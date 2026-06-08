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08.06.2026 14:15:23

EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Einziehung eigener Aktien und Kapitalherabsetzung erfolgreich durchgeführt

Elmos Semiconductor
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EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahme
Elmos Semiconductor SE: Einziehung eigener Aktien und Kapitalherabsetzung erfolgreich durchgeführt

08.06.2026 / 14:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Elmos Semiconductor SE: Einziehung eigener Aktien und Kapitalherabsetzung erfolgreich durchgeführt

Leverkusen, 8. Juni 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat heute die bereits angekündigte Einziehung eigener Aktien sowie die damit verbundene Herabsetzung des Grundkapitals erfolgreich durchgeführt. Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 8. April 2026 bekannt gegeben, wurden insgesamt 540.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingezogen. Dies entspricht rund 3,05% des bisherigen Grundkapitals der Gesellschaft. Das Grundkapital der Elmos Semiconductor SE wurde dadurch von 17.700.000,00 Euro um 540.000,00 Euro auf nun 17.160.000,00 Euro herabgesetzt. Nach der Einziehung hält Elmos aktuell noch 3.747 eigene Aktien oder 0,02% am neuen Grundkapital der Gesellschaft.

Aufgrund der Reduzierung des Grundkapitals können sich die Stimmrechtsanteile bestehender Aktionäre rechnerisch erhöhen. Infolgedessen können insbesondere bei Ankeraktionären meldepflichtige Schwellen gemäss § 33 WpHG überschritten werden. Entsprechende Stimmrechtsmitteilungen werden – soweit erforderlich – gesondert veröffentlicht.

Kontakt
Elmos Semiconductor SE
Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)
Mobil: +49 151 5383 7905
Email: invest@elmos.com

Über Elmos
Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.


08.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstrasse 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0
E-Mail: invest@elmos.com
Internet: http://www.elmos.com
ISIN: DE0005677108
WKN: 567710
Indizes: SDAX, TecDax
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2339086

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2339086  08.06.2026 CET/CEST

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