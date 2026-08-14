EQS-News: electrovac AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025/2026 – Rekordjahr bei Umsatz und Ergebnis; weiterer Kapazitätsausbau Basis für künftige Wachstumssprünge

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electrovac AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025/2026 – Rekordjahr bei Umsatz und Ergebnis; weiterer Kapazitätsausbau Basis für künftige Wachstumssprünge



14.08.2026 / 09:09 CET/CEST

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electrovac AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025/2026 – Rekordjahr bei Umsatz und Ergebnis; weiterer Kapazitätsausbau Basis für künftige Wachstumssprünge Umsatz steigt um 20,2 % auf 118,0 Mio. EUR (Vj. 98,2 Mio. EUR)

EBIT beträgt 14,0 Mio. EUR (Vj. 9,1 Mio. EUR), EBIT-Marge bei 11,9 % (Vj. 9,3 %)

Ausblick 2026/2027: Umsatzanstieg auf EUR 120 Mio. bis EUR 130 Mio., EBIT zwischen EUR 11,0 Mio. und EUR 12,0 Mio. erwartet (bereinigt um IPO-Kosten zwischen EUR 13 Mio. und EUR 14 Mio.)

Mittelfristiges Umsatzziel von EUR 150,0 Mio. bei einer EBIT-Marge über 12 %

Dividendenzahlung ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 beabsichtigt; langfristige Ausschüttungsquote von 20 % des Konzernjahresüberschusses bestätigt Salzweg, 14. August 2026 – Die electrovac AG (“electrovac”, die “electrovac Gruppe” oder das „Unternehmen“, ISIN DE000A420ZL4), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, hat heute ihren Jahresabschluss 2025/2026 (31.3.) veröffentlicht. Eine starke Nachfrage in allen drei Geschäftsbereichen sorgte für ein deutliches Umsatzwachstum auf EUR 118,0 Mio. (Vj. 98,2 Mio. EUR), wobei die Umsätze im Bereich Personal Safety mit einem Anstieg von 35,7 % überproportional stark zunahmen. Ausschlaggebend hierfür war vor allem die zusätzliche Fertigungskapazität am Standort in Thailand, wo die neue Produktionslinie innerhalb von zwei Monaten nach Inbetriebnahme im Juni 2025 bereits die Vollauslastung erreichte. Infolge des Umsatzanstiegs erhöhte sich das EBIT um 54,0 % auf EUR 14,0 Mio. (Vj. EUR 9,1 Mio.). Zudem trugen die nur leicht erhöhte Materialaufwandsquote und unterproportional gestiegene Personal- und Fixkosten zur Ergebnisverbesserung bei. Das Geschäftsjahr 2025/2026 schloss mit einem Konzernjahresüberschuss von EUR 9,6 Mio. (Vj.: EUR 5,2 Mio.). Der operative Cashflow verbesserte sich auf EUR 10,2 Mio. (Vj.: 9,4 EUR Mio.). Das Eigenkapital betrug zum 31. März 2026 EUR 51,7 Mio. (31.03.2025: EUR 44,6 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 55,1 % (31.03.2025: 51,1 %). Der Anstieg begründet sich vor allem durch den verbesserten Bilanzgewinn bei in etwa stabil gebliebenen Verbindlichkeiten. Der Bruttoemissionserlös von rund EUR 30 Mio. des Ende April 2026 erfolgreich durchgeführten Börsengangs, der die Eigenkapitalausstattung und die Liquidität nach dem Abschlussstichtag weiter verbessert hat, ist noch nicht im Konzernabschluss zum 31. März 2026 enthalten. Dieter Thumfart, CEO von electrovac: „Das Geschäftsjahr 2025/2026 markiert neue Rekordmarken bei Umsatz und Ergebnis für die electrovac AG. Alle Geschäftsbereiche verzeichnen ein deutliches Wachstum und die Auftragslage im ersten Quartal 2026/2027 stimmt uns ebenfalls zuversichtlich. Mit den Mitteln aus dem Börsengang im April 2026 wollen wir unsere internationalen Fertigungskapazitäten erweitern und die technologische Spitzenposition bei Glas-Metall-Gehäusen für die strategischen Kernbereiche Personal Safety und Aerospace & Defense weiter ausbauen." Entwicklung der strategischen Bereiche Der Umsatz im Bereich Personal Safety lag mit EUR 57,1 Mio. um 35,7 % über Vorjahr (Vj. EUR 42,1 Mio.). Im Bereich Aerospace & Defense wurde eine Umsatzsteigerung um 6,9 % auf EUR 20,9 Mio. erreicht (Vj. EUR 19,6 Mio.). Hier zeigt sich, dass die europäischen Rüstungskonzerne als Hauptkunden von electrovac im Berichtszeitraum selbst noch mit dem Kapazitätsaufbau beschäftigt waren. Aktuell sind die Auftragseingänge deutlich steigend. Der Bereich Other Mobility & Industrials verzeichnete im Berichtszeitraum einen Anstieg von 9,4 % auf EUR 40,0 Mio. (Vj. EUR 36,6 Mio.). Die