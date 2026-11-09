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09.11.2026 15:25:03

EQS-News: EcoGraf ernennt Volkmar Klein zum strategischen Berater des Vorstands

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Personalie
EcoGraf ernennt Volkmar Klein zum strategischen Berater des Vorstands

09.11.2026 / 15:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stärkung der Präsenz in Deutschland, der Finanzierung und des internationalen strategischen Engagements

Die EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; FSE: FMK) freut sich, die Ernennung von Volkmar Klein zum strategischen Berater des Vorstands bekanntgeben zu dürfen. Dadurch wird die Präsenz des Unternehmens in Deutschland sowie in den internationalen Lieferketten für kritische Mineralien und Batterierohstoffe gestärkt.

Volkmar Klein ist Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Abgeordneter des Deutschen Bundestags, wo er von 2009 bis 2025 den Wahlkreis Siegen-Wittgenstein vertrat. Zuvor war er Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Er verfügt darüber hinaus über umfassende Erfahrung in den Bereichen wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, öffentliche Finanzen sowie internationale Angelegenheiten.

Mit der Ernennung verstärkt EcoGraf die strategische Kompetenz des Unternehmens auf Führungsebene und treibt wichtige Initiativen in Deutschland, Tansania und auf den internationalen Märkten für Batterierohstoffe voran.  Volkmar Klein wird den Vorstand beraten und die Geschäftsführung in Fragen der Regierungspolitik und der strategischen Einbindung von Stakeholdern unterstützen. Dabei soll der Schwerpunkt insbesondere auf folgenden Bereichen liegen:

  • Finanzierung des Projekts Epanko und geplante Aktivitäten im Bereich des Betriebs der deutschen HFfree-Anlage für Batterieanodenmaterial, einschliesslich Zusammenarbeit mit relevanten Stakeholdern aus Politik, Finanzwesen und Industrie;
  • Möglichkeiten zur Stärkung der deutsch-tansanischen Zusammenarbeit in den Bereichen kritische Mineralien, nachhaltige Entwicklung und wertschöpfende Verarbeitung;
  • Initiativen deutscher und europäischer Regierungen zur Förderung diversifizierter und sicherer Lieferketten für kritische Mineralien;
  • Internationales strategisches Engagement, einschliesslich potenzieller Chancen in Japan und anderen wichtigen Märkten für Batterierohstoffe.

Volkmar Klein wird dabei eng mit Dr. Peter Schuhmacher zusammenarbeiten, der ebenfalls als Berater des Vorstands[1] tätig ist und dessen umfassende internationale Erfahrung im Bereich Chemie und Batterierohstoffe die Downstream-Entwicklungsstrategie von EcoGraf unterstützt.

Die Berater ergänzen sich dabei gegenseitig und verfügen über Fachwissen in den Bereichen Regierungs- und Aussenpolitik, Projektfinanzierung, Entwicklung in Afrika, industrielle Entwicklung und Batterierohstoffe.

Unterstützung der deutschen Initiative und Strategie von EcoGraf

EcoGraf verstärkt im Zuge der Umsetzung der vertikal integrierten Strategie für Naturgraphit die Präsenz in Deutschland. Dabei wird das Projekt Epanko Graphite in Tansania mit der Entwicklung der EcoGraf HFfree®-Reinigungstechnologie für den europäischen Batteriemarkt verknüpft.

Die Ernennung folgt auf jüngste Treffen in Deutschland und Sydney, im Rahmen derer das Unternehmen die Gespräche über die Projektfinanzierung, den geplanten Ausbau des Downstream-Geschäfts in Deutschland sowie den Dialog mit Vertretern der deutschen Regierung und der Industrie vorantreibt.

Andrew Spinks, Managing Director, EcoGraf, erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass wir Volkmar Klein als Berater des Vorstands gewinnen konnten. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Regierungsarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und internationale Entwicklung verschafft EcoGraf eine wichtige zusätzliche Kompetenz, während wir unsere Finanzierungsaktivitäten und die geplante deutsche Downstream-Strategie vorantreiben können.

