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11.11.2026 08:00:33

EQS-News: Einhell wächst in den ersten neun Monaten 2026 und stärkt seine Finanzbasis

Einhell Germany vz.
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EQS-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Einhell wächst in den ersten neun Monaten 2026 und stärkt seine Finanzbasis

11.11.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einhell wächst in den ersten neun Monaten 2026 und stärkt seine Finanzbasis

 

Landau a. d. Isar, 11. November 2026 – Einhell hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds gesteigert. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 1,5 Prozent auf 910,9 Mio. Euro (Vorjahr 897,7 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern und PPA-Effekten lag mit 85,5 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Besonders positiv entwickelte sich das Segment Westeuropa inklusive D/A/CH. Zugleich gewann die Akkuplattform Power X-Change weiter an Bedeutung. Für das Gesamtjahr bestätigt der Konzern seine Umsatzprognose und konkretisiert die erwartete Rendite vor Steuern auf etwa 8,5 bis 9,0 Prozent.

 

Das Ergebnis vor Steuern und PPA-Effekten betrug im Zeitraum von Januar bis September 2026 85,5 Mio. Euro nach 86,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Rendite vor Steuern und vor PPA lag bei 9,4 Prozent nach 9,6 Prozent im Vorjahreszeitraum 2025. Inklusive PPA-Effekten belief sich das Ergebnis vor Steuern auf 84,6 Mio. Euro (Vorjahr: 85,2 Mio. Euro). Das EBIT erhöhte sich leicht von 88,4 Mio. Euro auf 88,7 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote stieg gegenüber dem Jahresende 2025 von 50,4 Prozent auf 55,9 Prozent.

 

Westeuropa mit deutlichem Ergebniszuwachs

Positiv entwickelte sich insbesondere das Segment Westeuropa inklusive D/A/CH. Der Umsatz stieg dort um 5,4 Prozent auf 547,5 Mio. Euro nach 519,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich von 50,7 Mio. Euro auf 63,2 Mio. Euro. Deutliche Umsatzsteigerungen erzielte Einhell unter anderem in Portugal, Spanien, Italien und dem Vereinigten Königreich.

 

„Wir haben uns in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld solide entwickelt. Das Wachstum in Westeuropa und die dort deutlich gestiegene Ertragskraft zeigen, dass unsere Strategie greift“, sagt Michael Brunner, CFO der Einhell Germany AG. „Gleichzeitig haben wir unsere Finanzposition weiter gestärkt.“

 

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente lagen zum 30. September 2026 bei 129,7 Mio. Euro. Bei Bankverbindlichkeiten von 86,7 Mio. Euro ergibt sich eine Netto-Cash-Position von 43,1 Mio. Euro. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt Einhell, ein zum Ende des Jahres 2026 fälliges Schuldscheindarlehen über 50 Mio. Euro zurückzuführen.

 

 

Power X-Change gewinnt weiter an Bedeutung

Die Akkuplattform Power X-Change bleibt der zentrale Treiber der Produktstrategie. Ihr Anteil am Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf rund 58 Prozent nach 52 Prozent im Vorjahreszeitraum. In Deutschland erreichte Power X-Change einen Umsatzanteil von 71 Prozent, in Österreich lag er bei 83 Prozent. Bis Ende 2029 soll das Sortiment mehr als 500 Produkte umfassen. Mittelfristig strebt Einhell einen Umsatzanteil von über 70 Prozent für Power X-Change an.

 

„Power X-Change ist in unseren Kernmärkten fest verankert und gewinnt mit jeder Erweiterung des Systems weiter an Relevanz“, sagt Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG. „Wir bauen die Plattform konsequent aus und schaffen damit die Grundlage für weiteres Wachstum. Parallel entwickeln wir unser internationales Vertriebsnetz in Regionen mit hohem Potenzial weiter.“

 

Strategie und Ausblick

Im Monat Oktober erzielte Einhell einen Umsatz von etwa 122 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Einhell weiterhin einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro. Der Konzern konkretisiert seine Erwartung für die Rendite vor Steuern auf etwa 8,5 bis 9,0 Prozent.

Der internationale Aufbau der Marke Einhell und die Weiterentwicklung des Vertriebsnetzes bleiben strategische Schwerpunkte. Dazu zählen der Ausbau bestehender Vertriebskanäle sowie die Erschliessung weiterer wachstumsstarker Regionen.

 

Weitere Informationen

Am 11. November 2026 um 10:00 Uhr stellt Michael Brunner, CFO der Einhell Germany AG, die Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 und den Ausblick für den weiteren Jahresverlauf in einem englischsprachigen Earnings Call vor. Um am Call teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: https://www.appairtime.com/de/event/8e96671c-863f-4334-9f0e-873c6a8ef700

 

Über die Einhell Germany AG

Einhell ist die Lifestyle Akku-Power Plattform in der DIY- und Profi-Welt. Einhell steht für maximale Akku-Kompetenz rund um Haushalt, Werkstatt, Garten und Freizeit. Mit einem Akku für mehr als 350 Geräte sorgt Power X-Change dabei für kabellose Freiheit und volle Flexibilität. Als international erfolgreiches Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) setzt Einhell Massstäbe in puncto Leistungsstärke, Ausdauer, Qualität und Sicherheit für alle Projekte in Haushalt, Werkstatt, Garten und Freizeit. Das stetig wachsende Ökosystem sowie leistungsstarke Produkte und visionäre Ideen machen Einhell zum Vorreiter im Bereich der Akku-Technologie für alle DIY-Enthusiasten und Profis. 

 

 

 

 


11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland
Telefon: +49 (0)9951-942-166
E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com
Internet: www.einhell.com
ISIN: DE000A40ESU3
WKN: A40ESU
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900WKT7CENGR4UW29
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2432280  11.11.2026 CET/CEST

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