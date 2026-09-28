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28.09.2026 16:59:43

EQS-News: Enapter: Erfolgreiche Hauptversammlung 2026 – neuer Aufsichtsrat gewählt

Enapter
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EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Enapter: Erfolgreiche Hauptversammlung 2026 – neuer Aufsichtsrat gewählt

28.09.2026 / 16:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CORPORATE NEWS

Enapter: Erfolgreiche Hauptversammlung 2026 – neuer Aufsichtsrat gewählt

  • Alle Tagesordnungspunkte mit grosser Mehrheit beschlossen
  • Dr.-Ing. Jens Foerst neu in den Aufsichtsrat gewählt; Frau Eva Katheder und Herr Ragnar Kruse in Aufsichtsrat wiedergewählt

Hamburg, 28. September 2026. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) berichtet über eine erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025. Auf der Hauptversammlung am 22. September 2026 haben die Aktionäre sämtlichen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit von mehr als 94 % der Stimmen zugestimmt. Unter anderem wurde Dr.-Ing. Jens Foerst neu und die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Frau Eva Katheder und Herr Ragnar Kruse erneut in den Aufsichtsrat von Enapter gewählt. Auf der anschliessenden konstituierenden Sitzung wurde Jens Foerst zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Frau Eva Katheder zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Dr.-Ing. Jens Foerst ist als Strategieberater, Interim-Manager, Business Angel und Dozent für Unternehmensstrategie aktiv und verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Operations, Produktentstehung, Unternehmensstrategie und Unternehmensführung. Zuletzt war er Mitglied der Konzernleitung der CLAAS-Gruppe. Zuvor verantwortete er Top-Managementpositionen im Maschinenbau und der Automobilindustrie (u. a. MAN Truck & Bus AG, BMW AG). 

Auf der Hauptversammlung waren insgesamt rund 40,3 % des Aktienkapitals vertreten. Details zur Hauptversammlung sowie die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Unternehmenswebsite www.enapterag.de im Bereich Investor Relations unter Hauptversammlung abrufbar.

Über Enapter

Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und anbietet. Die Enapter-Gruppe verfügt über Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie internationale Produktionspartnerschaften.

Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff — auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft.

Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet (ISIN: DE000A255G02).

Weitere Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de


28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Enapter AG
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@enapterag.de
Internet: www.enapterag.de
ISIN: DE000A255G02
WKN: A255G0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200JIZN9JYP440O07
EQS News ID: 2406524

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406524  28.09.2026 CET/CEST

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