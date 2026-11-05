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05.11.2026 11:57:23

EQS-News: Enapter AG: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht gestartet

Enapter
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EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
Enapter AG: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht gestartet

05.11.2026 / 11:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

CORPORATE NEWS

Enapter AG: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht gestartet

  • Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht läuft bis zum 18. November 2026 – Überbezug zugelassen
  • Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 13.017.479,00 Euro
  • Backstop-Zusage über bis zu 12 Mio. Euro von strategischem Investor
  • Investoren-Call am 11.10.2026, 11:00 Uhr

Feldkirchen-Westerham, 5. November 2026 – Die Enapter AG (ISIN DE000A255G02) hat am 4. November ihre Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre gestartet. Aktionäre können bis zum 18.11.2026 neue Aktien beziehen. Der Bezugspreis liegt bei 1,00 Euro je neuer Aktie. Angeboten werden bis zu 13.017.479 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien, sodass sich der Bruttoemissionserlös auf bis zu 13.017.479,00 Euro beläuft. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1, d.h. für 2 bestehende Aktien kann eine neue Aktie bezogen werden. Der Bezug einer höheren Aktienanzahl ist möglich (Überbezug), ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) erfolgt nach der Börsenzulassung der neuen Aktien.

Mit der RS Energy Technology Limited, Hongkong, einem Unternehmen der Runshihua-Gruppe, wurde eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen. Dieser strategische Investor hat sich verpflichtet, neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots inklusive des Überbezugsangebots platziert werden, zum Bezugspreis im Umfang von bis zu 12 Mio. Euro, maximal jedoch bis zu einem Anteil von 25 % minus einer Aktie am Grundkapital nach Durchführung der Kapitalerhöhung, zu zeichnen.

Der Nettoemissionserlös dient zu wesentlichen Teilen der Begleichung bestehender Verbindlichkeiten und wird im Übrigen zur Finanzierung von Working Capital verwendet.

Dr. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: „Diese Kapitalmassnahme ist ein entscheidender Baustein, um unsere strategische Neuausrichtung auf ein Asset-Light- Geschäftsmodell mit partnerbasierter Produktion in China zu vollziehen. Umso mehr freut es uns, dass wir die Runshihua-Gruppe als strategischen Investor gewinnen konnten, die mit ihrem finanziellen Engagement und ihrer Wasserstoffexpertise diese Transformation unserer Gesellschaft ermöglicht. So können wir gemeinsam den eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen.“

Der Vorstand lädt für Dienstag, 10.11.2026, 11:00 Uhr zu einem Investoren-Call in englischer Sprache ein. Interessenten können sich dazu hier anmelden: https://research-hub.de/events/registration/2026-11-10-11-00/H2O-GR.

Über Enapter

Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und anbietet. Die Enapter-Gruppe verfügt über Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie internationale Produktionspartnerschaften.

Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff – auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft.

Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börse Frankfurt gelistet (ISIN: DE000A255G02).

Weitere Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Enapter AG
Altenburg 1e
83620 Feldkirchen-Westerham
Deutschland
E-Mail: info@enapterag.de
Internet: www.enapterag.de
ISIN: DE000A255G02
WKN: A255G0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200JIZN9JYP440O07
EQS News ID: 2429238

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2429238  05.11.2026 CET/CEST

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