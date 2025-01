EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Foundry-Partner Samsung Foundry

EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Kooperation

06.01.2025 / 18:51 CET/CEST

Elmos: Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Foundry-Partner Samsung Foundry Samsung Foundry bietet Zugang zu modernsten Technologien für das zukünftige Wachstum im Automobilsegment Leverkusen, 6. Januar 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein weltweit führender Anbieter von Mixed-Signal-Halbleitern für die Automobilindustrie, und ihr Foundry-Partner Samsung Foundry, ein weltweit führender Anbieter von Full-Range-Foundry-Lösungen, bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Elmos und Samsung haben ihre Partnerschaft im Jahr 2020 mit der Herstellung von Halbleitern für Automobilanwendungen in den hochmodernen Waferfabs von Samsung gestartet. Seit Beginn dieser erfolgreichen Partnerschaft ist Samsung Foundry ein renommierter und wichtiger Partner, der die Fabless-Fertigungsstrategie von Elmos durch den Zugang zu einer breiten Palette moderner Prozesstechnologien für Automobilanwendungen stärkt. Durch die steigende Anzahl der Digital-, Sensor- und Mixed-Signal-Funktionen in neuen Fahrzeugen kann Elmos hochinnovative Halbleiterlösungen auf den Markt bringen, welche die Mobilität effizienter, komfortabler, sicherer und nachhaltiger machen. Nach dem erfolgreichen Anlauf der ersten zehn Produkte in Samsungs 130nm-BCD-Technologie im globalen Automobilmarkt, wird die intensivierte Zusammenarbeit mit Samsung Foundry die Prozessentwicklung weiter beschleunigen und einen noch breiteren Zugang zu modernsten Technologien der nächsten Generation für das zukünftige Wachstum ermöglichen. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Tel: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit 40 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente- und Rücklicht sowie intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1. Hinweis

