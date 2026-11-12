EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor treibt Projektrealisierung und Ausbau des Eigenbestands in den ersten neun Monaten 2026 voran

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Energiekontor AG: Energiekontor treibt Projektrealisierung und Ausbau des Eigenbestands in den ersten neun Monaten 2026 voran



12.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Energiekontor treibt Projektrealisierung und Ausbau des Eigenbestands in den ersten neun Monaten 2026 voran

Bremen, 12. November 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat in den ersten neun Monaten 2026 für weitere Projekte den Financial Close erreicht, mehrere Windparks erfolgreich in Betrieb genommen und den konzerneigenen Parkbestand weiter ausgebaut. Das umfangreiche Bauportfolio und die vorliegenden Baugenehmigungen bilden die Grundlage für weitere Projektrealisierungen und den Ausbau der eigenen Stromerzeugung. Im Oktober 2026 wurden zudem die für das laufende Geschäftsjahr 2026 vorgesehenen ergebniswirksamen Inbetriebnahmen und Übergaben der bereits im Vorjahr schlüsselfertig veräusserten deutschen Windparks abgeschlossen.

Zu den wesentlichen operativen Fortschritten zählen die Inbetriebnahme von vier Windparks mit zusammen rund 88 Megawatt sowie weitere Financial Closes für deutsche Wind- und Solarprojekte. Im Oktober 2026 wurden zudem die beiden Windparks Elsdorf-Frankeshoven und Elsdorf-Tollhausen mit rund 40 Megawatt planmässig fertiggestellt und an die Stadt Elsdorf übergeben. Damit konnten die für 2026 vorgesehenen Inbetriebnahmen und ertragswirksamen Übergaben der insgesamt drei bereits im Vorjahr schlüsselfertig veräusserten deutschen Windparks umgesetzt und ergebniswirksam abgeschlossen werden.

Zum 30. September 2026 befanden sich Projekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 609 Megawatt im Bau beziehungsweise hatten den Financial Close erreicht. Rund 227 Megawatt davon sind für den Eigenbestand vorgesehen und sollen das konzerneigene Stromerzeugungsportfolio mit ihrer Inbetriebnahme auf mehr als 680 Megawatt erweitern. Auch die Genehmigungsbasis für die weitere Projektumsetzung bleibt umfangreich. Bis zum Veröffentlichungszeitpunkt erhöhte sich das Volumen der vorliegenden Baugenehmigungen auf rund 1,3 Gigawatt.

Im Berichtszeitraum übernahm Energiekontor rund 24 Megawatt aus neu in Betrieb genommenen Windparks in den Eigenbestand. Zum Berichtsstichtag umfasste das konzerneigene Portfolio damit rund 461 Megawatt. Als nächster Ausbauschritt ist die Inbetriebnahme zweier Solarparks in Mecklenburg-Vorpommern mit zusammen rund 113 Megawatt vorgesehen. Die Stromproduktion der konzerneigenen Parks stieg in den ersten neun Monaten auf rund 480 Gigawattstunden gegenüber rund 413 Gigawattstunden im Vorjahreszeitraum. Dazu trugen sowohl der Ausbau der Eigenparks als auch verbesserte Wetterverhältnisse bei.

Parallel zur Projektumsetzung entwickelte Energiekontor die technische und wirtschaftliche Optimierung des Parkbetriebs sowie die Stromvermarktung weiter. Dazu gehören intelligente Steuerungssysteme zur Reduzierung unnötiger Stillstandzeiten und zur Verbesserung der Energieerträge. Darüber hinaus vermittelte und begleitete Energiekontor für einen im Kundenauftrag betreuten Windpark die langfristige Direktbelieferung eines Industriekunden. Das gemeinsam mit den Partnern umgesetzte Modell zählt zu den ersten seiner Art in Deutschland.

In Grossbritannien erhielt Energiekontor im September 2026 aktualisierte Netzanschlussangebote für sieben schottische Windparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 350 Megawatt mit Netzanschlussterminen zwischen 2029 und 2032. Die Angebote werden derzeit geprüft. Weitere Einzelheiten zur Entwicklung des britischen Projektgeschäfts und zum Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 sind der Quartalsmitteilung zu den ersten neun Monaten 2026 zu entnehmen. Diese steht auf der Website der Energiekontor AG unter www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung.

„Die erfolgreichen Inbetriebnahmen und die planmässigen Übergaben unserer deutschen Windparks zeigen, dass wir bei der Projektumsetzung weiter gut vorankommen. Mit unserem umfangreichen Bauportfolio und dem Ausbau unserer eigenen Stromerzeugung stärken wir die Grundlage für künftige Ergebnisbeiträge und wiederkehrende Einnahmen. Für die weitere Projektentwicklung in Deutschland brauchen wir jetzt Klarheit beim EEG und den Netzanschlussregelungen. Die künftigen Rahmenbedingungen müssen Investitionen ermöglichen und die wirtschaftliche Umsetzung neuer Wind- und Solarparks sichern. In Grossbritannien richten wir den Blick über die aktuellen Verzögerungen hinaus auf die weitere Entwicklung unserer Projektpipeline. Die ersten aktualisierten Netzanschlussangebote sind dabei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer verlässlicheren Planung“, sagt Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien : Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 41 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 460 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Ausserdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 1,6 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,4 Mrd. Euro. Die im ersten Halbjahr 2026 weiterentwickelte Projektpipeline (11,9 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

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Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

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