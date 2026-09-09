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09.09.2026 13:10:33

EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Elmos und SK keyfoundry bauen Zusammenarbeit auf 130nm-Technologie aus und vereinbaren langfristige Waferkapazitäten

Elmos Semiconductor
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EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Kooperation
Elmos Semiconductor SE: Elmos und SK keyfoundry bauen Zusammenarbeit auf 130nm-Technologie aus und vereinbaren langfristige Waferkapazitäten

09.09.2026 / 13:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Elmos und SK keyfoundry bauen Zusammenarbeit auf 130nm-Technologie aus und vereinbaren langfristige Waferkapazitäten

Signing Ceremony in Frankfurt am Main markiert nächste Phase einer langjährigen Partnerschaft und schafft Planungssicherheit bis 2037

Leverkusen, 9. September 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein weltweit führender Anbieter von Mixed-Signal-Halbleitern für die Automobilindustrie, und ihr südkoreanischer Silicon-Foundry-Partner SK keyfoundry haben im Rahmen einer Signing Ceremony in Frankfurt am Main eine Vereinbarung zur Ausweitung ihrer Zusammenarbeit unterzeichnet. Mit dem neuen Vertrag sichert sich Elmos langfristige Waferkapazitäten und schafft Planungssicherheit bis 2037. Beide Unternehmen verbindet bereits seit 18 Jahren eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung auf Basis der 350nm-Technologie. Mit der nun vereinbarten Zusammenarbeit auf der 130nm-Plattform wird diese Partnerschaft deutlich intensiviert.

Die 130nm-Technologie von SK keyfoundry bietet unter anderem Deep-Trench-Isolation. Diese ermöglicht eine besonders wirksame elektrische Isolierung und damit hochintegrierte Hochspannungsdesigns mit geringen Substratströmen. Die Technologie schafft eine geeignete Grundlage für die Entwicklung einer Vielzahl neuer Produkte.

Das erste Elmos Produkt auf Basis der 130nm-Plattform ist der smarte 4-Kanal-eFuse-Controller E550.01. Dieser ermöglicht eine intelligente Absicherung und Steuerung mehrerer Strompfade und unterstützt so zukünftige zonale Fahrzeugarchitekturen. Erste Produkt-Samples sind verfügbar; der Start der Serienproduktion ist für 2027 vorgesehen.

Darüber hinaus planen Elmos und SK keyfoundry für 2027 die gemeinsame Einführung einer innovativen eFlash-Speicherzelle mit hoher Flächeneffizienz. Diese Technologie trägt dazu bei, leistungsfähige Speicherfunktionen auf besonders kleiner Chipfläche zu realisieren.

„Die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit Elmos auf die 130nm-Technologie unterstreicht unser gemeinsames Ziel, innovative und zuverlässige Halbleiterlösungen für die automobile Elektronik zu entwickeln. Unsere Technologieplattform bietet dafür eine leistungsfähige Grundlage“, sagt Derek D. Lee, Chief Executive Officer von SK keyfoundry.

„SK keyfoundry ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger und innovativer Partner. Mit der Unterzeichnung des neuen Vertrags schaffen wir eine hervorragende Basis für die zukünftige Zusammenarbeit. Die zusätzlichen Waferkapazitäten geben uns Planungssicherheit bis 2037 und unterstützen unsere Liefersicherheit und unser weiteres Wachstum“, sagt Dr. Arne Schneider, Chief Executive Officer der Elmos Semiconductor SE.

Kontakt
Elmos Semiconductor SE
Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)
Mobil: +49 151 5383 7905
Email: invest@elmos.com

Über Elmos
Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Über SK keyfoundry
SK keyfoundry mit Hauptsitz in Korea bietet Halbleiterunternehmen spezialisierte Foundry-Dienstleistungen im Bereich Analog- und Mixed-Signal-Technologien für ein breites Spektrum an Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Computertechnik, Automotive und Industrie an. Dank eines breiten Spektrums an Technologieportfolios und Prozessknoten verfügt SK keyfoundry über die Flexibilität und die Fähigkeiten, den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Halbleiterunternehmen weltweit gerecht zu werden.

Hinweis
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

 


09.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstrasse 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0
E-Mail: invest@elmos.com
Internet: http://www.elmos.com
ISIN: DE0005677108
WKN: 567710
Indizes: MDAX, TecDax
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900UMKKDCAP4P4H63
EQS News ID: 2396766

 
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2396766  09.09.2026 CET/CEST

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