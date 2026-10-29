Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’805 0.3%  SPI 20’834 0.2%  Dow 52’343 -0.3%  DAX 25’901 -0.5%  Euro 0.9196 -0.1%  EStoxx50 6’160 -0.8%  Gold 3’977 -1.2%  Bitcoin 63’730 -0.8%  Dollar 0.8209 -0.2%  Öl 117.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Viele Daten vor Midterms: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro
UBS AG: Deutsche Bank-Aktie erhält Buy
Elon Musk will jedem US-Kind SpaceX-Aktien schenken – doch es gibt einen Haken
Volkswagen-Aktie: Konzern legt Entwicklung des E-Golf nach Verlust auf Eis
Tokenisiertes Gold vor dem Durchbruch? World Gold Council sieht Milliardenmarkt
Suche...
ETF Sparplan

Draegerwerk Aktie 330445 / DE0005550602

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2026 07:30:05

EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit höherem Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026

Draegerwerk
70.28 CHF -0.91%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit höherem Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026

29.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Dräger mit höherem Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026

  • Auftragseingang spürbar erhöht
  • Umsatzwachstum in beiden Segmenten
  • EBIT um fast die Hälfte gestiegen – positive Einmaleffekte durch Zollrückerstattungen

Lübeck – Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2026 um etwa 79 Mio. Euro auf rund 2.674 Mio. Euro gesteigert (9 Monate 2025: 2.594,1 Mio. Euro). Der Umsatz erhöhte sich um etwa 110 Mio. Euro auf rund 2.454 Mio. Euro (9 Monate 2025: 2.343,5 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um etwa 35 Mio. Euro auf 111,8 Mio. Euro (9 Monate 2025: 77,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 4,6 Prozent (9 Monate 2025: 3,3 Prozent). Das EBIT enthielt Einmaleffekte aus Zollrückerstattungen.

„Die Nachfrage nach unserer ,Technik für das Leben‘ hat sich in den ersten neun Monaten 2026 spürbar erhöht, und auch der Umsatz ist kräftig gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag – aufgrund der Rückerstattung von im Vorjahr gezahlten US-Zöllen, aber auch dank der guten operativen Entwicklung – deutlich über dem Vorjahresniveau“, sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. „Wir sind zuversichtlich, unsere Jahresziele zu erreichen.“

Auftragseingang weiter gestiegen
Der Auftragseingang im Konzern ist in den ersten neun Monaten 2026 währungsbereinigt um 3,6 Prozent auf 2.673,5 Mio. Euro gestiegen (9 Monate 2025: 2.594,1 Mio. Euro). Grösster Wachstumstreiber war Deutschland mit einem deutlichen Plus von rund 15 Prozent. In den Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik (APAC) legte die Nachfrage ebenfalls zu. Die Region Amerika verzeichnete einen Rückgang. Wesentlicher Grund hierfür war das hohe Vorjahresniveau: Im zweiten Quartal 2025 hatte Dräger einen Grossauftrag für Krankenhausinfrastruktursysteme aus Mexiko erhalten.

Im Segment Medizintechnik sank der Auftragseingang währungsbereinigt um 3,5 Prozent auf 1.430,7 Mio. Euro (9 Monate 2025: 1.495,5 Mio. Euro). Ohne Berücksichtigung des Grossauftrags im Vorjahr wäre er währungsbereinigt annähernd stabil geblieben.

Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt deutlich um 13,1 Prozent auf 1.242,8 Mio. Euro (9 Monate 2025: 1.098,6 Mio. Euro). Zu dieser Entwicklung konnten alle Regionen und alle Produktbereiche beitragen.

Kräftiges Umsatzwachstum in beiden Segmenten
Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 währungsbereinigt um 5,3 Prozent auf 2.453,9 Mio. Euro (9 Monate 2025: 2.343,5 Mio. Euro). Im Segment Medizintechnik erhöhte sich der Umsatz währungsbereinigt um 4,4 Prozent auf 1.367,0 Mio. Euro (9 Monate 2025: 1.322,3 Mio. Euro). Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Umsatz währungsbereinigt um 6,5 Prozent auf 1.087,0 Mio. Euro (9 Monate 2025: 1.021,2 Mio. Euro).

