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18.11.2026 10:00:03
EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger stellt Ambition 2030 vor: 4,5 Mrd. Euro Umsatz und 10 bis 12 Prozent EBIT-Marge
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EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
Dräger stellt Ambition 2030 vor: 4,5 Mrd. Euro Umsatz und 10 bis 12 Prozent EBIT-Marge
Lübeck – Die Drägerwerk AG & Co. KGaA stellt heute auf ihrem ersten Capital Markets Day in Lübeck ihre Ambition 2030 vor. Demnach strebt Dräger mittelfristig eine Umsatzsteigerung um 1 Mrd. Euro auf rund 4,5 Mrd. Euro (2025: 3,5 Mrd. Euro) an. Die Segmente Medizintechnik und Sicherheitstechnik sollen jeweils um rund 500 Mio. Euro wachsen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll ebenfalls deutlich steigen. Die EBIT-Marge soll 10 bis 12 Prozent bis zum Jahr 2030 erreichen (2025: 6,7 Prozent).
„Mit unserer Technik für das Leben schaffen wir einen konkreten Nutzen für unsere Kunden und nachhaltige Werte für unsere Stakeholder. Unsere Ambition 2030 zeigt, wie wir daraus weiteres profitables Wachstum entwickeln wollen“, sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. „In der Medizintechnik setzen wir auf integrierte Lösungen und wiederkehrende Umsätze. In der Sicherheitstechnik bauen wir unser Geschäft in ausgewählten Wachstumsmärkten aus. Zugleich wollen wir unsere Produktivität erhöhen und unsere finanzielle Stärke ausbauen.“
Verbesserung der Akutversorgung in der Medizintechnik
Gezielte Skalierung in den Fokusmärkten der Sicherheitstechnik
Starke Bilanz, disziplinierte Kapitalallokation und attraktive Dividende
Nachhaltigkeit unterstützt die Ambition 2030
Live-Übertragung des Capital Markets Day
Weiterführende Informationen sind auf www.draeger.com verfügbar.
Disclaimer
18.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Drägerwerk AG & Co. KGaA
|Moislinger Allee 53-55
|23558 Lübeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)451 882-0
|Fax:
|+49 (0)451 882-2080
|E-Mail:
|info@draeger.com
|Internet:
|www.draeger.com
|ISIN:
|DE0005550602, DE0005550636 (Vorzugsaktien)
|WKN:
|555060, 555063 (Vorzugsaktien)
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, Aquis, Stockholm, BX, SIX, Wiener Börse
|LEI Code:
|5493005UFVHY0PPNKD75
|EQS News ID:
|2436204
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2436204 18.11.2026 CET/CEST
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