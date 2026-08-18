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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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18.08.2026 14:04:04

EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Ausserordentliche Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat

Elmos Semiconductor
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EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Elmos Semiconductor SE: Ausserordentliche Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat

18.08.2026 / 14:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Elmos Semiconductor SE: Ausserordentliche Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat

Generationenwechsel im Aufsichtsrat abgeschlossen – Dr. Hans Diekmann und Dr. Christian Klaiber neu in den Aufsichtsrat gewählt

Leverkusen, 18. August 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat heute ihre ausserordentliche Hauptversammlung virtuell abgehalten. Insgesamt waren mehr als 82% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit grosser Mehrheit angenommen.

Im Mittelpunkt der ausserordentlichen Hauptversammlung standen die Wahlen zum Aufsichtsrat. Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten Dr. Hans Diekmann und Dr. Christian Klaiber mit Wirkung zum 1. Januar 2027 für die Restlaufzeit der Mandate der zum Jahresende ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. Günter Zimmer und Dr. Klaus Weyer in den Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor SE. Damit wird der bereits im Februar 2026 eingeleitete Generationenwechsel im Aufsichtsrat abgeschlossen.

Darüber hinaus wurden Tobias Weyer, Guido Meyer, Dr. Hans Diekmann und Dr. Christian Klaiber bereits für die im Mai 2027 beginnende neue Amtsperiode als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt. Philipp Halbach wurde als Ersatzmitglied gewählt. Mit der vorgezogenen Wahl schafft Elmos frühzeitig Kontinuität und Planungssicherheit für die künftige Arbeit des Aufsichtsrats.

Dr. Hans Diekmann ist Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei A&O Shearman in Düsseldorf und verfügt über umfassende Expertise im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht sowie in Fragen der Corporate Governance. Dr. Christian Klaiber ist Geschäftsführer eines Single Family Offices, Institutsmanager am Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen der Zeppelin Universität und Dozent für Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität München. Zudem verfügt er über langjährige Führungserfahrung in der Automobilindustrie sowie umfassende Expertise in den Bereichen Finanzen und nachhaltige Unternehmensentwicklung.

Die ausserordentliche Hauptversammlung billigte zudem das vom Aufsichtsrat vorgelegte Vorstandsvergütungssystem 2026. Das angepasste System berücksichtigt insbesondere die strategischen Zielsetzungen der Gesellschaft sowie das Feedback von Investoren und Stimmrechtsberatern im Hinblick auf Marktpraxis und Corporate Governance.

Kontakt
Elmos Semiconductor SE
Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)
Mobil: +49 151 5383 7905
Email: invest@elmos.com

Über Elmos
Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.


18.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstrasse 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0
E-Mail: invest@elmos.com
Internet: http://www.elmos.com
ISIN: DE0005677108
WKN: 567710
Indizes: MDAX, TecDax
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900UMKKDCAP4P4H63
EQS News ID: 2384988

 
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2384988  18.08.2026 CET/CEST

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