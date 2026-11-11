EQS-News: Elmos Semiconductor SE und AGIBOT zeigen humanoide Robotik auf der electronica 2026

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Elmos Semiconductor SE und AGIBOT zeigen humanoide Robotik auf der electronica 2026



11.11.2026 / 13:13 CET/CEST

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Elmos Semiconductor SE und AGIBOT zeigen humanoide Robotik auf der electronica 2026

We enable robotics – Elmos Kompetenz und Innovationen für Bewegung, Sensorik, Kommunikation und Energieversorgung in humanoiden Robotern

Leverkusen, 11. November 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) zeigt auf der electronica 2026 in München gemeinsam mit ihrem Kunden AGIBOT, einem führenden chinesischen Robotikunternehmen, Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Elmos-ICs in humanoiden Robotern. Was Autos sicher und intelligent macht, bewegt auch humanoide Roboter. Elmos bringt Automotive-Chips in die Robotik und eröffnet sich dadurch ein neues Wachstumsfeld.

Proven in automotive – Ready for robotics

Neben innovativen IC-Lösungen für die Automobil- und Industrieelektronik zeigt Elmos auf der electronica 2026 erstmals auch das Potenzial ihrer Technologien für die Robotik. Vom 10. bis 13. November 2026 können Besucherinnen und Besucher in Halle C3, Stand 141, einen humanoiden AGIBOT-Roboter live erleben und entdecken, wo Elmos Technologien künftig in Robotik-Applikationen zum Einsatz kommen können.

Humanoide Roboter sind autonome, batteriegetriebene, komplexe Systeme aus Rechnern, Sensoren und Aktuatoren: Gelenke bewegen Kopf, Arme, Beine und Finger, Sensoren erfassen präzise die Umgebung, Steuergeräte und Netzwerke koordinieren Daten und Energie. Die elektronische Architektur ähnelt in vielen Punkten der moderner Fahrzeuge. Elmos kann deshalb seine Automotive-Kompetenz in Sensorik, Motorsteuerung, Kommunikation und Energieversorgung auch für Robotik-Applikationen ideal einbringen.

Bewährte Halbleiterlösungen entlang der Roboterarchitektur

Bewegung und Aktorik: Elmos Motor Control-ICs steuern die Elektromotoren in Gelenken und Extremitäten präzise an. Sie ermöglichen gleichmässige, fein abgestimmte Bewegungsabläufe und unterstützen dabei, Kraft und Geschwindigkeit kontrolliert an die jeweilige Aufgabe anzupassen.

Sensorik und Interaktion: Elmos Sensor-ICs ermöglichen kapazitive Berührungs-, Näherungs-, PIR- und Ultraschallsensorik sowie Positions- und Kraftmessung. Die zahlreichen Sensoren liefern wichtige Informationen über den Roboterzustand und sorgen für eine sichere Bewegung und Interaktion mit Menschen und Umgebung. Der USPA-IC E524.36 von Elmos kommt bereits in rollenden Robotern von AGIBOT zum Einsatz.

Kommunikation und Edge-Steuerung: Elmos Netzwerk-ICs verbinden zentrale Recheneinheiten mit Sensoren, Aktuatoren und weiteren Edge-Applikationen im Roboter. Sie ermöglichen einen schnellen und zuverlässigen Datenaustausch zwischen den einzelnen Systemkomponenten – ähnlich den zonalen Architekturen moderner Fahrzeuge. Vernetzte Roboter benötigen zudem eine sichere Kommunikation. Der Elmos QRNG (Quantum Random Number Generator) kann als Quelle für Zufallszahlenkryptografische Verfahren unterstützen und so einen Beitrag zum Schutz der Kommunikation leisten.

Energie und Schutz: Elmos eFuse-ICs können künftig dazu beitragen, die Energieverteilung im Roboter elektronisch abzusichern und zu überwachen. Entlang der Roboterarchitektur könnte ein einzelner humanoider Roboter mehr als 120 Elmos ICs für Motion, Sensing, Power & Connectivity integrieren.

Neues langfristiges Wachstumsfeld

Aktuelle Studien sehen für humanoide Roboter ein enormes langfristiges Marktpotenzial. Mit der zukünftigen Verbreitung wächst auch der Bedarf an Halbleitern stark an. Humanoide Robotik ist eine natürliche Erweiterung der Elmos Kompetenz in Analog MixedSignal-Halbleiter-Lösungen am intelligenten Edge des Systems und eröffnet ein zusätzliches, langfristiges Wachstumsfeld.

Auf der electronica 2026 machen Elmos und AGIBOT dieses Potenzial live erlebbar: Am humanoiden Roboter wird sichtbar, wie Halbleiterfunktionen in verschiedenen Robotik-Applikationen zusammenspielen können.

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Über AGIBOT

AGIBOT ist ein Vorreiter in der globalen Branche für für vielseitig einsetzbare KI-Robotik, wobei der Schwerpunkt der Kerntechnologie auf Embodied AI liegt. Die „Three Intelligences in One“-Architektur von AGIBOT integriert Bewegungsintelligenz, Interaktionsintelligenz und Manipulationsintelligenz in ein einheitliches, verkörpertes System. Das Portfolio des Unternehmens umfasst humanoide Roboter, vierbeinige Roboter, Robotersysteme mit feinmotorischen Fähigkeiten sowie Lösungen für die gewerbliche Reinigung. Im September 2026 gab AGIBOT bekannt, dass der 20.000ste Roboter vom Band gelaufen ist.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.