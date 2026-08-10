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electrovac Aktie 155740611 / DE000A420ZL4

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10.08.2026 08:00:04

EQS-News: electrovac AG bietet Webcast für Investoren am 14. August 2026 um 11:00 Uhr an    

electrovac
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EQS-News: electrovac AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
electrovac AG bietet Webcast für Investoren am 14. August 2026 um 11:00 Uhr an    

10.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

electrovac AG bietet Webcast für Investoren am 14. August 2026 um 11:00 Uhr an    

  • Informationen des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/2026 und zur aktuellen Geschäftsentwicklung
  • Online-Präsentation via Webcast für Aktionäre, Pressevertreter und Analysten

Salzweg, 10. August 2026 – Die electrovac AG (“electrovac”, die “electrovac Gruppe” oder das „Unternehmen“, ISIN DE000A420ZL4), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Technik, lädt interessierte Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025/2026 zur Online-Präsentation des Vorstands ein.

Im Webcast gibt CEO Dieter Thumfart einen Überblick zu den Geschäftszahlen 2025/2026 und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie zum Ausblick des Unternehmens. Im Anschluss wird es ebenfalls eine Fragerunde geben.

Eckdaten des electrovac-Webcasts

Freitag, 14. August 2026
Beginn: 11:00 Uhr
Dauer: 60 Minuten
Sprache: Deutsch

Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/537ca059-a7d8-44a7-ae58-447414c23a10

 

Über electrovac

Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Technik herstellt. Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die massgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in grossen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr Informationen finden Sie unter www.electrovac.com.

 

Kontakt

electrovac AG
Anglstrasse 4
94121 Salzweg, Deutschland

Investor Relations:
Frederic Hilke, Jonas Schneider
iron AG
E-Mail: ir@electrovac.com
Telefon: +49 (0) 221-914097-12

 

 


10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: electrovac AG
Anglstrasse 4
94121 Salzweg
Deutschland
E-Mail: info@electrovac.com
Internet: https://www.electrovac.com/
ISIN: DE000A420ZL4
WKN: A420ZL
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
LEI Code: 5299008TJ4LODTQQNQ85
EQS News ID: 2379490

 
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2379490  10.08.2026 CET/CEST

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