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05.11.2026 11:57:23
EQS-News: Enapter AG: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht gestartet
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EQS-News: Enapter AG
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
CORPORATE NEWS
Enapter AG: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht gestartet
Feldkirchen-Westerham, 5. November 2026 – Die Enapter AG (ISIN DE000A255G02) hat am 4. November ihre Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre gestartet. Aktionäre können bis zum 18.11.2026 neue Aktien beziehen. Der Bezugspreis liegt bei 1,00 Euro je neuer Aktie. Angeboten werden bis zu 13.017.479 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien, sodass sich der Bruttoemissionserlös auf bis zu 13.017.479,00 Euro beläuft. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1, d.h. für 2 bestehende Aktien kann eine neue Aktie bezogen werden. Der Bezug einer höheren Aktienanzahl ist möglich (Überbezug), ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) erfolgt nach der Börsenzulassung der neuen Aktien.
Mit der RS Energy Technology Limited, Hongkong, einem Unternehmen der Runshihua-Gruppe, wurde eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen. Dieser strategische Investor hat sich verpflichtet, neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots inklusive des Überbezugsangebots platziert werden, zum Bezugspreis im Umfang von bis zu 12 Mio. Euro, maximal jedoch bis zu einem Anteil von 25 % minus einer Aktie am Grundkapital nach Durchführung der Kapitalerhöhung, zu zeichnen.
Der Nettoemissionserlös dient zu wesentlichen Teilen der Begleichung bestehender Verbindlichkeiten und wird im Übrigen zur Finanzierung von Working Capital verwendet.
Dr. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: „Diese Kapitalmassnahme ist ein entscheidender Baustein, um unsere strategische Neuausrichtung auf ein Asset-Light- Geschäftsmodell mit partnerbasierter Produktion in China zu vollziehen. Umso mehr freut es uns, dass wir die Runshihua-Gruppe als strategischen Investor gewinnen konnten, die mit ihrem finanziellen Engagement und ihrer Wasserstoffexpertise diese Transformation unserer Gesellschaft ermöglicht. So können wir gemeinsam den eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen.“
Der Vorstand lädt für Dienstag, 10.11.2026, 11:00 Uhr zu einem Investoren-Call in englischer Sprache ein. Interessenten können sich dazu hier anmelden: https://research-hub.de/events/registration/2026-11-10-11-00/H2O-GR.
Über Enapter
Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und anbietet. Die Enapter-Gruppe verfügt über Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie internationale Produktionspartnerschaften.
Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff – auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft.
Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz.
Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börse Frankfurt gelistet (ISIN: DE000A255G02).
Weitere Informationen:
Pressekontakt:
Ralf Droz / Doron Kaufmann
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Enapter AG
|Altenburg 1e
|83620 Feldkirchen-Westerham
|Deutschland
|E-Mail:
|info@enapterag.de
|Internet:
|www.enapterag.de
|ISIN:
|DE000A255G02
|WKN:
|A255G0
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200JIZN9JYP440O07
|EQS News ID:
|2429238
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2429238 05.11.2026 CET/CEST
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