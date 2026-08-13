Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9386 0.1%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’351 -1.3%  Bitcoin 51’587 0.1%  Dollar 0.8141 0.1%  Öl 87.1 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Luzerner Kantonalbank125293061ams-OSRAM137918297Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Eignet sich ETF-Sparen als erster Schritt, um an der Börse Fuss zu fassen?
Feature bei WhatsApp: Dazu dient der Stern beim Chatten
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
Suche...
Plus500 Depot

ecotel communication Aktie 2489718 / DE0005854343

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 08:00:14

EQS-News: ecotel mit stabiler Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026

ecotel communication
6.27 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
ecotel mit stabiler Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026

13.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

• Konzernumsatz steigt um 14,7 % auf 65,4 Mio. EUR
• EBITDA verbessert sich auf 3,7 Mio. EUR
• EBIT wächst auf 1,5 Mio. EUR
• Free Cashflow im positiven Bereich
• Nettofinanzvermögen bei 1,4 Mio. EUR

Düsseldorf, 13. August 2026

Ecotel - bundesweit führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden - hat im ersten Halbjahr 2026 ihre stabile Geschäftsentwicklung fortgesetzt und Umsatz, Ergebnis sowie Cashflow gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert. Der Konzernumsatz erhöhte sich um 14,7 % auf 65,4 Mio. EUR (Vorjahr: 57,0 Mio. EUR).

Das Geschäftskundensegment zeigte mit einem Umsatz von 24,7 Mio. EUR weiterhin eine stabile Entwicklung. Im Segment ecotel Wholesale stieg der Umsatz auf 40,7 Mio. EUR (Vorjahr: 32,1 Mio. EUR). Wesentliche Impulse kamen aus dem Voice-Geschäft. Darüber hinaus entwickelte sich das Datengeschäft positiv und trug zur weiteren Verbesserung der Wertschöpfung bei.

Der Rohertrag erhöhte sich auf 18,7 Mio. EUR nach 17,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Auf dieser Basis verbesserte sich das EBITDA auf 3,7 Mio. EUR (Vorjahr: 3,2 Mio. EUR). Das EBIT stieg auf 1,5 Mio. EUR nach 0,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Konzernüberschuss erhöhte sich auf 0,9 Mio. EUR (Vorjahr: 0,7 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 EUR nach 0,20 EUR im Vorjahr.

Die Cashflow-Situation entwickelte sich im ersten Halbjahr deutlich positiv. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 2,8 Mio. EUR, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Mittelabfluss von 0,6 Mio. EUR verzeichnet worden war. Der Free Cashflow lag mit 0,9 Mio. EUR ebenfalls über dem Vorjahreswert von -2,8 Mio. EUR.

Zum 30. Juni 2026 verfügte der Konzern über einen Finanzmittelfonds von 1,4 Mio. EUR. Das Nettofinanzvermögen verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. EUR auf 1,4 Mio. EUR.
Im August 2026 wird ecotel eine Umsatzsteuerzahlung in Höhe von 2,8 Mio. EUR leisten. Die Zahlung erfolgt zur Vermeidung weiterer Zinsbelastungen. Unabhängig davon hält die Gesellschaft an ihrer abweichenden Rechtsauffassung fest und hat gegen den Bescheid Rechtsmittel eingelegt. Die Auszahlung wird den Cashflow im weiteren Jahresverlauf entsprechend belasten. Die Gesellschaft verfügt jedoch weiterhin über eine solide Finanz- und Liquiditätsbasis.

Auf Basis der Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt ecotel ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026. Für das Gesamtjahr erwartet die Gesellschaft weiterhin einen Umsatz innerhalb der prognostizierten Bandbreite, voraussichtlich im unteren Bereich der Guidance. Der Fokus liegt weiterhin auf einer stabilen operativen Entwicklung, dem weiteren Ausbau margenstärkerer Dienstleistungen sowie der nachhaltigen Stärkung der Finanz- und Bilanzstruktur.
Über die ecotel communication ag:
Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.
Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 210 Mitarbeiter.

Hinweis:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Investor Relations

ecotel communication ag
Investor Relations
+49 (0) 211-55 007 740
E-Mail: investorrelations@ecotel.de

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de
 

13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ecotel communication ag
Prinzenallee 11
40549 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 55 00 70
Fax: +49 (0)211 55 00 7 222
E-Mail: info@ecotel.de
Internet: www.ecotel.de
ISIN: DE0005854343
WKN: 585434
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200GSXYBP2TJE6J38
EQS News ID: 2381774

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381774  13.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ecotel communication ag

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ecotel communication ag

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
13.08.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
13.08.26 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.18 19.79 SEBWZU
Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.