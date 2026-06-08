Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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08.06.2026 14:15:23
EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Einziehung eigener Aktien und Kapitalherabsetzung erfolgreich durchgeführt
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EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Kapitalmassnahme
Elmos Semiconductor SE: Einziehung eigener Aktien und Kapitalherabsetzung erfolgreich durchgeführt
Leverkusen, 8. Juni 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat heute die bereits angekündigte Einziehung eigener Aktien sowie die damit verbundene Herabsetzung des Grundkapitals erfolgreich durchgeführt. Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 8. April 2026 bekannt gegeben, wurden insgesamt 540.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingezogen. Dies entspricht rund 3,05% des bisherigen Grundkapitals der Gesellschaft. Das Grundkapital der Elmos Semiconductor SE wurde dadurch von 17.700.000,00 Euro um 540.000,00 Euro auf nun 17.160.000,00 Euro herabgesetzt. Nach der Einziehung hält Elmos aktuell noch 3.747 eigene Aktien oder 0,02% am neuen Grundkapital der Gesellschaft.
Aufgrund der Reduzierung des Grundkapitals können sich die Stimmrechtsanteile bestehender Aktionäre rechnerisch erhöhen. Infolgedessen können insbesondere bei Ankeraktionären meldepflichtige Schwellen gemäss § 33 WpHG überschritten werden. Entsprechende Stimmrechtsmitteilungen werden – soweit erforderlich – gesondert veröffentlicht.
Kontakt
Über Elmos
Hinweis
08.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstrasse 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2339086
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2339086 08.06.2026 CET/CEST
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