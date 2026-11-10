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10.11.2026 07:38:53
EQS-News: Elmos Semiconductor SE führt profitablen Wachstumskurs und starke Cash-Generierung im dritten Quartal 2026 fort
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EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Elmos Semiconductor SE führt profitablen Wachstumskurs und starke Cash-Generierung im dritten Quartal 2026 fort
Umsatz wächst um mehr als 18% auf 166,7 Mio. Euro im Q3 2026 – Operative EBIT-Marge mit 24,6% stark verbessert – Operative bereinigte Free Cashflow-Marge bei erfreulichen 19,4%
Leverkusen, 10. November 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat ihre positive Geschäftsentwicklung aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage mit einer starken operativen Performance und hoher Cash-Generierung im dritten Quartal 2026 fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich um 18,4% auf 166,7 Mio. Euro (Q3 2025: 140,8 Mio. Euro). Auch das operative EBIT entwickelte sich positiv und erreichte 41,0 Mio. Euro (Q3 2025: 31,7 Mio. Euro) – eine Steigerung von 29,2% gegenüber dem Vorjahr. Die operative EBIT-Marge stieg um 2,1%-Punkte auf 24,6% (Q3 2025: 22,5%). Das unbereinigte EBIT erreichte im dritten Quartal aufgrund von unterstützenden Bewertungseffekten 49,5 Mio. Euro.
Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen verblieben im dritten Quartal mit 5,2 Mio. Euro (Q3 2025: 5,9 Mio. Euro) bzw. 3,1% vom Umsatz (Q3 2025: 4,2% vom Umsatz) auf dem erwarteten niedrigen Niveau. Die erfolgreiche Transformation zu höherer Cash-Generierung konnte eindrucksvoll fortgesetzt werden. Der operative bereinigte Free Cashflow erreichte 32,3 Mio. Euro oder 19,4% vom Umsatz (Q3 2025: 32,5 Mio. Euro bzw. 23,1% vom Umsatz).
Nach den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Elmos einen Umsatzzuwachs von 16,4% auf 481,2 Mio. Euro (9M 2025: 413,3 Mio. Euro) erwirtschaften. Das operative EBIT im Zeitraum Januar bis September wuchs gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum noch stärker um 33,6% auf 116,8 Mio. Euro (9M 2025: 87,4 Mio. Euro), mit einer stark verbesserten operativen EBIT-Marge von 24,3% vom Umsatz (9M 2025: 21,1% vom Umsatz). Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen lagen bei 14,1 Mio. Euro oder 2,9% vom Umsatz und damit unter dem Vorjahreszeitraum (9M 2025: 24,0 Mio. Euro bzw. 5,8% vom Umsatz). Auch der operative bereinigte Free Cashflow entwickelte sich in den ersten neun Monaten sehr positiv und erreichte 87,8 Mio. Euro (9M 2025: 54,6 Mio. Euro). Ein Zuwachs von 60,9% gegenüber dem Vorjahr. Die operative bereinigte Free Cashflow-Marge stieg auf 18,2% vom Umsatz (9M 2025: 13,2% vom Umsatz).
„Unsere starke operative Entwicklung im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten bestätigt eindrucksvoll unseren profitablen Wachstumskurs mit hoher Cash-Generierung. Auch für das Schlussquartal und für die zukünftige Entwicklung sind wir sehr zuversichtlich“, erklärt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Unsere innovativen Produkte für den Automobilbereich und zunehmend auch für neue Anwendungsfelder eröffnen attraktive Perspektiven für die kommenden Jahre.“
Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung in den ersten neun Monaten bestätigt Elmos die Finanzziele für das Gesamtjahr 2026. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzzuwachs im Geschäftsjahr 2026 von 12% ± 2%-Punkte. Auf Basis dieser positiven Umsatzentwicklung wird mit einer operativen EBIT-Marge von 23% bis 26% vom Umsatz gerechnet. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen liegen trotz des Wachstums weiter auf einem niedrigen Niveau und sollen sich auf rund 5% des Umsatzes belaufen. Zudem wird eine unvermindert starke Cash-Performance erwartet mit einem operativen bereinigten Free Cashflow von 19% ± 2%-Punkte vom Umsatz. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde.
Überblick über die Finanzzahlen
Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen
Hinweis zu den operativen Leistungsindikatoren:
Quartalsmitteilung Q3 2026
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Über Elmos
Hinweis
10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstrasse 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900UMKKDCAP4P4H63
|EQS News ID:
|2431322
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2431322 10.11.2026 CET/CEST
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