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EcoGraf sichert Fördermittel vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für Epanko



23.11.2026 / 11:00 CET/CEST

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23. November 2026

EcoGraf sichert Fördermittel vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für Epanko

Partnerschaft im Wert von 1,4 Millionen Euro zur Förderung von Gemeindeentwicklungs-, Beschäftigungs- und Umweltprogrammen in Tansania

EcoGraf Limited („EcoGraf“ oder „das Unternehmen“) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die Genehmigung eines bis zu 1,4 Millionen Euro (2,3 Millionen AUD) schweren Programms zur Gemeinde- und Umweltentwicklung bekannt zu geben, das in Partnerschaft mit dem Unternehmen umgesetzt werden soll, um die Lebensgrundlagen vor Ort zu verbessern und eine inklusive wirtschaftliche Entwicklung in den Gemeinden rund um sein Epanko-Graphit-Projekt in Tansania („Epanko-Projekt“) zu stärken. Die von der deutschen Bundesregierung unterstützte Initiative „develoPPP“ wird von DEG Impulse verwaltet, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG und Teil der KfW-Gruppe.

Im Rahmen des develoPPP-Programms stellt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Fördermittel in Höhe von 700.000 € für die Initiative von EcoGraf bereit, die zusammen mit dem entsprechenden Eigenbeitrag von EcoGraf über einen Zeitraum von zwei Jahren bis zu 1,4 Millionen € für nachhaltige Entwicklungsmassnahmen zugunsten der Gemeinden rund um das Epanko-Projekt bereitstellen werden.

Durch diese öffentlich-private Partnerschaft werden EcoGraf und DEG Impulse gemeinsam in die Kompetenzentwicklung, die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Umweltschutz und die Förderung lokaler Unternehmen im Bezirk Ulanga investieren. Das Programm wird sich über zwei Jahre erstrecken und umfasst:

berufliche und technische Ausbildung in Zusammenarbeit mit der tansanischen Behörde für berufliche Bildung und Ausbildung (VETA);

Förderung lokaler Unternehmen und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten;

die Errichtung einer gemeindeeigenen Ziegelfabrik;

Abfallsammlung und Umweltmanagement;

Baumschulen und Initiativen zur Erhaltung der Artenvielfalt; sowie

die Renaturierung degradierter Flächen.

Die Programme wurden ausgewählt, um der lokalen Bevölkerung den grösstmöglichen Nutzen zu bieten und gleichzeitig Dienstleistungen sowie qualifizierte Arbeitskräfte in der Region zu etablieren, was der Entwicklung des Epanko-Projekts des Unternehmens zugutekommt, indem der derzeitige Mangel an lokalen Fachkräften behoben wird.

EcoGraf verfolgt einen Ansatz der nachhaltigen Entwicklung, der darauf abzielt, den Gastgemeinden dauerhafte Vorteile zu verschaffen. Dabei stützt sich das Unternehmen auf die Rahmenwerke der IFC und der Weltbank und strebt gleichzeitig umfassendere sozioökonomische Auswirkungen an.

Die Partnerschaft folgt zudem auf die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der Nawenge Secondary School im Bezirk Ulanga, wo das Unternehmen im Rahmen des develoPPP-Programms seine Baumschule für einheimische Pflanzen und seine Initiativen zur Biodiversität ansiedeln möchte.

Das Unternehmen begrüsst die Unterstützung durch das BMZ und DEG Impulse. Diese Partnerschaft zeigt, wie internationale Zusammenarbeit dauerhafte Vorteile für die Gastgemeinden schaffen und sichere, nachhaltige Lieferketten für Graphit und Batteriematerialien für Deutschland und Europa fördern kann.

Die Förderung wird dazu beitragen, dass die Entwicklung von Epanko dem Distrikt Ulanga zugutekommt, der sich über rund 24.460 Quadratkilometer erstreckt und mit wachsendem Bevölkerungs- und Entwaldungsdruck konfrontiert ist. Ulanga grenzt an den Nyerere-Nationalpark und die Kilombero-Feuchtgebiete und ist Teil einer ökologisch bedeutenden Landschaft, in der eine nachhaltige Gemeindeentwicklung die Lebensgrundlagen stärken und zum Schutz der Wälder, der Artenvielfalt und kritischer Ökosysteme beitragen kann.

Epanko hat sich zum Ziel gesetzt, einen Massstab für die nachhaltige Erschliessung kritischer Mineralien in Afrika zu setzen und dabei gemeinsame Vorteile für lokale Gemeinden und wichtige Interessengruppen zu schaffen.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

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Andrew Spinks

Managing Director

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Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto -, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Grossflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

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