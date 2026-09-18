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18.09.2026 10:40:53

EQS-News: EcoGraf Live: Graphit für Europa | Management Q&A

EcoGraf
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Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges
EcoGraf Live: Graphit für Europa | Management Q&A

18.09.2026 / 10:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Jeder einzelne Lithium-Ionen-Akku enthält mehr Graphit als Lithium, Nickel und Kobalt zusammen – und Europa ist bei Graphit stärker von China abhängig als bei jedem anderen Batterierohstoff.

Die australische EcoGraf Ltd. (ASX: EGR, FSE: FMK) hat sich so positioniert, dass sie Teil der Lösung für genau dieses Problem werden könnte. Mit ihrem Vorzeigeprojekt Epanko in Tansania, der über die KfW IPEX-Bank arrangierten Fremdfinanzierung, wichtigen Abnahmevereinbarungen mit Partnern wie Thyssenkrupp und der umweltfreundlichen HFfree®-Reinigungstechnologie nähert sich das Unternehmen jetzt einer endgültigen Investitions- und Bauentscheidung.

Wie ist der Stand des Finanzierungsprozesses, bei den verbleibenden Bedingungen der Kreditgeber und bei der geschäftlichen Expansion? Fragen Sie jetzt das Management direkt in dem von Goldinvest.de veranstalteten Youtube Live-Webinar!

Was Sie erwartet:

• Prägnante Präsentation (10–15 Min.): Aktueller Stand zu Epanko, Fortschritte bei den Abnahmevereinbarungen, Kommerzialisierung von HFfree® und wichtige Meilensteine.
• Offene Fragerunde: Direkte Antworten auf Ihre im Voraus und live im Chat eingereichten Fragen.
• Referenten: Andrew Spinks (Geschäftsführer) & John Ciganek (Leiter Unternehmensentwicklung)

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Veranstaltungsdetails:

Datum: Dienstag, 22. September 2026
Uhrzeit: 12:15 Uhr MESZ / 18:15 Uhr AWST
Dauer: ca. 1 Stunde
Ort: Live auf YouTube
Sprache: Diskussion der Geschäftsführung auf Englisch, Moderation auf Deutsch (Fragen sind in beiden Sprachen willkommen)
Teilnahme: Kostenlos

Reichen Sie Ihre Fragen bei der Anmeldung ein – vorab eingereichte Fragen werden während der Live-Fragerunde zuerst beantwortet.

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