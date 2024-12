EQS-News: ENCAVIS erwirbt zwei baureife Solarprojekte in Norditalien von Hive Energy und Sunleonard Energy (rund 18 Megawatt)

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Ankauf/Expansion

ENCAVIS erwirbt zwei baureife Solarprojekte in Norditalien von Hive Energy und Sunleonard Energy (rund 18 Megawatt)



Corporate News

Hamburg, 10. Dezember 2024 – Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat zwei baureife Solarprojekte in Cobu und Massarenti (südlich von Ferrara in der Provinz Emilia-Romagna) mit einer Gesamterzeugungskapazität von 18,4 Megawatt (MW) von Hive Energy Limited (UK) und dessen Partner Sunleonard Energy Limited erworben. Die beiden Projekte stehen kurz vor dem Baubeginn und werden nach ihrer Fertigstellung (voraussichtlich Ende 2025) insgesamt rund 28 Gigawattstunden (GWh) Ökostrom pro Jahr erzeugen. Ethical Power Italia S.r.l. wird die beiden Solarparks für Encavis errichten.



„Unsere spanischen Solarparks, Fundici (55 MW, 2022) und La Florida (30 MW, 2024), die wir in den letzten Jahren erworben hatten, begründen unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hive Energy, die nun mit zwei neuen italienischen Projekten fortgesetzt wird. Die Parks vergrößern nicht nur unser Italien-Portfolio weiter, sondern zeichnen sich auch durch ihre strategische Nähe zu industriellen PPA-Offtakern aus“, erklärt Mario Schirru, Chief Investment Officer/Chief Operating Officer (CIO/COO) der Encavis AG.



Giles Redpath, CEO der Hive Energy Group, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser dritten Transaktion mit Encavis, die unsere positive Beziehung zu Encavis weiter stärkt, indem sie von Spanien auf Italien ausgedehnt wird. Es ist auch schön zu sehen, dass unser Schwesterunternehmen Ethical Power auf dem erfolgreichen Abschluss des Fundici-Projekts für Encavis aufbaut und seine Aktivitäten auf den italienischen Markt ausdehnt.“



Stefano Salerno, der italienische Country Manager von Hive und Geschäftsführer von Sunleonard, fügt hinzu: „Ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich dazu beitragen konnte, diese Projekte in meiner Heimatstadt Ferrara zu verwirklichen, zumal sie zu den ersten Projekten gehören, die in der Region Emilia-Romagna durchgeführt werden. Ihre erfolgreiche Entwicklung ist ein Beweis für die kontinuierlichen Investitionen von Hive Energy in der Region, und wir freuen uns darauf, im kommenden Jahr weitere Projekte voranzubringen.“



Die Module der beiden Solarparks in Cobu und Massarenti werden auf einachsigen Trackern installiert. Geplant ist der Abschluss eines langfristigen, produktionsabhängigen Stromabnahmevertrags (PPA) mit einem Industriekunden.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,1 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 800 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS ihr Klima-Rating „B“ und Sustainalytics vergibt ein „geringes Risiko“ innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.encavis.com



Kontakt:

ENCAVIS AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com

Über Hive Energy:

Hive Energy, mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich, wurde 2010 von Giles Redpath gegründet, um am bedeutenden Ausbau der Photovoltaik in England mitzuwirken. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 20 Ländern weltweit tätig, darunter Kanada, Kroatien, Griechenland, Italien, Neuseeland, Serbien, Südafrika, Spanien und das Vereinigte Königreich.



Die Hive Energy Group ist international als zuverlässiger Partner bei der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Großprojekten im Bereich der Erneuerbaren Energien anerkannt. Hive ist bekannt für seinen innovativen Ansatz und seine marktführende Vision in den Bereichen Erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft. Hive hat einige der weltweit führenden Solarprojekte ins Leben gerufen, darunter den größten Solarpark Großbritanniens, eine geplante grüne Wasserstoffanlage in Spanien und Pläne für die weltweit größte grüne Ammoniakanlage. Hive Carbon hat auch seine patentierten Technologien für Aktivkohle aus Biokohle und die Umwandlung industrieller Biomasseabfälle eingeführt.



Hive entwickelt derzeit über 26.000 MW an Projekten für Erneuerbare Energien. Bis heute haben die Projekte von Hive mehr als 1,5 Milliarden Pfund an Investitionen in grüne Energieprojekte generiert und 1.982.248 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.



Weitere Informationen finden Sie unter www.hiveenergy.co.uk.



Kontakt:

Hive Energy Ltd

Stefano Salerno

Country Manager Hive Italia/Co-owner

Tel +39 3459361022

Email stefano.salerno@hiveenergy.co.uk