Ergebnis deutlich über Vorjahr
Das EBIT stieg um fast die Hälfte auf 111,8 Mio. Euro (9 Monate 2025: 77,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge verbesserte sich ebenfalls deutlich um 1,3 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent (9 Monate 2025: 3,3 Prozent).

Das EBIT der ersten neun Monate enthielt Einmaleffekte von 27,9 Mio. EUR aus Zollrückerstattungen. Davon entfielen 7,8 Mio. EUR auf das zweite Quartal und 20,1 Mio. EUR auf das dritte Quartal. Ein Teil dieser Rückerstattungen – insgesamt 3,8 Mio. EUR – betrifft Zollaufwendungen aus dem laufenden Geschäftsjahr und ist demnach ergebnisneutral. Gleichzeitig fielen in den USA im laufenden Jahr Zollaufwendungen in Höhe von 25,8 Mio. Euro an, die nach heutiger Rechtslage nicht erstattungsfähig sind.

Die Bruttomarge profitierte von den Zollrückerstattungen mit rund einem Prozentpunkt. Sie legte um 1,7 Prozentpunkte auf 46,8 Prozent zu (9 Monate 2025: 45,1 Prozent). Die Funktionskosten lagen in den ersten neun Monaten 2026 5,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Die wesentlichen Treiber waren Kosten für Personal, Logistik und IT.

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal
Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 7,0 Prozent auf 926,2 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 856,1 Mio. Euro). Das Segment Medizintechnik verzeichnete aufgrund der schwächeren Nachfrage in der Region EMEA einen währungsbereinigten Rückgang um 3,0 Prozent auf 474,3 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 484,7 Mio. Euro). Die Nachfrage im Nahen Osten ist aufgrund des anhaltenden Iran-Konflikts stark zurückgegangen. Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Auftragseingang dank der guten Entwicklung in allen Regionen währungsbereinigt um 20,2 Prozent auf 451,9 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 371,4 Mio. Euro). Grösster Treiber war Deutschland mit einem überproportionalen währungsbereinigten Wachstum von rund 59 Prozent, das insbesondere auf einen Grossauftrag im Verteidigungsgeschäft zurückzuführen ist.

Der Umsatz von Dräger stieg währungsbereinigt um 1,0 Prozent auf 850,8 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 833,3 Mio. Euro). Die Bruttomarge erhöhte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 47,5 Prozent (3. Quartal 2025: 45,6 Prozent). Das EBIT lag bei 48,0 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 56,7 Mio. Euro). Die EBIT-Marge belief sich auf rund 5,6 Prozent (3. Quartal 2025: 6,8 Prozent).

Prognose für 2026
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Dräger weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 2,0 bis 6,0 Prozent und eine EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 Prozent.

Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com.

Disclaimer
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternativer Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com in unserer Investor-Relations-Rubrik.

 

Kennzahlen für die ersten neun Monate
(Mio. EUR)		 9M 2026 9M 2025 Verände-
rung		 währungs-
bereinigt
         
Auftragseingang 2.673,5 2.594,1 +3,1 +3,6
Deutschland 673,5 587,8 +14,6 +14,6
Europa, Naher Osten und Afrika 1.048,5 1.030,4 +1,7 +1,5
Amerika 555,0 591,6 -6,2 -5,4
Asien-Pazifik 396,5 384,4 +3,2 +6,0
         
Auftragseingang Medizintechnik 1.430,7 1.495,5 -4,3 -3,5
Auftragseingang Sicherheitstechnik 1.242,8 1.098,6 +13,1 +13,1
         
