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03.09.2026 10:09:13

EQS-News: Enapter erhält Pilotauftrag eines US-amerikanischen Drohnenherstellers

Enapter
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EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Enapter erhält Pilotauftrag eines US-amerikanischen Drohnenherstellers

03.09.2026 / 10:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CORPORATE NEWS

Enapter erhält Pilotauftrag eines US-amerikanischen Drohnenherstellers

  • Auftrag über rund 0,5 Mio. Euro für AEM-Elektrolyseure zur Wasserstoffversorgung von Drohnen
  • Wasserstoff wird unabhängig von Tanklogistik direkt am Einsatzort Off-Grid erzeugt
  • Pilotprojekt eröffnet Enapter ein Anwendungsfeld mit skalierbarem Bedarf

Hamburg, 03. September 2026. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat einen Auftrag im Wert von rund 0,5 Mio. Euro für die Belieferung eines US-amerikanischen Drohnenherstellers erhalten. Geliefert werden AEM-Elektrolyseure der Serie 4.1. Die Auslieferung ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.

Die wasserstofferzeugenden AEM-Module werden in mobilen und geländegängigen Betankungssystemen verbaut, die den benötigten Wasserstoff unmittelbar am Einsatzort ohne einen Netzanschluss aus Wasser und Solarstrom erzeugen. Damit entfallen der komplexe Transport und die Vorhaltung von Wasserstoff in grossvolumigen Druckgasflaschen, die bisher als wesentliche Hürden für den Betrieb wasserstoffbetriebener Drohnen in abgelegenen Gebieten gelten. Im Gegensatz zu batterieelektrischen Antrieben zeichnet sich der Wasserstoffantrieb von Drohnen durch deutlich längere Flug- und Einsatzzeiten, sowie einem sofortigen Wiederauftanken in kürzester Zeit aus.

Der Auftrag ist als Pilotprojekt angelegt. Für Enapter erschliesst er ein Anwendungsfeld, in dem die modulare Bauweise der AEM-Technologie ihre Stärken unmittelbar ausspielt: kompakte Baugrösse, robuster Betrieb und die Möglichkeit, die Wasserstoffproduktion durch Zuschalten weiterer Module bedarfsgerecht zu erweitern. Der Markt für Drohnen mit grosser Reichweite und langer Flugzeit wächst weltweit deutlich.

Dr. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: „Dieser Auftrag unterstreicht, wie weit die Einsatzmöglichkeiten unserer Technologie über die klassische Industrieanwendung hinausreichen. Wasserstoff wird in diesem Fall flexibel dort erzeugt, wo er gebraucht wird — frei von komplexer Versorgungskette und jeglicher Tanklogistik. Genau dafür ist unsere modular anwendbare und wartungsarme AEM-Technologie gemacht. Wir sehen in mobilen Betankungslösungen ein Anwendungsfeld mit erheblichem Wachstumspotenzial und freuen uns, es gemeinsam mit einem technologisch führenden Kunden zu erschliessen.“

Über Enapter

Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und anbietet. Die Enapter-Gruppe verfügt über Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie internationale Produktionspartnerschaften.

Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff — auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft.

Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet (ISIN: DE000A255G02).

Weitere Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de


03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Enapter AG
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@enapterag.de
Internet: www.enapterag.de
ISIN: DE000A255G02
WKN: A255G0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200JIZN9JYP440O07
EQS News ID: 2393330

 
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2393330  03.09.2026 CET/CEST

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