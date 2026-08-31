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31.08.2026 08:00:04

EQS-News: electrovac AG startet mit Umsatz- und Ergebniswachstum in das Geschäftsjahr 2026/2027; starke Auftragseingänge bestätigen Wachstumskurs

electrovac
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EQS-News: electrovac AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
electrovac AG startet mit Umsatz- und Ergebniswachstum in das Geschäftsjahr 2026/2027; starke Auftragseingänge bestätigen Wachstumskurs

31.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

electrovac AG startet mit Umsatz- und Ergebniswachstum in das Geschäftsjahr 2026/2027; starke Auftragseingänge bestätigen Wachstumskurs

  • Umsatzanstieg um 12,0 % auf EUR 31,5 Mio. (Vj. EUR 28,1 Mio.)
  • Steigerung des EBIT um 11,0 % auf EUR 3,2 Mio.; um einmalige IPO-Kosten bereinigtes EBIT liegt bei EUR 5,4 Mio.
  • Hohe Auftragseingänge in den strategischen Bereichen Aerospace & Defense und Industrials; Book-to-Bill Rate von 2,3
  • Prognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 bestätigt: Umsatz zwischen EUR 120 Mio. und EUR 130 Mio. und EBIT zwischen EUR 11,0 Mio. und EUR 12,0 Mio.; bereinigtes EBIT zwischen EUR 13,0 Mio. und EUR 14,0 Mio.

Salzweg, 31. August 2026 – Die electrovac AG (“electrovac”, die “electrovac Gruppe” oder das „Unternehmen“, ISIN DE000A420ZL4), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Technologie, ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet. Im ersten Quartal (1. April bis 30. Juni 2026) stieg der Umsatz um 12,0 % auf EUR 31,5 Mio. (Vj. EUR 28,1 Mio.). Das EBIT erhöhte sich um 11,0 % auf EUR 3,2 Mio. (Vj. EUR 2,8 Mio.). Bereinigt um einmalige IPO-Kosten in Höhe von EUR 2,3 Mio. lag das EBIT bei EUR 5,4 Mio. und damit nahezu doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal. Ausschlaggebend waren insbesondere die verbesserte Betriebsleistung bei konstantem Materialaufwand und unterproportional gestiegenen Fixkosten.

Besonders positiv entwickelte sich die Auftragslage. Insbesondere in den Bereichen Aerospace & Defense und Industrials verzeichnete electrovac hohe Auftragseingänge. Die Book-to-Bill-Rate lag im ersten Quartal bei 2,30 und damit deutlich über dem Umsatz.

Dieter Thumfart, CEO von electrovac: „Wir sind mit einer deutlich positiven Ertragsentwicklung und guter Auftragslage ins Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet. Die hohen Auftragseingänge insbesondere in Aerospace & Defense und Industrials bestätigen unseren Wachstumskurs. Mit dem erfolgreichen Börsengang sind wir zudem bestens aufgestellt, unsere internationale Kapazitätserweiterung und die Wachstumsstrategie konsequent fortzusetzen.“

Börsengang stärkt Eigenkapital und Liquidität

Seit dem 30. April 2026 ist die electrovac AG im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Aus dem Börsengang flossen der Gesellschaft Bruttoerlöse von EUR 29,95 Mio. zu. Dadurch erhöhte sich die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2026 auf 68,2 % (31. März 2026: 55,1 %), während die Zahlungsmittel auf EUR 25,8 Mio. (31. März 2026: EUR 2,1 Mio.) stiegen. Die Mittel sollen insbesondere für den Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten eingesetzt werden.

Ausblick 2026/2027 bestätigt

Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung und der guten Auftragslage bestätigt electrovac die Prognose für das Gesamtjahr 2026/2027. Die Gesellschaft erwartet weiterhin einen Umsatz zwischen EUR 120 Mio. und EUR 130 Mio. sowie ein EBIT zwischen EUR 11,0 Mio. und EUR 12,0 Mio. Bereinigt um die IPO-Aufwendungen liegt die EBIT-Prognose zwischen EUR 13,0 Mio. und EUR 14,0 Mio.

Die Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026/2027 ist unter https://www.electrovac.com/investor-relations/publikationen/ verfügbar.
 

Ausgewählte Finanzkennzahlen (in EUR Mio.)
Ertrags- und Finanzlage
 		 Q1 2026/2027 Q12025/2026  
Umsatz 31,5 28,1  
EBIT 3,2 2,8  
Bereinigtes EBIT1 5,4 2,8  
Operativer Cashflow -0,7 0,6  
Bereinigter operativer Cashflow1 1,5 0,6  
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1,7 -0,4  
     
Vermögenslage 30.06.2026 31.03.2026  
Bilanzsumme 120,2 93,8  
Eigenkapital 82,0 51,7  
Eigenkapitalquote (in %) 68,2 55,1  
Zahlungsmittel 25,8 2,1  
Mitarbeitende (Anzahl, Durchschnitt)2 557 545  

1Bereinigt um einmalige IPO-Kosten
2Vollzeitäquivalente inkl. Leihpersonal

 

Über electrovac

Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik herstellt. Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die massgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in grossen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr Informationen finden Sie unter www.electrovac.com.

 

Kontakt

electrovac AG
Anglstrasse 4
94121 Salzweg, Deutschland

Investor Relations:
Frederic Hilke, Jonas Schneider
iron AG
E-Mail: ir@electrovac.com
Telefon: +49 (0) 221-914097-12

 

 


31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: electrovac AG
Anglstrasse 4
94121 Salzweg
Deutschland
E-Mail: info@electrovac.com
Internet: https://www.electrovac.com/
ISIN: DE000A420ZL4
WKN: A420ZL
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
LEI Code: 5299008TJ4LODTQQNQ85
EQS News ID: 2389804

 
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2389804  31.08.2026 CET/CEST

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