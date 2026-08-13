Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 07:45:04
EQS-News: Eckert & Ziegler im ersten Halbjahr 2026 auf Kurs
|
EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
2. Quartal 2026:
1. Halbjahr 2026:
Jahresprognose 2026:
Berlin, 13. August 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 149,3 Mio. €. Das bereinigte EBIT der Gruppe sank um knapp 6% auf 33,3 Mio. €. Dagegen erhöhte sich das bereinigte EBIT im Segment Medical um rund 7% auf 24,9 Mio. €. Der Nettogewinn stieg um rund 5% zu und erreichte 22,4 Mio. € oder 0,36 € pro Aktie. Bereinigt um die ausserordentlichen Lizenzeinnahmen im Vorjahreszeitraum stieg der Konzernumsatz um 4% und das Ergebnis sogar um 9%. In 2026 wurden noch keine Umsätze aus dem Lizenzgeschäft realisiert.
13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eckert & Ziegler SE
|Robert-Rössle-Str.10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 941084-138
|Fax:
|+49 30 941084-0
|Internet:
|www.ezag.de
|ISIN:
|DE0005659700
|WKN:
|565970
|Indizes:
|SDAX, TecDax,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200EUDABLUKXCKG48
|EQS News ID:
|2380722
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2380722 13.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
13.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler im ersten Halbjahr 2026 auf Kurs (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler Remains on Track in the First Half of 2026 (EQS Group)
|
11.08.26
|TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.08.26
|EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Eckert & Ziegler
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.