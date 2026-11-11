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11.11.2026 07:00:03

EQS-News: E.ON bestätigt Prognose für 2026 und investiert weiter in Europas Energieinfrastruktur

E.ON
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EQS-News: E.ON SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
E.ON bestätigt Prognose für 2026 und investiert weiter in Europas Energieinfrastruktur

11.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

E.ON bestätigt Prognose für 2026 und investiert weiter in Europas Energieinfrastruktur

  • Bereinigtes Konzern-EBITDA nach neun Monaten mit 7,1 Milliarden Euro wie erwartet auf Vorjahresniveau (9M 2025: 7,1 Milliarden Euro)
  • Bereinigter Konzernüberschuss steigt um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro (9M 2025: 2,1 Milliarden Euro)
  • Planmässige Investitionen von 5,2 Milliarden Euro nach neun Monaten stärken die Energiewende und die Wettbewerbsfähigkeit in Europa
  • Jahresprognose für 2026 sowie Ausblick bis 2030 unverändert bestätigt

 

E.ON setzt seinen Kurs im Geschäftsjahr 2026 erfolgreich fort: Trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds entwickelte sich das Unternehmen in den ersten neun Monaten planmässig und bekräftigt die Prognose für das Gesamtjahr. Positive Impulse kamen erneut aus dem investitionsgetriebenen Wachstum und einer starken operativen Leistung. Gleichzeitig trieb E.ON den Ausbau und die Modernisierung der europäischen Energieinfrastruktur im Rahmen seines Investitionsprogramms konsequent voran.

„Die Ergebnisse der ersten neun Monate unterstreichen erneut die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells. Dank unserer anhaltend starken finanziellen und operativen Entwicklung sind wir voll auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen. Gleichzeitig sehen wir in unseren Märkten einen weiterhin massiv steigenden Investitionsbedarf in Energieinfrastruktur“, sagte Nadia Jakobi, CFO von E.ON.

Das bereinigte Konzern-EBITDA lag nach neun Monaten 2026 mit 7,1 Milliarden Euro erwartungsgemäss auf dem Niveau des Vorjahres (9M 2025: 7,1 Milliarden Euro). Der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro (9M 2025: 2,1 Milliarden Euro). Damit entwickelt sich E.ON weiterhin entsprechend den Erwartungen für das Gesamtjahr. Für 2026 rechnet der Konzern unverändert mit einem bereinigten Konzern-EBITDA zwischen 9,4 und 9,6 Milliarden Euro sowie einem bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,7 und 2,9 Milliarden Euro. Auch die mittelfristigen Ziele bis 2030 bleiben vollumfänglich bestätigt.

Operative Stärke in allen Geschäftsfeldern

Im Geschäftsfeld Energy Networks lag das bereinigte EBITDA mit über 5,3 Milliarden Euro erwartungsgemäss auf Vorjahresniveau (9M 2025: 5,3 Milliarden Euro). Positive Treiber blieben das investitionsgetriebene Wachstum der regulierten Vermögensbasis in Deutschland und weiteren europäischen Märkten sowie der beschleunigte Smart-Meter-Rollout. Gegenläufig wirkten insbesondere die Entkonsolidierung der NEW-Gruppe, der Verkauf des tschechischen Gasnetzgeschäfts sowie höhere Aufwendungen zur Unterstützung des nachhaltigen Wachstums.

Das Geschäftsfeld Energy Infrastructure Solutions setzte seine positive Entwicklung in den ersten neun Monaten fort. Das bereinigte EBITDA stieg um 15 Prozent auf 460 Millionen Euro (9M 2025: rund 400 Millionen Euro). Getrieben wurde das Wachstum insbesondere durch die Inbetriebnahme neuer Projekte für Gewerbe- und Industriekunden.

Trotz einer guten operativen Leistung lag das bereinigte EBITDA im Geschäftsfeld Energy Retail mit 1,3 Milliarden Euro erwartungsgemäss unter dem Vorjahreswert (9M 2025: 1,4 Milliarden Euro). Neben der Entkonsolidierung der NEW-Gruppe in Deutschland war die Entwicklung vor allem durch Effekte im britischen Markt geprägt: Schrittweise auslaufende Altverträge im Industrie- und Geschäftskundensegment sowie temporäre Effekte dämpften das Ergebnis. Dagegen profitierte das Geschäft in Grossbritannien von einer positiven Entwicklung im Privatkundensegment sowie von geringeren Aufwendungen im Zusammenhang mit Energieeffizienzmassnahmen.

Investitionen konsequent fortgesetzt

E.ON investierte in den ersten neun Monaten 2026 wie geplant insgesamt 5,2 Milliarden Euro. Die Investitionen lagen damit 2 Prozent über dem Vorjahreswert (9M 2025: 5,1 Milliarden Euro) und konzentrierten sich insbesondere auf den Ausbau, die Modernisierung und Digitalisierung der Energienetze.

„Wir liegen mit der Umsetzung unseres Investitionsprogramms voll im Plan. Für die nächste Phase der Energiewende braucht es leistungsfähige Netze, mehr Flexibilität im Energiesystem und noch mehr intelligente Lösungen auf Kundenseite. Genau daran arbeiten wir Tag für Tag. Mit unseren Investitionen schaffen wir die Voraussetzungen für eine bezahlbare und sichere Energieversorgung und stärken zugleich die Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Für Investitionen in dieser Grössenordnung braucht es aber auch langfristig verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen, die im internationalen Vergleich angemessen sind“, sagte Nadia Jakobi.

Im Geschäftsfeld Energy Networks investierte E.ON bis zum Ende des dritten Quartals insgesamt 4,2 Milliarden Euro und damit mehr als im Vorjahreszeitraum (9M 2025: 4,1 Milliarden Euro). Die Investitionen flossen vor allem in die Netzinfrastruktur in allen europäischen Märkten, darunter neue Netzanschlüsse für Kunden, Industrie und erneuerbare Energien. Darüber hinaus investierte E.ON in digitale Lösungen, um beispielsweise bestehende Netzkapazitäten effizienter zu nutzen. An der Investitionsplanung für das Gesamtjahr 2026 hält E.ON unverändert fest und plant, insgesamt rund 7 Milliarden Euro in das Netzgeschäft zu investieren.

Bei Energy Infrastructure Solutions lagen die Investitionen mit 580 Millionen Euro auf Vorjahresniveau (9M 2025: rund 580 Millionen Euro). Die Investitionen dienten insbesondere dem Ausbau integrierter Energielösungen für Städte, Kommunen und Industriekunden. Zu den wesentlichen Projekten gehörten unter anderem Batteriespeicher sowie Wärme- und Quartierslösungen.

Im Geschäftsfeld Energy Retail stiegen die Investitionen um 12 Prozent auf 355 Millionen Euro (9M 2025: rund 320 Millionen Euro). Investitionsschwerpunkte waren vor allem der europaweite Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie die weitere Digitalisierung des Kundengeschäfts.


 

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


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