E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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08.10.2026 12:58:53
EQS-News: E.ON schliesst Übernahme von OVO in Grossbritannien erfolgreich ab
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EQS-News: E.ON SE
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
E.ON schliesst Übernahme von OVO in Grossbritannien erfolgreich ab
E.ON hat die im Mai angekündigte Übernahme des britischen Energieanbieters OVO erfolgreich abgeschlossen. Der Vollzug der Transaktion folgt auf die jüngst erteilte Genehmigung der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA). Mit diesem Schritt stärkt E.ON seine Position in Grossbritannien, einem der wichtigsten europäischen Energiemärkte und gleichzeitig dem zweitgrössten Endkundenmarkt des Konzerns.
OVO wird vollständig in E.ON integriert. Durch die deutlich vergrösserte Kundenbasis kann E.ON in einem hochdynamischen Marktumfeld innovative Kundenlösungen schneller und effizienter weiterentwickeln und europaweit skalieren. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Marc Spieker, Chief Operating Officer Commercial bei E.ON: „Die Übernahme von OVO ist ein wichtiger Schritt für unser britisches Endkundengeschäft. Wir verbinden zusätzliche Grösse in einem hochdigitalisierten Markt mit Innovationskraft. Dadurch machen wir intelligente und flexible Energielösungen noch schneller verfügbar. Mithilfe solcher Lösungen können unsere Kundinnen und Kunden ihre Energiekosten spürbar senken und aktiv zur Energiewende beitragen.“
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|E.ON SE
|Brüsseler Platz 1
|45131 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)201-184 00
|E-Mail:
|info@eon.com
|Internet:
|www.eon.com
|ISIN:
|DE000ENAG999
|WKN:
|ENAG99
|Indizes:
|DAX, EURO STOXX 50
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|Q9MAIUP40P25UFBFG033
|EQS News ID:
|2412636
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2412636 08.10.2026 CET/CEST
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