besicherten Unternehmensanleihe 2026/2033 (ISIN: AT0000A3XVE4) eingesetzt werden. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Millionen Euro, eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet eine jährliche Verzinsung von 10 Prozent. Die Zinsen werden monatlich an die Investoren ausgeschüttet. Die Besicherung erfolgt durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der EPH Group AG. Hierzu zählen auch die Anteile an der Projektgesellschaft, die künftig Eigentümerin des Hotelprojekts am Tegernsee sein wird.

Die Zeichnungsfrist ist vom 28. Oktober bis zum 25. November 2026 vorgesehen. Die Aufnahme des Handels im Segment corporates prime des Vienna MTF der Wiener Börse ist für den 1. Dezember 2026 geplant.

Disclaimer / Rechtlicher Hinweis:

Diese Information ist Werbung und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (www.eph-group.com) veröffentlichten, von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSSF) am 23.10.2026 gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Der Prospekt enthält die endgültigen Bedingungen und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://eph-group.com/assets/wertpapierprospekt-anleihe-2026-2033.pdf. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anlegern wird dringend empfohlen den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Über EPH Group AG:  

Die 2023 gegründete EPH Group AG ist eine Investment- und Entwicklungsgesellschaft mit Fokus auf Hotelimmobilien im DACH-Raum, deren Aktien an mehreren deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. Das Unternehmen entwickelt Hotelprojekte bis zur Baureife und realisiert ausgewählte Projekte selbst. Beim Betrieb der Hotels setzt die EPH Group AG auf die Zusammenarbeit mit internationalen Hotelmarken. Ziel ist die Entwicklung hochwertiger Hotelstandorte mit internationaler Positionierung und langfristigem Wertsteigerungspotenzial. Mit aktuell zehn Projekten in Österreich und Deutschland gelang es dem Unternehmen binnen kurzer Zeit, eine attraktive Projektpipeline aufzubauen.

Die Aktien der EPH Group AG werden seit 2025 im Freiverkehr der Börse Stuttgart gehandelt und sind seit 2026 im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert. Zudem erfolgte im Mai 2026 der Handelsstart im Open Market der Börse Frankfurt und auf Xetra.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Projekten: https://eph-group.com/

PRESSEKONTAKT:  

YIELD

DAVID ASSINGER

MOBILE +43 676 45 34 44 24  

E-MAIL D.ASSINGER@YIELD.AT


27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EPH Group AG
Gumpendorfer Strasse 26
1060 Wien
Österreich
E-Mail: info@eph-group.com
Internet: www.eph-group.com
ISIN: AT0000A34DM3, DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4,
WKN: A3EGG4, A3L7AM, A3LJCB,
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Stuttgart
LEI Code: 894500SN5GTABFSFWS54
EQS News ID: 2422964

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422964  27.10.2026 CET/CEST

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