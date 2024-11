EQS-News: Dr. Georg Tacke zum Aufsichtsrat der PSI Software SE bestellt

EQS-News: PSI Software SE / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Georg Tacke zum Aufsichtsrat der PSI Software SE bestellt



11.11.2024 / 11:04 CET/CEST

Berlin, 11. November 2024 – Mit sofortiger Wirkung wurde Dr. Georg Tacke nach Vorschlag der Verwaltung vom Amtsgericht Berlin-Charlottenburg zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. Die Bestellung erfolgte gemäß § 104 Abs. 1 Aktiengesetz. Die Bestellung war notwendig geworden, nachdem der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der PSI Software SE, Herr Karsten Trippel, nicht mehr für eine weitere Amtszeit im Aufsichtsrat zur Verfügung stand.



Dr. Georg Tacke leitete von 2009 bis 2019 als CEO die Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners und ist derzeit in der Funktion eines Senior Advisors für das Unternehmen tätig. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung vor allem im B2B-Sektor. Zu seinen Spezialgebieten gehören Wachstumsstrategie, Vertrieb und Preisgestaltung. Er ist bekannt als einer der Top-Pricing-Experten und unterstützt zahlreiche CEOs und Vorstände als persönlicher Berater und Coach.



Dr. Georg Tacke schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre als Diplom-Kaufmann an der Universität Bielefeld ab, an der er auch promovierte. Er studierte und forschte auch als Visiting Scholar an der Stanford Business School.



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de



