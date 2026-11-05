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05.11.2026 07:05:04

EQS-News: EDAG Engineering Group AG: Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 deutlich verbessert

EDAG Engineering Group
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EQS-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
EDAG Engineering Group AG: Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 deutlich verbessert

05.11.2026 / 07:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EDAG Engineering Group AG: Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 deutlich verbessert

  • Umsatz bei 498,7 Mio. EUR in weiterhin herausforderndem Marktumfeld
  • Adjusted EBIT steigt auf 4,7 Mio. EUR, adjusted EBIT-Marge bei 0,9 %
  • Defence-Auftragseingang auf 56,7 Mio. EUR nahezu verdreifacht

 

Arbon, 5. November 2026 – Die EDAG Engineering Group AG, einer der weltweit führenden unabhängigen Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions, hat in den ersten neun Monaten 2026 ihre operative Profitabilität trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds deutlich verbessert. Der Konzernumsatz belief sich auf 498,7 Mio. EUR und lag damit 8,8 Prozent unter dem Vorjahreswert von 547,2 Mio. EUR. Insbesondere die anhaltende Investitions- und Vergabezurückhaltung in der Automobilindustrie sowie geringere Projektabrufe belasteten die Umsatzentwicklung.

Das adjusted EBIT verbesserte sich deutlich auf 4,7 Mio. EUR nach -4,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die adjusted EBIT-Marge stieg entsprechend von -0,8 Prozent auf 0,9 Prozent. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung waren die in den vergangenen Jahren umgesetzten Restrukturierungs- und Effizienzmassnahmen, die Anpassung der Kostenbasis sowie der weitere Ausbau der Global-Delivery-Standorte.

„Die positive Ergebnisentwicklung zeigt, dass unsere Massnahmen greifen und wir EDAG operativ effizienter und widerstandsfähiger aufgestellt haben. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld anspruchsvoll und unsere Profitabilität noch unter unserem Zielniveau. Neben konsequenter Kosten- und Auslastungssteuerung treiben wir deshalb unsere Diversifizierung und den Ausbau unserer Global-Delivery-Standorte weiter voran. Besonders erfreulich entwickelt sich dabei unser Defence-Geschäft, in dem wir den Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu verdreifachen konnten.“, sagt Harald Keller, CEO der EDAG Group.

Für das Gesamtjahr wird ein Umsatzrückgang von bis zu rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Die Prognose für die adjusted EBIT-Marge bleibt mit einem positiven Ergebnisniveau von bis zu rund 3 Prozent unverändert. Für die Investitionsquote wird weiterhin eine Bandbreite von 2 bis 3 Prozent erwartet.

 

Über die EDAG Group

Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions. Das Unternehmen verbindet exzellente Ingenieurskunst mit neuesten Technologietrends und begleitet Kunden ganzheitlich bei der Entwicklung komplexer Produkte, Systeme und Produktionslösungen in einem zunehmend vernetzten Umfeld. 

Mit einem interdisziplinären Team von rund 8.000 Expertinnen und Experten, ihrem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten und über 55 Jahren Engineering-Erfahrung verfolgt die EDAG Group einen einzigartigen 360-Grad-Entwicklungsansatz, der moderne Mobilitätslösungen ebenso umfasst wie industrielle Anwendungen, sicherheitswirksame Systeme sowie komplexe Entwicklungs- und Transformationsvorhaben für den öffentlichen Sektor. 

Industrieübergreifend entwickelt die EDAG Group Produkte, Produktionsfabriken und -anlagen, die alle fertigungsrelevanten Prozesse ganzheitlich berücksichtigen und digital vernetzen. Innovative Strategien, datenbasierte Entwicklungsansätze und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur bilden die Grundlage für zukunftsweisende Lösungen – von hochautomatisierten Industrieumgebungen über resiliente Defence-Systeme bis hin zu nachhaltigen Konzepten für öffentliche Auftraggeber. Der interdisziplinäre Ansatz sowie ein starkes Partnernetzwerk ermöglichen ein optimales Kundenerlebnis für einen internationalen Kundenstamm aus führenden Unternehmen, Institutionen und öffentlichen Auftraggebern. 

Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 714 Millionen Euro. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der EDAG Group: www.edag.com

 

 

Pressekontakte:

Investor Relations

Christian Schütze
Head of Investor Relations
Mobil :     +49 (0) 175- 8020 226
Mail:        ir@edag-group.ag
www.ir.edag.com

 

Public Relations

Felix Schuster 
Head of Marketing & Communications
Mobil :    +49 (0) 173 - 7345473
Mail:       communications@edag.com
www.edag.com

 

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen


Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG-Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Schweiz
Telefon: +41 71 54433-0
E-Mail: ir@edag-group.ag
Internet: ir.edag.com
ISIN: CH0303692047
WKN: A143NB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900LQ2ZJ7F5Z4KN18
EQS News ID: 2428440

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2428440  05.11.2026 CET/CEST

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