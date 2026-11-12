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12.11.2026 16:29:33
EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener Aktien – Abschlussmeldung
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EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener Aktien – Abschlussmeldung
Der am 1. Juli 2026 begonnene Aktienrückkauf der Drägerwerk AG & Co. KGaA („Dräger“) für das jährliche Belegschaftsaktienprogramm ist am 11. November 2026 formal abgeschlossen worden. Vom 1. Juli bis 12. August wurden insgesamt 60.000 Vorzugsaktien zurückgekauft. Anschliessend wurde der Aktienrückkauf ausgesetzt, weil die tatsächlich erforderliche Anzahl der benötigten Aktien zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war und erst zum Ende des Belegschaftsaktienprogramms am 11. November feststand. In dem Zeitraum nach dem 12. August bis 11. November wurden daher keine weiteren Aktien zurückgekauft. Der Beginn des Rückkaufs war am 30. Juni 2026 angekündigt worden.
Der Erwerb der Aktien diente dem Zweck, Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu erfüllen. Der Vorstand war aufgrund der Regelungen zur aktienbasierten Vergütung nicht teilnahmeberechtigt.
Der Erwerb der Vorzugsaktien von Dräger erfolgte durch eine von Dräger beauftragte Bank ausschliesslich über die Börse.
Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite von Dräger (www.draeger.com) in der Rubrik Investor Relations veröffentlicht (www.draeger.com/de_corp/Investoren/Aktie).
Insgesamt wurden 47.480 der erworbenen Vorzugsaktien für das Belegschaftsaktienprogramm verwendet. Die übrigen 12.520 Vorzugsaktien werden in den kommenden Wochen ausschliesslich über die Börse verkauft. Der Verkauf erfolgt durch eine von Dräger beauftragte Bank.
Lübeck, 12. November 2026
Der Vorstand
Moislinger Allee 53–55
Disclaimer
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Drägerwerk AG & Co. KGaA
|Moislinger Allee 53-55
|23558 Lübeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)451 882-0
|Fax:
|+49 (0)451 882-2080
|E-Mail:
|info@draeger.com
|Internet:
|www.draeger.com
|ISIN:
|DE0005550602, DE0005550636 (Vorzugsaktien)
|WKN:
|555060, 555063 (Vorzugsaktien)
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, Aquis, Stockholm, BX, SIX, Wiener Börse
|LEI Code:
|5493005UFVHY0PPNKD75
|EQS News ID:
|2434030
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2434030 12.11.2026 CET/CEST
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