EQS-News: Energiekontor AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungs-punkten mit breiter Mehrheit zu

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Energiekontor AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungs-punkten mit breiter Mehrheit zu



02.07.2025 / 19:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu Bremen, 2. Juli 2025 – Die heutige ordentliche Hauptversammlung der Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, fand als Präsenzveranstaltung in Ritterhude bei Bremen statt. Mit großer Mehrheit folgten die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft in allen abstimmungsrelevanten Tagesordnungspunkten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat. Rund 70 Prozent des eingetragenen Grundkapitals waren vertreten. Alle Tagesordnungspunkte bestätigt Die Hauptversammlung entlastete die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und stimmte unter anderem der Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers zu. Darüber hinaus beschloss die Hauptversammlung über die Zahlung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats und billigte den vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024. Neben einer formellen Satzungsänderung beschloss die Hauptversammlung der Energiekontor AG außerdem über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder, bestätigte die Vergütungsregelung für die Mitglieder des Aufsichtsrats und ermächtigte den Vorstand zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien. Vorgeschlagene Dividendenhöhe an Bilanzgewinn angepasst Energiekontor hatte das Übergangsjahr 2024 erfolgreich abgeschlossen und die zuletzt wieder leicht angehobene Prognose im oberen Bereich der Bandbreite erfüllt. Das abgelaufene Geschäftsjahr war jedoch geprägt von einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld, was reduzierte Umsatzerlöse und ein niedrigeres Konzernergebnis vor Steuern (EBT) zur Folge hatte. Ungeachtet dessen sollen die Aktionärinnen und Aktionäre der Energiekontor AG auch in herausfordernden Geschäftsjahren an der Entwicklung des Unternehmens teilhaben. Vorstand und Aufsichtsrat hatten der Hauptversammlung daher vorgeschlagen, rund 43 Prozent des Bilanzgewinns der Energiekontor AG für die Dividendenausschüttung zu verwenden, was der Zahlung einer Dividende von 0,50 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie entspricht. Auch diesen Beschlussvorschlag nahm die Hauptversammlung mit großer Mehrheit an. Energiekontor nimmt in den ersten sechs Monaten 2025 Fahrt auf Am 15. Mai 2025 hatte Energiekontor seine qualitative Zwischenberichterstattung zum ersten Quartal 2025 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum und danach hat das Unternehmen unter anderem den Ausbau und die technologische Diversifizierung des konzerneigenen Parkbestands weiter kräftig vorangetrieben. Derzeit befinden sich acht weitere Wind- und Solarparks in Deutschland und Frankreich mit einer Gesamtnennleitung von mehr als 200 Megawatt im Bau oder in den Bauvorbereitungen, die die Gesamtkapazität des Eigenbestands in den nächsten Jahren auf rund 650 Megawatt erhöhen sollen. Weitere Projekte sind in Planung. Im Juni 2025 veräußerte Energiekontor außerdem die ersten beiden Windparkprojekte, darunter ein attraktives schottisches Projekt, das von Uniper erworben wurde. Darüber hinaus laufen noch weitere Verkaufsverhandlungen für verschiedene Projekte im In- und Ausland, die in den nächsten Wochen und Monaten erfolgreich abgeschlossen werden sollen. Zwei der laufenden Verkaufstransaktionen befinden sich bereits in den letzten Zügen. Für zusätzliches Potenzial (Veräußerung und Ausbau Eigenbestand) sorgt die gut gefüllte Projektpipeline, die eine Vielzahl reifer Projekte mit erteilten Baugenehmigungen für ein Gesamterzeugungsvolumen von mehr als 1,2 Gigawatt in Deutschland und Großbritannien enthält. Zurück auf dem Pfad der Wachstumsstrategie 2023 bis 2028 In seiner Rede nahm Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG, unter anderem Bezug auf das Übergangsjahr 2024, in dem Projektverzögerungen insbesondere die Entwicklung des Projektierungs- und Verkaufssegments limitiert und zu einem reduzierten Konzernergebnis vor Steuern (EBT) geführt hatten. Er erläuterte zudem die bisherigen operativen Erfolge im laufenden Geschäftsjahr. Auch wenn die Marktbedingungen insgesamt vielschichtig und anspruchsvoll bleiben, ist es Energiekontor gelungen, auf den Wachstumspfad seiner Mittelfriststrategie zurückzukehren. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen aktuell ein Konzern-EBT in einer Bandbreite von 70 bis 90 Mio. Euro und bewegt sich damit im Rahmen der mittelfristig angestrebten Ergebnisentwicklung in Höhe von 120 Mio. Euro (EBT) für das Geschäftsjahr 2028. Die Wachstumsstrategie 2023 bis 2028 wurde im Rahmen des Berichts des Vorstands erneut bestätigt. Weitere Informationen auf der Website verfügbar Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Energiekontor AG, die Abstimmungsergebnisse und die Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 sowie weitere Informationen stehen auf der Website unter https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung.html zur Verfügung. Über die Energiekontor AG Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien : Dafür steht Energiekontor seit fast 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von ca. 444 Megawatt im eigenen Bestand. Rund 160 Megawatt, die ebenfalls für das Eigenbestandsportfolio vorgesehen sind, befinden sich derzeit im Bau. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren. Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten. Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Rund 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von nahezu 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von annähernd 2,2 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2024 deutlich ausgebaute Projektpipeline (11,2 Gigawatt ohne US-Projektrechte) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann. Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. Kontakt Julia Pschribülla

Head of Investor & Public Relations

Tel: +49 (0)421-3304-126 Kathrin Mateoschus

Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297 E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

E-Mail für Presse-Angelegenheiten: pr@energiekontor.com Energiekontor AG

Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen Tel: +49 (0)421-3304-0

Fax: +49 (0)421-3304-444

E-Mail: info@energiekontor.de

Web: www.energiekontor.de

02.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com