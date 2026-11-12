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12.11.2026 16:29:33

EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener Aktien – Abschlussmeldung

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EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener Aktien – Abschlussmeldung

12.11.2026 / 16:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener Aktien – Abschlussmeldung

Der am 1. Juli 2026 begonnene Aktienrückkauf der Drägerwerk AG & Co. KGaA („Dräger“) für das jährliche Belegschaftsaktienprogramm ist am 11. November 2026 formal abgeschlossen worden. Vom 1. Juli bis 12. August wurden insgesamt 60.000 Vorzugsaktien zurückgekauft. Anschliessend wurde der Aktienrückkauf ausgesetzt, weil die tatsächlich erforderliche Anzahl der benötigten Aktien zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war und erst zum Ende des Belegschaftsaktienprogramms am 11. November feststand. In dem Zeitraum nach dem 12. August bis 11. November wurden daher keine weiteren Aktien zurückgekauft. Der Beginn des Rückkaufs war am 30. Juni 2026 angekündigt worden.

Der Erwerb der Aktien diente dem Zweck, Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu erfüllen. Der Vorstand war aufgrund der Regelungen zur aktienbasierten Vergütung nicht teilnahmeberechtigt.

Der Erwerb der Vorzugsaktien von Dräger erfolgte durch eine von Dräger beauftragte Bank ausschliesslich über die Börse.

Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite von Dräger (www.draeger.com) in der Rubrik Investor Relations veröffentlicht (www.draeger.com/de_corp/Investoren/Aktie).

Insgesamt wurden 47.480 der erworbenen Vorzugsaktien für das Belegschaftsaktienprogramm verwendet. Die übrigen 12.520 Vorzugsaktien werden in den kommenden Wochen ausschliesslich über die Börse verkauft. Der Verkauf erfolgt durch eine von Dräger beauftragte Bank.

Lübeck, 12. November 2026

Der Vorstand
Drägerwerk Verwaltungs AG als persönlich haftende Gesellschafterin der
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Disclaimer
Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Alle wichtigen Finanztermine entnehmen Sie bitte unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com unter Investoren / Finanzkalender.

 


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Deutschland
Telefon: +49 (0)451 882-0
Fax: +49 (0)451 882-2080
E-Mail: info@draeger.com
Internet: www.draeger.com
ISIN: DE0005550602, DE0005550636 (Vorzugsaktien)
WKN: 555060, 555063 (Vorzugsaktien)
Indizes: SDAX, TecDax
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, Aquis, Stockholm, BX, SIX, Wiener Börse
LEI Code: 5493005UFVHY0PPNKD75
EQS News ID: 2434030

 
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2434030  12.11.2026 CET/CEST

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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