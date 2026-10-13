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13.10.2026 14:00:03

EQS-News: Eckert & Ziegler und TerThera unterzeichnen Liefervertrag, der brasilianischen Patienten GMP-konforme Terbium-161-Radiopharmaka der nächsten Generation zugänglich macht.

Eckert & Ziegler
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EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Vertrag
Eckert & Ziegler und TerThera unterzeichnen Liefervertrag, der brasilianischen Patienten GMP-konforme Terbium-161-Radiopharmaka der nächsten Generation zugänglich macht.

13.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin/Breda, 13. Oktober 2026. Eckert & Ziegler Brazil, eine Tochtergesellschaft der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) und TerThera geben heute die Unterzeichnung eines strategischen Liefervertrags für Terbium-161 bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird TerThera sein GMP-konformes, trägerfreies (n.c.a.) Terbium-161 (Tb-161) an Eckert & Ziegler Brazil liefern. Diese Partnerschaft schafft eine wichtige und zuverlässige Lieferkette für das innovative Isotop in Südamerika und ermöglicht damit brasilianischen Patienten direkten Zugang zur nächsten Generation von Radioliganden-Therapien. Die Verfügbarkeit von Tb-161 in GMP-Qualität wird es lokalen pharmazeutischen Entwicklern und klinischen Einrichtungen zudem ermöglichen, die Kombination von Tb-161 mit neuartigen Peptiden, Antikörpern und FAP-Hemmern zu untersuchen, um ein breites Spektrum onkologischer Indikationen zu behandeln. Die Vereinbarung zwischen Eckert & Ziegler Brazil und TerThera bringt die nächste Generation der Radioligandentherapie (RLT) nach Brasilien und ermöglicht den Zugang zu einem neuartigen Radiopharmazeutikum für die Krebsbehandlung.

Terbium-161, ein durch Neutronenaktivierung hergestelltes, trägerfreies Lanthanid, ist ein äusserst vielversprechendes Radionuklid für die Radioligandentherapie (RLT), das vergleichbare chemische Eigenschaften wie bekannte Radiolanthanide aufweist und aufgrund der höchsten Auger-Elektronenemission mit einer höheren linearen Energieübertragung das Potenzial besitzt, die Antitumorwirkung bei primären und (mikro-)metastasierten Krebserkrankungen zu verbessern. Die neuesten klinischen Ergebnisse zeigen eine vielversprechende und wirksame Antitumor-Reaktion, selbst nach Beendigung der Behandlung mit konventionellen Medikamenten, und bieten eine neue Therapieoption durch die Abgabe einer maximalen, aber lokalisierten Tumordosis mit begrenzter Auswirkung auf gesundes Gewebe.

Ausbau der lokalen theranostischen Infrastruktur

„Es ist ein grosser Meilenstein, dass wir nach sechsjähriger Abwesenheit mit einem potenziell besseren Radionuklid nach Brasilien zurückkehren“, sagte Philippe van Overeem, CEO von TerThera. „Da wir Brasilien fast zwei Jahrzehnte lang mit Lutetium-177 beliefert haben, kenne ich die nuklearmedizinische Fachwelt dort aus erster Hand. Die Rückkehr in diesen Markt mit GMP-konformem Terbium-161 ermöglicht es uns, auf diesem Wissen aufzubauen und brasilianischen Ärzten und Forschern ein leistungsstarkes Mittel der nächsten Generation an die Hand zu geben, um Mikrometastasen und komplexe Tumoren effektiver zu behandeln.“

Die Vereinbarung baut auf der starken Präsenz von Eckert & Ziegler in Lateinamerika auf und verbindet die einzigartigen Isotopenproduktionskapazitäten von TerThera mit einem leistungsstarken regionalen Vertriebs- und Produktionsnetzwerk.

„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit TerThera dieses äusserst vielversprechende Isotop nach Südamerika zu bringen“, erklärte Fabrício Diel, Geschäftsführer von Eckert & Ziegler Brasilien. „Die Aufnahme von Terbium-161 in unser Portfolio passt perfekt zu unserer Mission „Wir helfen zu heilen“ und zu unserem Ziel, den lokalen Zugang zu strategischen theranostischen Lösungen zu erweitern. Durch die Kombination dieses hochwertigen Radionuklids mit modernen Targeting-Wirkstoffen hier in Brasilien verkürzen wir die Lieferkette und eröffnen onkologischen Patienten in der gesamten Region neue klinische Perspektiven.“

Über Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler SE ist mit mehr als 1.100 Mitarbeitern DER führende unabhängige Radioisotopenlieferant und Spezialist für isotopenbezogene Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Produkten für die Radiopharmazie, von der frühen Entwicklungsarbeit bis hin zur Auftragsfertigung und zum Vertrieb. Die Eckert & Ziegler-Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX-Index der Deutschen Börse notiert.
www.ezag.com

Über TerThera
TerThera ist ein auf die Radionuklidproduktion spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden. Die Gründer und Mitarbeiter von TerThera verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Nuklearmedizin und konzentrieren sich ausschliesslich auf die Herstellung des innovativen Radionuklids Terbium-161 (Tb-161). TerThera baut eine globale Plattform auf, um der wachsenden Nachfrage nach Radionukliden in der Onkologie und Nuklearmedizin gerecht zu werden.
www.terthera.com

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de


13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eckert & Ziegler SE
Robert-Rössle-Str.10
13125 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 941084-138
Fax: +49 30 941084-0
Internet: www.ezag.de
ISIN: DE0005659700
WKN: 565970
Indizes: SDAX, TecDax,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200EUDABLUKXCKG48
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2414828  13.10.2026 CET/CEST

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