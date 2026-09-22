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22.09.2026 10:30:03

EQS-News: Elke Eckstein in den Aufsichtsrat der R. STAHL AG bestellt

R. Stahl
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EQS-News: R. Stahl Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges
Elke Eckstein in den Aufsichtsrat der R. STAHL AG bestellt

22.09.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Elke Eckstein in den Aufsichtsrat der R. STAHL AG bestellt

  • Gericht folgt Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat
  • 34. ordentliche Hauptversammlung wählt Nachfolger/in
  • Aufsichtsrat wieder vollständig besetzt

 Waldenburg, 22. September 2026 – Elke Eckstein ist neues Mitglied des Aufsichtsrats der R. STAHL AG. Das Amtsgericht Stuttgart hat sie auf Antrag des Vorstands mit sofortiger Wirkung als Vertreterin der Anteilseigner bestellt. Sie folgt auf Peter Leischner, der am 15. September 2026 nach langjähriger Tätigkeit aus dem Gremium ausgeschieden ist.

Die gerichtliche Bestellung gilt bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026 beschliesst. Damit ist der Aufsichtsrat wieder vollständig besetzt und bleibt bis zur Wahl eines Nachfolgers/einer Nachfolgerin auf der nächsten Hauptversammlung voll handlungsfähig.

Elke Eckstein verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Industrie, insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Elektronik und Photonik. Darüber hinaus bringt sie breite Erfahrung aus Aufsichtsräten und vergleichbaren internationalen Gremien mit. Dazu zählen Mandate bei der JENOPTIK AG, der dänischen KK Group A/S, der norwegischen Saferoad SRH Holding AS, der niederländischen BE Semiconductor Industries NV sowie der norwegischen Norautron Group AS.

„Wir heissen Elke Eckstein im Aufsichtsrat herzlich willkommen. Sie verbindet internationale Industrieerfahrung mit einem fundierten Verständnis für Technologie und Unternehmensführung. Dabei hat sie ihre Kompetenz auch in schwierigeren Situationen und anspruchsvollen Branchen erfolgreich unter Beweis stellen können. Frau Eckstein wird wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung von R. STAHL geben. Zugleich danken wir Peter Leischner für sein langjähriges Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagt Prof. Dr. Peter Hofmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der R. STAHL AG.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Elke Eckstein. Ihre Erfahrung wird uns dabei helfen, die eingeleitete Transformation konsequent voranzubringen und R. STAHL für die Zukunft aufzustellen“, ergänzt Tobias Popp, Vorstand der R. STAHL AG.

 

Über R. STAHL – www.r-stahl.com
R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2025 erwirtschafteten 1.659 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 313 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.

Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermassen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

 

Kontakt:

R. STAHL AG
Judith Schäuble
Director Corporate Communications & Investor Relations
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg (Württ.)
Deutschland

Tel. +49 7942 943-1396
investornews@r-stahl.com

22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: R. Stahl Aktiengesellschaft
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Deutschland
Telefon: +49 (7942) 943-0
E-Mail: investornews@stahl.de
Internet: www.r-stahl.com
ISIN: DE000A1PHBB5
WKN: A1PHBB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 5299001GNOTPZ0J9QN67
EQS News ID: 2403098

 
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2403098  22.09.2026 CET/CEST

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