Deutschland gewinnt für EcoGraf zunehmend an Bedeutung. Unsere Strategie verbindet die Entwicklung von Epanko in Tansania, die Zusammenarbeit mit deutschen und europäischen Finanzinstituten sowie die geplante Errichtung einer HFfree-Anlage für Batterieanodenmaterial in Deutschland.

Die engen Beziehungen von Volkmar Klein in ganz Deutschland und Afrika sowie seine internationalen Netzwerke, die unter anderem Japan umfassen, werden uns bei der Umsetzung dieser Initiativen wertvolle strategische Unterstützung bieten.“

Volkmar Klein sagte dazu: „EcoGraf hat die grosse Chance, zur Entwicklung einer sicheren und nachhaltigen Lieferkette für Batterierohstoffe beizutragen, die Tansania mit Deutschland und Europa verbindet. Ich freue mich darauf, das Unternehmen bei der Weiterführung der Finanzierung von Epanko, der geplanten deutschen Downstream-Strategie und dem Dialog mit den entsprechenden Stakeholdern zu unterstützen.“

 

Diese Ankündigung wurde von Andrew Spinks, Managing Director, zur Veröffentlichung genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

INVESTOREN 

Andrew Spinks  

Managing Director 

Tel.: +61 8 6424 9002

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung enthalten Angaben, die sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse beziehen. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass sich diese künftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem unterscheiden, was hier dargestellt oder implizit wird. Das Unternehmen macht keinerlei Zusicherungen, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Resultate, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, auch tatsächlich eintreten werden.

 

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein vertikal integriertes Geschäft für Batterie-Anodenmaterialien auf, um hochreine Graphitprodukte für Lithium-Ionen-Batterien und die fortgeschrittenen Fertigungsmärkte herzustellen. Bisher wurden mehr 30 Mio. USD in den Aufbau eines hochattraktiven Graphitgeschäfts investiert, das Folgendes umfasst:

• die Graphitmine Epanko in Tansania;

• eine Anlage zur mechanischen Umformung in Tansania; 

• die HFfree®-Reinigungseinrichtungen von EcoGraf in unmittelbarer Nähe der Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden sowie

• die HFfree®-Reinigungstechnologie von EcoGraf zur Unterstützung des Batterie-Anoden-Recyclings.   

In Tansania entwickelt das Unternehmen das Geschäft mit natürlichem Flockengraphit TanzGraphite. Ausgehend vom Epanko-Graphitprojekt soll damit eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Ausgangsstoffen sichergestellt werden, die in den Verarbeitungsanlagen für Batterieanodenmaterial von EcoGraf® eingesetzt werden. Gleichzeitig sollen spezielle industrielle Anwendungen mit hochwertigen grossflächigen Flockengraphitprodukten versorgt werden.

Darüber hinaus plant das Unternehmen die Errichtung einer mechanischen Umformungsanlage in Tansania, in der das natürliche Flockengraphit zu Kugelgraphit (SpG) verarbeiten werden soll. Dieses mechanische Mikronisieren und Sphäromisieren ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batteriefähiges Anodenmaterial, das letztlich bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird.

Unter Einsatz der umweltfreundlichen HFfree® Reinigungstechnologie von EcoGraf wird das Unternehmen die SPG derart aufwerten, das 99,95%-iges hochleistungsfähiges Batterie-Anodenmaterial entsteht, mit dem Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden in Asien, Europa und Nordamerika versorgt werden können.

Auch das Batterierecycling ist entscheidend für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette und die erfolgreiche Anwendung des HFfree® Reinigungsprozesses von EcoGraf zum Recycling von Batterie-Anodenmaterial. Es bietet dem Unternehmen die einzigartige Chance, seine Kunden bei der Reduzierung von CO2-Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, X, Facebook und YouTube, oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um keine Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten mehr zu verpassen.

[1] Siehe ASX-Mitteilung vom 9. Juli 2026


09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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