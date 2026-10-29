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29.10.2026 07:30:05
EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit höherem Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026
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EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Dräger mit höherem Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026
Lübeck – Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2026 um etwa 79 Mio. Euro auf rund 2.674 Mio. Euro gesteigert (9 Monate 2025: 2.594,1 Mio. Euro). Der Umsatz erhöhte sich um etwa 110 Mio. Euro auf rund 2.454 Mio. Euro (9 Monate 2025: 2.343,5 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um etwa 35 Mio. Euro auf 111,8 Mio. Euro (9 Monate 2025: 77,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 4,6 Prozent (9 Monate 2025: 3,3 Prozent). Das EBIT enthielt Einmaleffekte aus Zollrückerstattungen.
„Die Nachfrage nach unserer ,Technik für das Leben‘ hat sich in den ersten neun Monaten 2026 spürbar erhöht, und auch der Umsatz ist kräftig gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag – aufgrund der Rückerstattung von im Vorjahr gezahlten US-Zöllen, aber auch dank der guten operativen Entwicklung – deutlich über dem Vorjahresniveau“, sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. „Wir sind zuversichtlich, unsere Jahresziele zu erreichen.“
Auftragseingang weiter gestiegen
Im Segment Medizintechnik sank der Auftragseingang währungsbereinigt um 3,5 Prozent auf 1.430,7 Mio. Euro (9 Monate 2025: 1.495,5 Mio. Euro). Ohne Berücksichtigung des Grossauftrags im Vorjahr wäre er währungsbereinigt annähernd stabil geblieben.
Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt deutlich um 13,1 Prozent auf 1.242,8 Mio. Euro (9 Monate 2025: 1.098,6 Mio. Euro). Zu dieser Entwicklung konnten alle Regionen und alle Produktbereiche beitragen.
Kräftiges Umsatzwachstum in beiden Segmenten
Ergebnis deutlich über Vorjahr
Das EBIT der ersten neun Monate enthielt Einmaleffekte von 27,9 Mio. EUR aus Zollrückerstattungen. Davon entfielen 7,8 Mio. EUR auf das zweite Quartal und 20,1 Mio. EUR auf das dritte Quartal. Ein Teil dieser Rückerstattungen – insgesamt 3,8 Mio. EUR – betrifft Zollaufwendungen aus dem laufenden Geschäftsjahr und ist demnach ergebnisneutral. Gleichzeitig fielen in den USA im laufenden Jahr Zollaufwendungen in Höhe von 25,8 Mio. Euro an, die nach heutiger Rechtslage nicht erstattungsfähig sind.
Die Bruttomarge profitierte von den Zollrückerstattungen mit rund einem Prozentpunkt. Sie legte um 1,7 Prozentpunkte auf 46,8 Prozent zu (9 Monate 2025: 45,1 Prozent). Die Funktionskosten lagen in den ersten neun Monaten 2026 5,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Die wesentlichen Treiber waren Kosten für Personal, Logistik und IT.
Geschäftsentwicklung im dritten Quartal
Der Umsatz von Dräger stieg währungsbereinigt um 1,0 Prozent auf 850,8 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 833,3 Mio. Euro). Die Bruttomarge erhöhte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 47,5 Prozent (3. Quartal 2025: 45,6 Prozent). Das EBIT lag bei 48,0 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 56,7 Mio. Euro). Die EBIT-Marge belief sich auf rund 5,6 Prozent (3. Quartal 2025: 6,8 Prozent).
Prognose für 2026
Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com.
Disclaimer
29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Drägerwerk AG & Co. KGaA
|Moislinger Allee 53-55
|23558 Lübeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)451 882-0
|Fax:
|+49 (0)451 882-2080
|E-Mail:
|info@draeger.com
|Internet:
|www.draeger.com
|ISIN:
|DE0005550602, DE0005550636 (Vorzugsaktien)
|WKN:
|555060, 555063 (Vorzugsaktien)
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, Aquis, Stockholm, BX, SIX, Wiener Börse
|LEI Code:
|5493005UFVHY0PPNKD75
|EQS News ID:
|2424128
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2424128 29.10.2026 CET/CEST
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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