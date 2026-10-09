EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor erhält Genehmigungen für vier deutsche Windparkprojekte mit rund 142 Megawatt

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Energiekontor AG: Energiekontor erhält Genehmigungen für vier deutsche Windparkprojekte mit rund 142 Megawatt



09.10.2026 / 08:30 CET/CEST

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Energiekontor erhält Genehmigungen für vier deutsche Windparkprojekte mit rund 142 Megawatt

Bremen, 9. Oktober 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat im September und Oktober 2026 Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für vier Windparkprojekte in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen erhalten. Die Genehmigungen umfassen insgesamt 21 Windenergieanlagen mit einer Gesamtnennleistung von rund 142 Megawatt und markieren einen wichtigen Schritt bei der Weiterentwicklung der deutschen Projektpipeline von Energiekontor.

Die vier genehmigten Windparkprojekte in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen verfügen über Gesamtnennleistungen von jeweils rund 34, 43, 48 und 17 Megawatt. Damit hat Energiekontor im laufenden Geschäftsjahr 2026 bislang Genehmigungen für neun Windparkprojekte in Deutschland mit einer Gesamtnennleistung von rund 250 Megawatt erhalten.

„Die jüngsten Genehmigungen sind weitere wichtige Erfolge für unsere Projektentwicklung in Deutschland. Sie zeigen, dass wir unsere deutsche Projektpipeline auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld kontinuierlich weiterentwickeln. Gerade anspruchsvolle Genehmigungsverfahren erfordern viel Erfahrung, Ausdauer und eine enge Abstimmung mit allen Beteiligten. Mein besonderer Dank gilt daher unseren Projektteams und allen Kolleginnen und Kollegen, die diese Projekte mit grossem Engagement vorangetrieben haben. Nun werden wir konsequent an den nächsten Entwicklungsschritten arbeiten“, sagt Günter Eschen, Mitglied des Vorstands der Energiekontor AG.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien : Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 41 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 460 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Ausserdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 1,6 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,4 Mrd. Euro. Die im ersten Halbjahr 2026 weiterentwickelte Projektpipeline (11,9 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

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Investor & Public Relations Manager

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