Umsatzsteigerungen resultierten sowohl aus gestiegenen Mengenabrufen seitens der Kunden als auch aus positiven Preiseffekten. Insbesondere die Tochtergesellschaft in Thailand, die für den Bereich Personal Safety produziert, profitierte von der Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Produktionslinie und der hohen Nachfrage, insbesondere von Kunden aus China. Entsprechend der kommunizierten Dividendenpolitik beabsichtigt die Gesellschaft, Aktionäre ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 angemessen an der positiven Entwicklung zu beteiligen und grundsätzlich 20 % des Konzernjahresüberschusses auszuschütten. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/2026 kann jedoch aufgrund eines bilanziellen Einmaleffekts in der AG infolge des Börsengangs noch keine Dividende vorgeschlagen werden. Wie bereits im Wertpapierprospekt vom 15. April 2026 angekündigt, haben die mit dem Börsengang der Gesellschaft verbundenen Kosten negative Auswirkungen auf das Ergebnis der electrovac AG, weshalb der Einzelabschluss nach HGB für das Geschäftsjahr 2025/2026 einen Jahresfehlbetrag ausweist. Ausblick 2026/2027 Auf Basis fixierter Aufträge, Rahmenverträge sowie mit Kunden abgestimmter Lieferprognosen erwartet electrovac für das laufende Geschäftsjahr 2026/2027 einen Anstieg der konsolidierten Umsätze auf EUR 120 Mio. bis EUR 130 Mio. Insbesondere die erzielten Auftragseingänge in den Bereichen Aerospace & Defense sowie Industrials waren zu Jahresbeginn äusserst vielversprechend. Für die Realisierung weiterer Umsatzzuwächse treibt electrovac den Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten mit den Mitteln des IPO zielgerichtet voran. So wird am Standort Thailand die Anzahl der Produktionslinien von zwei auf vier verdoppelt. Zu diesem Zweck wurde die Gebäudefläche bereits erweitert, die Installation der Produktionsinfrastruktur soll bis zum Ende des dritten Quartals 2026/2027 erfolgen. Ebenso sind die Maschinen der dritten Produktionslinie bereits bestellt und sollen bis Ende 2027 in Betrieb gehen. In China soll ein Standort für die Endfertigung von Airbag-Anzündern entstehen. Erste Schritte wurden bereits getätigt und die finale Standortentscheidung soll ebenfalls bis zum Ende des dritten Quartals 2026/2027 getroffen werden. Parallel dazu soll eine eigene Präsenz in den USA den Zugang zum dortigen Defense-Markt erschliessen. Ergebnisseitig wird im Geschäftsjahr 2026/2027 auf Ebene der electrovac Gruppe mit einem EBIT zwischen EUR 11,0 Mio. und EUR 12,0 Mio. gerechnet. Grund für die niedrigere EBIT-Erwartung sind in erster Linie Einmalaufwendungen aus dem IPO. Bereinigt um die IPO-Aufwendungen liegt die EBIT-Prognose zwischen EUR 13,0 Mio. und EUR 14,0 Mio. Mittelfristig plant electrovac, den Umsatz auf EUR 150 Mio. zu steigern, bei einer EBIT-Marge grösser 12 %. Die electrovac AG bietet am heutigen Freitag, 14. August 2026, um 11:00 Uhr einen Webcast für interessierte Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter zur aktuellen Geschäftsentwicklung an. Interessenten können sich unter folgendem LINK zur Teilnahme registrieren. Der vollständige Konzernabschluss 2025/2026 ist unter https://www.electrovac.com/investor-relations/publikationen/ abrufbar. Ausgewählte Finanzkennzahlen (in EUR Mio.)

Ertrags- und Finanzlage

2025/2026 2024/2025 Umsatz 118,0 98,2 EBIT 14,0 9,1 Operativer Cashflow 10,2 9,4 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3,8 -4,8 Vermögenslage 31.03.2026 31.03.2025 Bilanzsumme 93,8 87,2 Eigenkapital 51,7 44,6 Eigenkapitalquote (in %) 55,1 % 51,1 % Zahlungsmittel 2,1 1,6 Mitarbeitende (Anzahl, Durchschnitt) * 545 531 *Vollzeitäquivalente inkl. Leihpersonal Über electrovac Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik herstellt. Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die massgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in grossen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr Informationen finden Sie unter www.electrovac.com. Kontakt electrovac AG

Anglstrasse 4

94121 Salzweg, Deutschland



Investor Relations:

Frederic Hilke, Jonas Schneider

iron AG

E-Mail: ir@electrovac.com

Telefon: +49 (0) 221-914097-12

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