Kibaran Resources Aktie 11689591 / AU000000KNL2
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03.09.2026 10:30:03
EQS-News: EcoGraf Limited: Garantiertes Aktienkaufprogramm
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EQS-News: EcoGraf Limited
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
3. September 2026
Garantiertes Aktienkaufprogramm
EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX:EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, ein garantiertes Aktienkaufprogramm (Programm oder SPP) anzukündigen, im Rahmen dessen neue, voll eingezahlte Stammaktien der Gesellschaft (neue Aktien) angeboten werden, um rund 2.000.000 AUD (vor Kosten) zu erlösen, wobei die Gesellschaft die Möglichkeit hat, SPP-Zeichnungsanträge anzunehmen, die über den garantierten Betrag hinausgehen.
EcoGraf baut ein vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterialien auf, um hochreine Produkte zu liefern, die den weltweiten Übergang zu sauberer Energie und Elektrifizierung unterstützen.
Das Geschäft stützt sich auf hochmoderne und weitgehend risikominimierte Entwicklungen, wobei umfangreiche technische, ökologische, soziale, kommerzielle und finanzielle Arbeitsprogramme abgeschlossen sowie umfassende unabhängige Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt worden sind.
Die integrierte Entwicklungsstrategie umfasst:
Einzelheiten zum SPP
Zusammen mit den vorhandenen Barmitteln und der angekündigten Förderung der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von bis zu 2,0 Mio. € (3,2 Mio. AUD)1 sollen die eingeworbenen Mittel für folgende Zwecke verwendet werden:
Angesichts der erheblichen Fortschritte bei unserem Epanko-Projekt, einschliesslich der Erweiterungsstudien und der Weiterentwicklung unserer Midstream-Aufbereitungs- sowie unserer firmeneigenen Downstream-Reinigungsprojekte, nimmt der integrierte Geschäftsplan des Unternehmens rasch Gestalt an.
Das Unternehmen befindet sich nun in einer entscheidenden Phase der Entwicklung und Wertschöpfung, wobei derzeit wichtige Initiativen in den Bereichen Fremdfinanzierung, strategische Eigenkapitalbeschaffung und Absatzvereinbarungen vorangetrieben werden.
Darüber hinaus nähert sich das Unternehmen einem entscheidenden Wendepunkt, da sich die weltweiten Bemühungen zur Sicherung und Diversifizierung der Lieferketten für kritische Mineralien beschleunigen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Lieferungen aus nicht-chinesischen Quellen ist es von entscheidender Bedeutung, die Dynamik der vertikal integrierten Strategie des Unternehmens aufrechtzuerhalten, um das Unternehmen so zu positionieren, dass es diese Chancen nutzen und langfristigen Shareholder Value schaffen kann.
Die Mittel werden zur Weiterführung der Aktivitäten des Unternehmens verwendet, während die Initiativen zur Fremd- und strategischen Eigenkapitalfinanzierung abgeschlossen werden.
Das SPP wurde bewusst als bescheidene Kapitalerhöhung strukturiert, um die Verwässerung zu begrenzen und den teilnehmenden Aktionären gleichzeitig ein maximales Engagement an der zukünftigen Wertschöpfung des Projekts zu ermöglichen. Angesichts der praktischen Einschränkungen eines SPP als Finanzierungsmechanismus in verschiedenen ausländischen Rechtsordnungen wird eine Reihe von Aktionären nicht teilnehmen können. Um diesen gerecht zu werden, wird das Unternehmen das SPP möglicherweise durch eine Aufstockungsplatzierung bei institutionellen und erfahrenen Anlegern ergänzen.
Vorläufiger Zeitplan
Diese Termine sind lediglich vorläufig. Die Gesellschaft kann die Termine und Zeitpunkte des Angebots vorbehaltlich des Corporations Act 2001 (Cth), der Börsenvorschriften und anderer geltender Gesetze ohne vorherige Ankündigung ändern.
Daher kann das garantierte SPP vorzeitig geschlossen werden, und Aktionäre, die daran teilnehmen möchten, werden gebeten, ihre Anträge so früh wie möglich einzureichen.
