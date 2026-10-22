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22.10.2026 13:40:04

EQS-News: DN Group AG: Beteiligung Algene veröffentlicht erfolgsversprechende Studien-Zwischenergebnisse

DN Group
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EQS-News: DN Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Studienergebnisse
DN Group AG: Beteiligung Algene veröffentlicht erfolgsversprechende Studien-Zwischenergebnisse

22.10.2026 / 13:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DN Group AG: Beteiligung Algene veröffentlicht erfolgsversprechende Studien-Zwischenergebnisse

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2026 – Die DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) informiert über positive Entwicklungen bei ihrem Portfoliounternehmen Algene Holding SE („Algene“; ISIN: DE000A41YGK5). Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie zusammen mit der TU München hat die Verwendung von Spirulina-Mikroalgen von Algene erste erfolgsversprechende Zwischenergebnisse erzielt. Die Studie untersucht den Einfluss der von Algene hergestellten Algen als Futtermittelbestandteil auf die Garnelenzucht. Dabei werden zwei Gruppen von Zuchtgarnelen untersucht, bei denen eine ohne und die anderen mit Spirulina-Mikroalgen gefüttert werden. Die Zwischenergebnisse deuten bereits darauf hin, dass das Algene-Spirulina-Produkt einen positiven Einfluss auf das Garnelenwachstum hat, da die Frassraten der Garnelen signifikant erhöht sind. Bei Bestätigung der Ergebnisse im weiteren Verlauf der Studie dürften damit positive wirtschaftliche Effekte für die Produzenten von Garnelen durch den Einsatz von Spirulina-Mikroalgen als Futterbestandsteil einhergehen. Die finalen Studienergebnisse werden noch im Laufe des Novembers erwartet. Mit den erfolgreichen vorläufigen Ergebnissen positioniert sich Algene im dynamisch wachsenden Zukunftsmarkt Aquakultur. Algene erwartet, dass ein positives Gesamtergebnis der Studie den Markteintritt deutlich unterstützen wird und führt bereits fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Kunden aus dem Bereich.

Die DN Group ist mit 45,56 % an Algene beteiligt.

Ole Nixdorff, CEO der DN Group AG: „Wir freuen uns über die ersten positiven Zwischenergebnisse der Studie zum Algene-Produkt. Damit wird belegt, dass der Algen-Markt deutliche Wachstumspotenziale aufweist und die Spirulina-Produkte vielfältig einsetzbar sind. Über unsere Beteiligungen partizipieren wir von der DN Group ebenfalls an dynamisch wachsenden Märkten wie dem Aquakultur-Markt.“

Über DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die DN Group einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die DN Group verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
DN@edicto.de

www.dn-ag.com

 


22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DN Group AG
Unterschweinstiege 2-14
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@dn-ag.com
ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76
WKN: A3DW40
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2420452

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2420452  22.10.2026 CET/CEST

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