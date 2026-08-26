EQS-News: EDAG Engineering Group AG: EDAG erreicht im ersten Halbjahr 2026 schwarze Null auf Basis adjusted EBIT

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EDAG Engineering Group AG: EDAG erreicht im ersten Halbjahr 2026 schwarze Null auf Basis adjusted EBIT



26.08.2026 / 07:10 CET/CEST

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EDAG Engineering Group AG:

EDAG erreicht im ersten Halbjahr 2026 schwarze Null auf Basis adjusted EBIT

Umsatz bei 334,4 Mio. EUR in weiterhin herausforderndem Marktumfeld

Adjusted EBIT bei 0,3 Mio. EUR

Steigerung der Eigenkapitalquote auf 25,5 % durch erfolgreiche Kapitalmassnahmen

Wachstum im Defence Bereich und Ausbau des Global Delivery Standort Indien

Arbon, 26. August 2026 – Die EDAG Engineering Group AG, einer der weltweit führenden unabhängigen Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions, hat im ersten Halbjahr 2026 operative Erfolge erzielt. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds, insbesondere in der Automobilindustrie, verbesserte sich die Profitabilität deutlich.

Der Konzernumsatz lag im ersten Halbjahr 2026 bei 334,4 Mio. EUR und damit unter dem Vorjahreswert von 366,7 Mio. EUR. Das Umsatzniveau spiegelte das weiterhin allgemein anspruchsvolle Marktumfeld sowie die dadurch bedingte zurückhaltende Investitions- und Vergabepraxis vieler Kunden wider. Dennoch entwickelte sich der Auftragsbestand positiv und erhöhte sich zum 30. Juni 2026 um rund 11 Prozent auf 372,6 Mio. EUR. Dies unterstreicht die weiterhin gute Marktpositionierung der EDAG Group und bildet eine solide Basis für die weitere Geschäftsentwicklung.

Das adjusted EBIT verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 0,3 Mio. EUR nach -7,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die adjusted EBIT-Marge stieg entsprechend auf 0,1 Prozent (H1 2025: -2,1 Prozent). Massgebliche Treiber der Ergebnisverbesserung waren die in den vergangenen Jahren umgesetzten Restrukturierungs- und Effizienzmassnahmen sowie der zunehmende Einsatz internationaler Delivery-Strukturen.

„Auch wenn die Nachfrage in wichtigen Teilen unseres Kernmarktes weiterhin verhalten bleibt, zeigen die Ergebnisse des ersten Halbjahres, dass unsere eingeleiteten Massnahmen wirken. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Defence-Geschäft, in dem wir unsere Umsätze im ersten Halbjahr verdoppeln konnten. Gleichzeitig stärken wir in Indien unsere internationalen End-to-End-Delivery & Kompetenz Strukturen, insbesondere in den Bereichen Software, Automation und Robotik sowie der Entwicklungs- und Absicherungskompetenz entlang zentraler Fahrzeugdomänen“, sagt Harald Keller, CEO der EDAG Group.

Im Juni 2026 setzte EDAG eine Kapitalerhöhung über 50 Mio. EUR sowie ein Pflichtwandeldarlehen über 25 Mio. EUR erfolgreich um. Der EDAG Group flossen damit 75 Mio. EUR zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und der finanziellen Flexibilität zu. Das Eigenkapital erhöhte sich dadurch zum 30. Juni 2026 auf 157,6 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 88,6 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote stieg von 15,1 Prozent auf 25,5 Prozent.

„Mit den erfolgreich umgesetzten Kapitalmassnahmen und der Anfang Juli erfolgten Refinanzierung durch eine syndizierte Kreditvereinbarung haben wir die EDAG Group nachhaltig gestärkt und die finanzielle Flexibilität deutlich erhöht. Damit verfügen wir über eine solide Grundlage für die weitere Umsetzung unserer strategischen Massnahmen“, erklärt Holger Merz, CFO der EDAG Group.

Vor dem Hintergrund des weiterhin herausfordernden Marktumfelds konkretisiert die EDAG Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Das Management erwartet nun eine Umsatzentwicklung in einer Bandbreite von rund -5 bis 0 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erwartet eine positive adjusted EBIT-Marge von bis zu rund 3 Prozent. Bei den Investitionen erwartet die EDAG eine Quote am unteren Ende der Guidance von 2 bis 3 Prozent.

Über die EDAG Group

Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions. Das Unternehmen verbindet exzellente Ingenieurskunst mit neuesten Technologietrends und begleitet Kunden ganzheitlich bei der Entwicklung komplexer Produkte, Systeme und Produktionslösungen in einem zunehmend vernetzten Umfeld.

Mit einem interdisziplinären Team von rund 8.000 Expertinnen und Experten, ihrem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten und über 55 Jahren Engineering-Erfahrung verfolgt die EDAG Group einen einzigartigen 360-Grad-Entwicklungsansatz, der moderne Mobilitätslösungen ebenso umfasst wie industrielle Anwendungen, sicherheitswirksame Systeme sowie komplexe Entwicklungs- und Transformationsvorhaben für den öffentlichen Sektor.

Industrieübergreifend entwickelt die EDAG Group Produkte, Produktionsfabriken und -anlagen, die alle fertigungsrelevanten Prozesse ganzheitlich berücksichtigen und digital vernetzen. Innovative Strategien, datenbasierte Entwicklungsansätze und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur bilden die Grundlage für zukunftsweisende Lösungen – von hochautomatisierten Industrieumgebungen über resiliente Defence-Systeme bis hin zu nachhaltigen Konzepten für öffentliche Auftraggeber. Der interdisziplinäre Ansatz sowie ein starkes Partnernetzwerk ermöglichen ein optimales Kundenerlebnis für einen internationalen Kundenstamm aus führenden Unternehmen, Institutionen und öffentlichen Auftraggebern.

Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 714 Millionen Euro.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der EDAG Group: www.edag.com

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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG-Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.