Im Falle einer Überzeichnung vor dem Abschlussstichtag kann der Vorstand nach eigenem Ermessen die Zeichnungen anteilig auf der Grundlage der Höhe der bestehenden Beteiligung des berechtigten Aktionärs zum Stichtag kürzen. Eine Kürzung für von Verwahrstellen gehaltene Aktien erfolgt auf der Ebene des zugrunde liegenden Begünstigten. Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen auch beschliessen, die Zuteilungen im Falle einer Überzeichnung zu erhöhen.
Die im Rahmen des Plans auszugebenden neuen Aktien werden so bald wie vernünftigerweise möglich nach dem Abschlussdatum und in jedem Fall innerhalb von fünf Geschäftstagen nach dem Abschlussdatum ausgegeben und sind ab dem Ausgabedatum in jeder Hinsicht den übrigen voll eingezahlten Stammaktien des Kapitals der Gesellschaft gleichgestellt.
Ausführliche Informationen zum SPP werden in der Angebotsbroschüre und im personalisierten Antragsformular enthalten sein, die den berechtigten Aktionären am Donnerstag, dem 3. September 2026, zur Verfügung gestellt werden. Die Angebotsbroschüre enthält Anweisungen zur Teilnahme am SPP. Das SPP unterliegt den in der Angebotsbroschüre dargelegten Bedingungen.
Aktuelle Aktivitäten
Details zu den aktuellen Aktivitäten des Unternehmens sind in den Ankündigungen des Unternehmens an die ASX aufgeführt und sind beim ASX (ASX: EGR) sowie auf der Website des Unternehmens verfügbar unter https://www.ecograf.com.au/
Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
INVESTOREN
Andrew Spinks
Managing Director
T: +61 8 6424 9002
https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2026/09/Corporate-Presentation-September-2026.pdf
Die Angebotsbroschüre des Aktienkaufprogramms zu lesen unter:
https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2026/09/Share-Purchase-Plan-Offer-Booklet.pdf
Zukunftsgerichtete Aussagen
Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung betreffen Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, das Ergebnis der SPP und etwaige mögliche Platzierung sowie die Absicht, Pläne, Strategien und Ziele des Unternehmens in Bezug auf die Verwendung von Mitteln. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem hier präsentierten oder implizit dargestellten abweichen. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden.
Produktionsziele und finanzielle Informationen
Produktionsziele und prognostizierte Finanzinformationen, die aus den in dieser Ankündigung enthaltenen Produktionsziele abgeleitet wurden, stammen aus der am 25. Februar 2026 veröffentlichten Bankfähige Machbarkeitsstudie mit dem Titel "Aktualisierte Bankfähige Machbarkeitsstudie" und basieren auf Erzreserven, die aus Mineralressourcen bestehen, bestehend aus 43 % Messressourcen und 57 % angezeigten Ressourcen für eine Lebensdauer von 22 Jahren. In den Erzreserven und den Produktionszielen wurden keine abgeleiteten Ressourcen enthalten. Inferred Resources wurden nur nebenbei mit den Gemessenen und Angezeigten Ressourcen abgebaut und für Zeitplanungszwecke als Abfall behandelt. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen zugrunde liegen, sowie den prognostizierten Finanzinformationen aus den in der vorherigen Marktankündigung genannten Produktionszielen weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
Nicht zur Veröffentlichung durch US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt
Diese Mitteilung darf nicht an US-Nachrichtenagenturen weitergegeben oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäss dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die von der Registrierungspflicht gemäss dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten ausgenommen oder diesen nicht unterworfen sind.
Über EcoGraf
EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:
• Epanko Graphitmine in Tansania;
• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;
• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und
• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.
In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Grossflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.
Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.
Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.
Das Recycling von Batterien ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf HFfree®-Reinigungsverfahrens zum Recycling von Batterieanodenmaterial verfügt das Unternehmen über eine einzigartige Möglichkeit, seine Kunden bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen.
Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.
Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
Anm. 1: Siehe die ASX-Mitteilung vom 11. Februar 2026 mit dem Titel „EcoGraf unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank“
03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2393296 03.09.2026 CET/CEST
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