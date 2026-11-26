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Energiekontor AG: Energiekontor informiert über BaFin-Prüfung der Finanzberichterstattung



26.11.2026 / 15:49 CET/CEST

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Energiekontor informiert über BaFin-Prüfung der Finanzberichterstattung

Bremen, 26. November 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) die Mitteilung über die Einleitung einer anlassbezogenen Prüfung der Finanzberichterstattung erhalten. Energiekontor wird zur Klärung der Sachverhalte konstruktiv mit der BaFin zusammenarbeiten.

Anlass der Prüfung ist die mit Ad-hoc Mitteilung am 13. August 2026 veröffentlichte Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026. Die Prognose des Konzernergebnisses vor Steuern (EBT) von 40 bis 60 Mio. Euro aus dem am selben Tag veröffentlichten Halbjahresbericht 2026 wurde dabei auf fünf bis zehn Mio. Euro abgesenkt.

Ausschlaggebend für die Prognoseanpassung war die nach Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes 2026 am 13. August 2026 erfolgte Mitteilung eines Investors, die ihn betreffenden Projektverkäufe in Grossbritannien nicht mehr wie bislang geplant durch Übernahme der Projektgesellschaften im Geschäftsjahr 2026 vollziehen zu wollen. Auslöser hierfür war die Ankündigung des Netzbetreibers, die Bauarbeiten zur Errichtung einer Überlandfreileitung vor dem Hintergrund eines laufenden Rechtsverfahrens zu verschieben, woraus Verzögerungen bei den Netzanschlüssen entstanden. An diese Freileitung sollen in den nächsten Jahren Windparks mit einer Kapazität von insgesamt rund 1,4 Gigawatt angeschlossen werden. Dies umfasst auch die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 13. August 2026 angesprochenen Projekte von Energiekontor.

Nach Analyse und Bewertung der Mitteilung des Investors und der sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die seinerzeitige Prognose war Energiekontor verpflichtet, den Kapitalmarkt unverzüglich zu informieren und hat diese gesetzliche Vorgabe mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 13. August 2026 erfüllt. Die enge zeitliche Nähe der Ad-hoc-Mitteilung zum Zwischenabschluss ist ungewöhnlich und bedauerlich. Sie war jedoch dem zugrundeliegenden Geschehensablauf und der veränderten Informationslage geschuldet, die eine unverzügliche Veröffentlichung erforderlich machten.

Das erwähnte Rechtsverfahren (Judicial Review Challenge / Anfechtung) richtet sich gegen die dem Netzbetreiber erteilte Genehmigung zum Bau der für den Netzanschluss erforderlichen Überlandfreileitung im Rahmen umfassenderer Netzausbaumassnahmen. Energiekontor ist in dem Verfahren weder Beklagte noch anderweitig beteiligt und erhält keine offiziellen Informationen zum Stand, Inhalt und den Erfolgsaussichten des Verfahrens. Der Netzbetreiber erwartet nach aktuellem Kenntnisstand den Abschluss des Verfahrens im ersten Halbjahr 2027.

Die Prüfung betrifft den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 und den zugehörigen Konzernlagebericht sowie den verkürzten Konzernabschluss und den zugehörigen Zwischenlagebericht zum 30. Juni 2026.

Gegenstand der Prüfung ist, ob die (verkürzte) Konzernlageberichtserstattung alle tatsächlich verfügbaren Informationen berücksichtigt hat und ob aktivierte latente Steuern auf Verlustvorträge den Anforderungen an die wahrscheinliche Inanspruchnahme genügen.

Die erst nach Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes 2026 bekannt gewordenen Entwicklungen in Grossbritannien führen lediglich zu Projektverschiebungen und nicht zu Projektausfällen. Daraus resultiert kein Abschreibungs- oder Wertberichtigungsbedarf für die Projekte. Die Werthaltigkeit der aktiven latenten Steuern für die betroffenen Projekte ist durch die Entwicklungen in Grossbritannien nicht tangiert.

Die aktualisierten Netzanschlussangebote für diese Projekte liegen inzwischen vor und werden derzeit geprüft. Die Angebote haben eine Annahmefrist von drei Monaten. Die Gespräche und Due-Diligence-Prozesse mit den Investoren werden fortgeführt.

Die Einleitung der Prüfung bedeutet nicht, dass die Rechnungslegung der Gesellschaft fehlerhaft ist oder voraussichtlich eine fehlerhafte Rechnungslegung festgestellt wird. Energiekontor ist an einer zeitnahen Klärung der Sachverhalte interessiert und wird hierzu konstruktiv mit der BaFin zusammenarbeiten. Der Vorstand geht davon aus, dass die Rechnungslegung im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfolgt ist.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien : Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 41 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 460 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Ausserdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 1,6 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,4 Mrd. Euro. Die im ersten Halbjahr 2026 weiterentwickelte Projektpipeline (11,9 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

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Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

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