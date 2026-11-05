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05.11.2026 07:05:04
EQS-News: EDAG Engineering Group AG: Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 deutlich verbessert
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EQS-News: EDAG Engineering Group AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
EDAG Engineering Group AG: Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 deutlich verbessert
Arbon, 5. November 2026 – Die EDAG Engineering Group AG, einer der weltweit führenden unabhängigen Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions, hat in den ersten neun Monaten 2026 ihre operative Profitabilität trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds deutlich verbessert. Der Konzernumsatz belief sich auf 498,7 Mio. EUR und lag damit 8,8 Prozent unter dem Vorjahreswert von 547,2 Mio. EUR. Insbesondere die anhaltende Investitions- und Vergabezurückhaltung in der Automobilindustrie sowie geringere Projektabrufe belasteten die Umsatzentwicklung.
Das adjusted EBIT verbesserte sich deutlich auf 4,7 Mio. EUR nach -4,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die adjusted EBIT-Marge stieg entsprechend von -0,8 Prozent auf 0,9 Prozent. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung waren die in den vergangenen Jahren umgesetzten Restrukturierungs- und Effizienzmassnahmen, die Anpassung der Kostenbasis sowie der weitere Ausbau der Global-Delivery-Standorte.
„Die positive Ergebnisentwicklung zeigt, dass unsere Massnahmen greifen und wir EDAG operativ effizienter und widerstandsfähiger aufgestellt haben. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld anspruchsvoll und unsere Profitabilität noch unter unserem Zielniveau. Neben konsequenter Kosten- und Auslastungssteuerung treiben wir deshalb unsere Diversifizierung und den Ausbau unserer Global-Delivery-Standorte weiter voran. Besonders erfreulich entwickelt sich dabei unser Defence-Geschäft, in dem wir den Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu verdreifachen konnten.“, sagt Harald Keller, CEO der EDAG Group.
Für das Gesamtjahr wird ein Umsatzrückgang von bis zu rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Die Prognose für die adjusted EBIT-Marge bleibt mit einem positiven Ergebnisniveau von bis zu rund 3 Prozent unverändert. Für die Investitionsquote wird weiterhin eine Bandbreite von 2 bis 3 Prozent erwartet.
Über die EDAG Group
Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions. Das Unternehmen verbindet exzellente Ingenieurskunst mit neuesten Technologietrends und begleitet Kunden ganzheitlich bei der Entwicklung komplexer Produkte, Systeme und Produktionslösungen in einem zunehmend vernetzten Umfeld.
Mit einem interdisziplinären Team von rund 8.000 Expertinnen und Experten, ihrem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten und über 55 Jahren Engineering-Erfahrung verfolgt die EDAG Group einen einzigartigen 360-Grad-Entwicklungsansatz, der moderne Mobilitätslösungen ebenso umfasst wie industrielle Anwendungen, sicherheitswirksame Systeme sowie komplexe Entwicklungs- und Transformationsvorhaben für den öffentlichen Sektor.
Industrieübergreifend entwickelt die EDAG Group Produkte, Produktionsfabriken und -anlagen, die alle fertigungsrelevanten Prozesse ganzheitlich berücksichtigen und digital vernetzen. Innovative Strategien, datenbasierte Entwicklungsansätze und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur bilden die Grundlage für zukunftsweisende Lösungen – von hochautomatisierten Industrieumgebungen über resiliente Defence-Systeme bis hin zu nachhaltigen Konzepten für öffentliche Auftraggeber. Der interdisziplinäre Ansatz sowie ein starkes Partnernetzwerk ermöglichen ein optimales Kundenerlebnis für einen internationalen Kundenstamm aus führenden Unternehmen, Institutionen und öffentlichen Auftraggebern.
Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 714 Millionen Euro.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der EDAG Group: www.edag.com
Pressekontakte:
Investor Relations
Christian Schütze
Public Relations
Felix Schuster
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EDAG Engineering Group AG
|Schlossgasse 2
|9320 Arbon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 71 54433-0
|E-Mail:
|ir@edag-group.ag
|Internet:
|ir.edag.com
|ISIN:
|CH0303692047
|WKN:
|A143NB
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900LQ2ZJ7F5Z4KN18
|EQS News ID:
|2428440
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2428440 05.11.2026 CET/CEST
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