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30.10.2026 14:46:13

EQS-News: Ein Ingenieur aus Leidenschaft: Dr. Michael Steiner beendet seine Vorstandstätigkeit bei Porsche

Porsche vz.
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EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Ein Ingenieur aus Leidenschaft: Dr. Michael Steiner beendet seine Vorstandstätigkeit bei Porsche

30.10.2026 / 14:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ein Ingenieur aus Leidenschaft: Dr. Michael Steiner beendet seine Vorstandstätigkeit bei Porsche

Stuttgart. Mehr als zwei Jahrzehnte hat Dr. Michael Steiner (62) die Forschung und Entwicklung der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG geprägt – seit 2016 an der Spitze des im Entwicklungszentrum Weissach angesiedelten Vorstandsressorts. Im Mai 2027 endet seine äusserst erfolgreiche Tätigkeit beim Sportwagenhersteller. Knapp 25 Jahre nach seinem Einstieg wird Dr. Michael Steiner, der seit 2025 auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender ist, den Vorstandsposten an Jörg Bartels (52) übergeben. Bartels wechselt von der Mercedes-Benz AG zur Porsche AG. Er verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie und verantwortet aktuell die weltweite Entwicklung aller Antriebssysteme. Zuvor war er als President und CEO der Beijing Benz Automotive Co. (BBAC) in China tätig. Erst vor wenigen Wochen hatte der Sportwagenhersteller auf dem Capital Markets Day seine Strategie Sportwagenschmiede ’35 vorgestellt, an der Michael Steiner intensiv mitgewirkt hat. Bartels soll die langfristig angelegte Strategie nun massgeblich mitgestalten und für das Vorstandsressort Forschung und Entwicklung konsequent umsetzen.

„Michael Steiner verkörpert Weissach und seine Bedeutung für Porsche wie kein anderer. Sein Name steht nicht nur für zahlreiche markenprägende Innovationen, sondern auch für unzählige Siege auf den legendären Rennstrecken dieser Welt“, sagt Dr. Wolfgang Porsche, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG. „Sein umfassendes und tiefes technologisches Verständnis war auch massgeblich, um den Markenkern von Porsche in das Zeitalter der Elektromobilität zu überführen. Herzlichen Dank an Dr. Michael Steiner für seine herausragende Arbeit. Für die Zukunft wünschen wir ihm persönlich alles Gute.“

Nach einem Studium des Maschinenwesens an der Technischen Universität München und der Promotion zum Dr.-Ing. startete Dr. Michael Steiner seine berufliche Karriere in der Automobilindustrie 1995 bei der Mercedes Benz AG. 2002 wechselte er zu Porsche als Leiter Innovationen, Konzepte & CAE und war parallel Generalbevollmächtigter der Porsche Engineering Group GmbH. 2005 übernahm er die Leitung der Baureihe Panamera, bevor er ab 2011 für die Entwicklung Gesamtfahrzeug und Qualität verantwortlich zeichnete. 2016 folgte die Berufung zum Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Porsche. Von 2022 bis 2025 brachte er seine umfassende Expertise zusätzlich in den Volkswagen Konzern ein. Als Leiter Konzern Forschung und Entwicklung hatte er die Verantwortung für die zentralen Technologie- und Architekturthemen innerhalb des Konzerns. 2025 folgte seine Ernennung zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Porsche AG.

Unter der Leitung von Dr. Michael Steiner hat die Forschung und Entwicklung bei Porsche eine umfassende Transformation durchlaufen. In seiner Amtszeit hat Dr. Michael Steiner die Modellgenerationen 991 und 992 des 911 geprägt, das Produktportfolio auf höchstem technischen Niveau weiterentwickelt und den Taycan als erstes vollelektrisches Porsche Serienfahrzeug mit 800-Volt-Architektur auf den Markt begleitet. In jüngster Vergangenheit entstanden unter seiner Führung zahlreiche Innovationen wie unter anderem Porsche Active Ride, eine völlig neue Verbindung von Fahrdynamik und -komfort im Panamera. Und auch die Einführung des T-Hybrid-Antriebs im 911 Carrera GTS und 911 Turbo S zählt zu den eindrücklichsten technischen Innovationen in der Amtszeit von Dr. Michael Steiner. Dabei handelt es sich um ein zukunftsweisendes Performance-Hybridsystem für die Marken-Ikone.

In der Ägide von Dr. Michael Steiner feierte Porsche zudem zahlreiche Erfolge im Motorsport. 2017 zum Beispiel errang Porsche im dritten Jahr in Folge das Triple in der LMP1-Klasse: Sieg bei den 24-Stunden von Le Mans, Gewinn der Hersteller-Weltmeisterschaft und des Fahrertitels in der FIA World Endurance Championship. Mit dem Einstieg in die Formel E eröffnete Porsche in seiner Amtszeit ein weiteres Kapitel im Motorsport – und auch dies mit Erfolg und Weltmeistertiteln in der Fahrer- und Herstellerwertung.

„Michael Steiner hat es mit seinem Team immer wieder aufs Neue verstanden, die Motorsport-Gene in unsere Serienfahrzeuge zu übertragen. Er ist Ingenieur aus Leidenschaft, dessen technische Expertise und Persönlichkeit ich sehr schätze. Zuletzt haben wir bei der Erarbeitung der Strategie Sportwagenschmiede ’35 intensiv zusammengearbeitet. Michael Steiner und ich haben diesen Wechsel gemeinsam vorbereitet und werden die Übergabe an seinen Nachfolger im engen Schulterschluss organisieren“, sagt Dr. Michael Leiters, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. „Schon jetzt freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Jörg Bartels. Er bringt umfassende Erfahrung in der Fahrzeugentwicklung und Transformation mit und hat international gearbeitet. Er wird die bereits initiierte Neuausrichtung unserer Forschung und Entwicklung konsequent vorantreiben.“

Jörg Bartels ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Fahrzeugentwicklung tätig und verbindet tiefes Technologieverständnis mit hoher Kompetenz für das   Gesamtfahrzeug. Seine Erfahrung reicht von der Entwicklung einzelner Komponenten und komplexer Fahrzeugsysteme bis hin zur Gesamtverantwortung ganzer Fahrzeugplattformen und Produktlinien. Damit hat er die Entwicklung moderner Fahrzeuggenerationen mitgeprägt – von der technischen Auslegung bis zur Industrialisierung. Bartels führte internationale Entwicklungsorganisationen in Europa und Asien. Als President und CEO der Beijing Benz Automotive Co., Ltd (BBAC) hat er selbst einige Jahre in China gearbeitet.


30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +497119110
E-Mail: info@porsche.de
Internet: https://www.porsche.com/international/
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WKN: PAG911
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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