Umsatz 2.453,9 2.343,5 +4,7 +5,3
Deutschland 588,5 559,7 +5,2 +5,2
Europa, Naher Osten und Afrika 997,8 926,5 +7,7 +7,5
Amerika 521,7 492,8 +5,9 +7,0
Asien-Pazifik 345,9 364,6 -5,1 -2,3
         
Umsatz Medizintechnik 1.367,0 1.322,3 +3,4 +4,4
Umsatz Sicherheitstechnik 1.087,0 1.021,2 +6,4 +6,5
         
EBIT 111,8 77,1    
EBIT-Marge 4,6 3,3    
Ergebnis nach Ertragsteuern 73,8 45,5    
         
EBIT-Marge Medizintechnik -0,7 -1,7    
EBIT-Marge Sicherheitstechnik 11,2 9,8    
         
Mitarbeiter 16.716 16.684    

 

Kennzahlen für das dritte Quartal
(Mio. EUR)		 Q3 2026 Q3 2025 Verände-
rung		 währungs-
bereinigt
         
Auftragseingang 926,2 856,1 +8,2 +7,0
Deutschland 258,0 199,8 +29,1 +29,1
Europa, Naher Osten und Afrika 336,3 352,9 -4,7 -5,4
Amerika 194,1 180,3 +7,6 +4,5
Asien-Pazifik 137,9 123,1 +12,0 +10,5
         
Auftragseingang Medizintechnik 474,3 484,7 -2,2 -3,0
Auftragseingang Sicherheitstechnik 451,9 371,4 +21,7 +20,2
         
Umsatz 850,8 833,3 +2,1 +1,0
Deutschland 206,6 195,4 +5,7 +5,7
Europa, Naher Osten und Afrika 351,3 334,9 +4,9 +4,2
Amerika 170,0 181,8 -6,5 -9,5
Asien-Pazifik 122,9 121,1 +1,5 +0,3
         
Umsatz Medizintechnik 469,4 471,3 -0,4 -1,4
Umsatz Sicherheitstechnik 381,3 362,0 +5,3 +4,1
         
EBIT 48,0 56,7    
EBIT-Marge 5,6 6,8    
Ergebnis nach Ertragsteuern 33,6 35,9    
         
EBIT-Marge Medizintechnik 1,0 2,3    
EBIT-Marge Sicherheitstechnik 11,4 12,6    
         
Mitarbeiter 16.716 16.684    

 


29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Deutschland
Telefon: +49 (0)451 882-0
Fax: +49 (0)451 882-2080
E-Mail: info@draeger.com
Internet: www.draeger.com
ISIN: DE0005550602, DE0005550636 (Vorzugsaktien)
WKN: 555060, 555063 (Vorzugsaktien)
Indizes: SDAX, TecDax
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, Aquis, Stockholm, BX, SIX, Wiener Börse
LEI Code: 5493005UFVHY0PPNKD75
EQS News ID: 2424128

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2424128  29.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Draegerwerk AG & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Draegerwerk AG & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:44 SMI setzt neue Bestmarke
09:34 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
08:36 Logo WHS Nasdaq fällt nach Fed-Entscheid – dieser LONG-Trade wird zum Krimi!
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’377.44 19.94 SBGBEU
Short 15’706.16 13.79 SABWMU
Short 16’285.96 9.00 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’804.73 30.10.2026 11:58:39
Long 14’169.97 19.68 SLBXRU
Long 13’860.54 13.99 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Intel
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit roten Vorzeichen
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
UBS-Aktie klettert: Regierungsanalyse beziffert hohe Kosten bei möglichem Wegzug
Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Apple-Aktie legt zu: Konzern sichert Büroflächen für bis zu 700 Arbeitsplätze in Zürich
Nach EZB-Zinsentscheid: Dow geht schwächer aus dem Handel -- SMI schliesst nach Rekordhoch höher -- DAX schlussendlich über 26'000-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
BYD-Aktie im Blick: Gewinn steigt schwächer als erwartet
Roche-Aktie etwas tiefer: Pharmariese lanciert neuen Test zur Diagnose von Mesotheliomen

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.