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30.10.2026 10:44:33

EQS-News: Einladung zum Earnings Call der ZEAL Network SE - Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M 2026

ZEAL Network
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EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
Einladung zum Earnings Call der ZEAL Network SE - Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M 2026

30.10.2026 / 10:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einladung zum Earnings Call der ZEAL Network SE
Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M 2026

(Hamburg, 30. Oktober 2026) Dr. Stefan Tweraser (CEO) und Andrea Behrendt (CFO) laden alle interessierten Investoren:innen, Analysten:innen und Journalisten:innen zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M 2026 am

Mittwoch, 4. November 2026, um 10:00 Uhr ein.

Um am Webcast teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn der Konferenz unter folgendem Registrierungslink: LINK

Die Präsentation und die Quartalsmitteilung finden Sie am Morgen der Veröffentlichung auf unserer Unternehmenswebsite zum Download unter folgendem Link:
https://zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen/

Dort haben Sie im Laufe des Berichtstages zudem die Möglichkeit, eine Aufzeichnung des Earnings Calls abzurufen.

Die Konferenzsprache ist Englisch.

Über ZEAL Network SE: 
Die ZEAL Network SE ist der führende deutsche Anbieter von Lotterien im Internet. Über die Portale LOTTO24 und Tipp24 der Tochtergesellschaft LOTTO24 vermittelt das Unternehmen Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie an Veranstalter von Soziallotterien. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, Scratch-Spiele sowie die Deutsche Traumhauslotterie und freiheit+. 1999 in Deutschland gegründet, startete ZEAL unter dem Namen Tipp24 als deutscher Lotterievermittler. 2005 ging das Unternehmen als eines der zu dieser Zeit in Deutschland erfolgreichsten IPOs an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). 2019 übernahm ZEAL die LOTTO24 AG.

Kontakt:

Frank Hoffmann, CEFA
Investor Relations

ZEAL Network SE
Strassenbahnring 11
20251 Hamburg
T: +49 (0)40 809036042
frank.hoffmann@zealnetwork.de

 

 


30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
Strassenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 8090360-42
Fax: +49 (0)40 822239-77
E-Mail: office@zealnetwork.de
Internet: www.zealnetwork.de
ISIN: DE000ZEAL241
WKN: ZEAL24
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
LEI Code: 391200EIRBXU4TUMMQ46
EQS News ID: 2425558

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2425558  30.10.2026 CET/CEST

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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